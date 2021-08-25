Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" ЕСКІЗ

Уральське конструкторське бюро вагонобудування (УКБВ, дочірня компанія "Уралвагонзаводу") в Нижньому Тагілі отримало патент на дитячий спортивно-ігровий майданчик у вигляді танка "Армата".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ. У планах авторів розпочати серійне виробництво.

Розробкою володіє "НПК Уралвагонзавод", а серед авторів начальник відділу інтелектуальної власності УКБВ Олександр Тіссен із сином Корнієм і фахівець УВЗ Максим Лебедєв з дружиною Любов'ю Лебедєвою. Вони ж торік придумали ліжечко для новонароджених у вигляді танка Т-72.

Тіссен і Лебедєва готові приступити до розробки конструкторської документації та складанні виробів. За їхніми словами, умови для серійного виробництва є на території меблевого цеху Вовчанського механічного заводу.

Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше в Архангельську з'явився дитячий ігровий майданчик з назвою "Силовичок".

На цьому дитячому майданчику встановлені каруселі у вигляді нарочито "мультяшних" танків і літаків, "хрестики-нолики" із зображенням бойової техніки, прикордонний стовп з відстанями до деяких російських міст, щит з фотографіями дітей у військовій формі і конструкція, на якій написано "Я люблю Юнармію".

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За межами дитячого майданчика "Силовичок" намальовано графіті з девізом Повітряно-десантних військ "Збитий з ніг - бийся на колінах. Йти не можеш - лежачи наступай".