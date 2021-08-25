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Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" ЕСКІЗ

Новини Цензор.НЕТ Курйози За кордоном

Уральське конструкторське бюро вагонобудування (УКБВ, дочірня компанія "Уралвагонзаводу") в Нижньому Тагілі отримало патент на дитячий спортивно-ігровий майданчик у вигляді танка "Армата".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ. У планах авторів розпочати серійне виробництво.

Розробкою володіє "НПК Уралвагонзавод", а серед авторів начальник відділу інтелектуальної власності УКБВ Олександр Тіссен із сином Корнієм і фахівець УВЗ Максим Лебедєв з дружиною Любов'ю Лебедєвою. Вони ж торік придумали ліжечко для новонароджених у вигляді танка Т-72.

Тіссен і Лебедєва готові приступити до розробки конструкторської документації та складанні виробів. За їхніми словами, умови для серійного виробництва є на території меблевого цеху Вовчанського механічного заводу.

Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка Армата 01

Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше в Архангельську з'явився дитячий ігровий майданчик з назвою "Силовичок".

На цьому дитячому майданчику встановлені каруселі у вигляді нарочито "мультяшних" танків і літаків, "хрестики-нолики" із зображенням бойової техніки, прикордонний стовп з відстанями до деяких російських міст, щит з фотографіями дітей у військовій формі і конструкція, на якій написано "Я люблю Юнармію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу

За межами дитячого майданчика "Силовичок" намальовано графіті з девізом Повітряно-десантних військ "Збитий з ніг - бийся на колінах. Йти не можеш - лежачи наступай".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Лучше в виде гроба.
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25.08.2021 13:23
+32







Оleksа_UA@Oleksa_UA66
Ловіть лайфхак від малюків з Києва.
Пам'ятаєте хлопчиків з Троєщини, які співали під час чемпіонату Європи гімн України? Так ось, мало того, що малята отримали екскурсію до УАФ, відтепер у їхньому дворі є абсолютно нове футбольне поле.
В России собрались выпускать детские площадки в виде танка - Цензор.НЕТ 9783

В России собрались выпускать детские площадки в виде танка - Цензор.НЕТ 6006
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25.08.2021 13:27
+30
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9089
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25.08.2021 13:42
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Лучше в виде гроба.
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25.08.2021 13:23 Відповісти
гроб - это конечная модель. Есть много промежуточных:
- крематорий
- концлагерь
- тюремная камера и т.д.
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25.08.2021 13:28 Відповісти
ідея крутиться у повітрі !

машинка "груз 200" Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 4220
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25.08.2021 13:33 Відповісти
По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж. Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1917

кретини зовсім подуріли від випарів мокшанських болот
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25.08.2021 13:36 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3898
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25.08.2021 13:40 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 8119
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25.08.2021 13:41 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9089
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25.08.2021 13:42 Відповісти
Дуже спірна табличка.
1929 - Китай. А що було робити, коли китайці тупо вирізали залізничників КВЖД і перекрили сполучення із Далеким Сходом?
1938 - Японія. Бої були на території Монголії. Тре було дати японцям захопити Монголію?
1950 - Китай. А що там було?
1962 - Алжир - яким боком СРСР до тієї війни?
1962 - Єгипет. А що там було?
1967 - Сирія. А там СРСР що зробив?
1969 - Китай. Це що? Даманський? Хоч і СРСР юридично неправий, але збройний напад був від китайців.
1979 - Камбоджа. Ну там взагалі цікаво було. Але СРСР туди не вляпався. Спочатку комуністи проти монархістів, потім комуністи разом із монархістами проти проамериканських військових, потім Китай виховав червоних кхмерів, які вирізали і комуністів, і монархістів, і проамериканських і взвагалі 2 млн. камбоджийців.
1972 - Бангладеш. А тут що? За кого СРСР воював?
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25.08.2021 14:13 Відповісти
..так Ви й продовжіть... Вже наш час!! Так все просто. 1979...Афганістан... що треба було , щоб американські ракети там були і вони захопили Афганістан? 1992 рік..Молдова.... кляті румуни хотіли приєднати Молдову та **геноцид ** руськобекающих... НЕ дали!!! І так по списку... 2008 рік...Грузія... не віддамо америкнцям...2014 рік ..Крим... не віддамо американцям!!! То що ж тут спірного? Куди не дали влізти русні... там з часом все добре. Вам Югославія не приклад? Виперли русню сцяним ганчір*ям ..тища і спокій. Взагалі... не було б русні... не було б значної більшості війн на землі...
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25.08.2021 14:26 Відповісти
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 2251
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25.08.2021 14:27 Відповісти
що робив совок у Алжирі, Єгипті, Сирії? ти зовсім того...? Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1370
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25.08.2021 14:33 Відповісти
Покажите из России балет на танке на типа международной выставке вооружения..,
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25.08.2021 14:04 Відповісти
Вся паРаша представляет собой игровую площадку для лаптей в виде концентрационного лагеря талибов для уничтожения кацапской живности...
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25.08.2021 17:17 Відповісти
Рашка має населення психично хворих людей, маньяків,котрим щоб існувати потрібно вбивати.
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25.08.2021 13:25 Відповісти
Я так понимаю все "ватники" в Украине тоже чокнутые. Жесть.
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25.08.2021 13:29 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 6627
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25.08.2021 13:43 Відповісти
а не попал бы он в гулаг, под присмотр диетологов, бизнес-тренеров и тайм-менеджеров, 146% тупо спился бы или стихи какие-нибудь начал кропать. а так - знаменитость.
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25.08.2021 14:18 Відповісти
типа, знаменитость потому, что в ГУЛАГе сидел, а не космические корабли строил?!
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25.08.2021 14:32 Відповісти
нет, ну вы что, с логикой не в ладах?! строил, потому что сидел, попутно развиваясь и обучаясь под присмотром лучших людей советского государства. а потом и слава пришла.
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25.08.2021 14:38 Відповісти
Первый раз встречаю тварюку, которая даже не пытается оправдать ГУЛАГ...
Желаю тебе сдохнуть в новом Российском ГУЛАГЕ...
Сдыхать медленно... и мучительно...
Чтобы сам себе перегрыз вены или горляку перерезал...
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25.08.2021 16:10 Відповісти
желаешь? серьезно? тогда встречное пожелание - стань донором мозга, один хер ты им не пользуешься, а так, может, кому пригодится.
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25.08.2021 16:20 Відповісти
а не попал бы он в гулаг, под присмотр диетологов, бизнес-тренеров и тайм-менеджеров, 146% тупо спился бы или стихи какие-нибудь начал кропать. а так - знаменитость.

-------------------------------
Это Ваши слова.
То как их понимать?
А мозг включить надо Вам.
И побывать в ГУЛАГе или подобном учреждении под присмотром "Диетологов", "Бизнес-тренеров" и "Тайм-менеджеров"...
И выжить там....
И оставшуюся жизнь срать под себя...
Нужно Вам....
Или Вы потомок вертухаев? ( Охранников )
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30.08.2021 10:47 Відповісти
витя, да уймись ты. дети есть? распроси их про "троллинг", "юмор" и "сарказм", попытайся понять ответы, потом поплачь немного и больше не подходи к компьютеру.
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30.08.2021 11:30 Відповісти
Это хоть не заглохнет на параде?
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25.08.2021 13:27 Відповісти
А з боку ще треба поставити кілька цинкових трун...
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25.08.2021 13:27 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3962
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25.08.2021 13:37 Відповісти







Оleksа_UA@Oleksa_UA66
Ловіть лайфхак від малюків з Києва.
Пам'ятаєте хлопчиків з Троєщини, які співали під час чемпіонату Європи гімн України? Так ось, мало того, що малята отримали екскурсію до УАФ, відтепер у їхньому дворі є абсолютно нове футбольне поле.
В России собрались выпускать детские площадки в виде танка - Цензор.НЕТ 9783

В России собрались выпускать детские площадки в виде танка - Цензор.НЕТ 6006
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25.08.2021 13:27 Відповісти
в сраці *****
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25.08.2021 13:32 Відповісти
що, знов тобi в штани наклав?
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25.08.2021 13:37 Відповісти
та вичтачає обiсратушек, яким не тiки в штани, а ще й в черепушку насрато.
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25.08.2021 13:42 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 2781
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25.08.2021 13:47 Відповісти
а чего не по 1.80?
или дом в Нй по 5000 долларов?
Ах, это в прошлом - тогда заканчивай скыглыти, собери МВ и получишь доллар по 5)
ну или хотя бы начни зарабатывать по штуке в день.. можно даже гривнами)
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25.08.2021 13:49 Відповісти
Повару Пригожину спой вечерком на ольгинской летучке, может за пять возвратно-поступательных движений тебе доллар подгонит)
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25.08.2021 14:00 Відповісти
Петя это кто, твой сосед у которого ты береш планшет, что б посидеть в Интернетах?
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25.08.2021 18:53 Відповісти
дать тебе селедки?
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25.08.2021 19:03 Відповісти
а чому не у вигляді походного крематорію?
гарматне м'ясо має звикати до думки про почесну загибель за путєна та імперію
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25.08.2021 13:28 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1751
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25.08.2021 13:38 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 2171
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25.08.2021 13:44 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 5208
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25.08.2021 13:45 Відповісти
У них площадкі, а у нас майданчики. Адіннарод?
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25.08.2021 13:30 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 8303
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25.08.2021 13:34 Відповісти
башня то хоть не картонная?
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25.08.2021 13:35 Відповісти
а рядом надо поставить в виде автозака. либо туда - либо туда.
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25.08.2021 13:36 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3456
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25.08.2021 13:39 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 5706
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25.08.2021 13:41 Відповісти
я, кстати, понял, почему сразу идентифицировали модель танка-прототипа детской площадки, которые, в принципе, однотипные - армата пока единственный танк с туалетом внутри.
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25.08.2021 13:40 Відповісти
Головне, щоби стояв у великій калюжі - фєдєрастовим малькам це подобається...
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1128

Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 8511

Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9424
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25.08.2021 13:40 Відповісти
Не особо похоже на оригинал
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 8277
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25.08.2021 13:40 Відповісти
Кучи гавна тоже не похожи одна на другую...но гавном они остаются..
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25.08.2021 13:45 Відповісти
100 %
и без обязательного "Джавелина" над башней ...не,не то..
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25.08.2021 14:01 Відповісти
"Сбит с ног - сражайся на коленях. Идти не можешь - лежа наступай" Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 5700 Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 7366
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25.08.2021 13:43 Відповісти
Сгорел твой танк? В атаку на оленях! Гранаты кончились? Ежами во врага бросай!
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25.08.2021 13:47 Відповісти
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9484 усрись, но не сдайся !
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25.08.2021 14:08 Відповісти
А в башні можна ще й накакать.
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25.08.2021 13:45 Відповісти
для того и башня.
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25.08.2021 14:28 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3993
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25.08.2021 13:49 Відповісти
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 7854
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25.08.2021 13:50 Відповісти
Брехуны))). Никакая это не армата))). Скопировали площадку с японского OI Experimental))))
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25.08.2021 13:51 Відповісти
было-бы удивительно, если бы придумали сами. там всё такое.
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25.08.2021 14:29 Відповісти
лучше сразу в виде гроба))
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25.08.2021 13:54 Відповісти
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1973
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25.08.2021 14:02 Відповісти
Хрень.
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25.08.2021 14:02 Відповісти
мощно
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25.08.2021 14:03 Відповісти
Уж больно американский Валентайн напоминает. Думаю, автора этой площадки нужно расстрелять, как русофоба и американского шпиона.))
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25.08.2021 14:05 Відповісти
.
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9685 Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3397Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9288
.Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1952
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25.08.2021 14:09 Відповісти
Можно еще в виде АПЛ "Курск" площадку сделать.
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25.08.2021 14:13 Відповісти
Какие же кацапы больные на голову!
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25.08.2021 14:29 Відповісти
Тавтологія. Вода водяниста.
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25.08.2021 15:12 Відповісти
скрепно родил яжмамка тугосерю и сразу пилотку одел ему на кабину и на ножки галифе...ать два ватка погибай
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25.08.2021 15:30 Відповісти
Не могут строить Арматы для взрослых? Пусть строят Арматы для детей Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 4048
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25.08.2021 16:13 Відповісти
Рядом с этой детской площадкой обязательно надо построить еще одну --- в виде кладбища, потому что где танчики, там обязательно и трупики.
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25.08.2021 16:24 Відповісти
руССо-фашисто, облико аморале.

Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3712
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25.08.2021 17:51 Відповісти
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 2931
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25.08.2021 18:09 Відповісти
 
 