Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" ЕСКІЗ
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Уральське конструкторське бюро вагонобудування (УКБВ, дочірня компанія "Уралвагонзаводу") в Нижньому Тагілі отримало патент на дитячий спортивно-ігровий майданчик у вигляді танка "Армата".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ. У планах авторів розпочати серійне виробництво.
Розробкою володіє "НПК Уралвагонзавод", а серед авторів начальник відділу інтелектуальної власності УКБВ Олександр Тіссен із сином Корнієм і фахівець УВЗ Максим Лебедєв з дружиною Любов'ю Лебедєвою. Вони ж торік придумали ліжечко для новонароджених у вигляді танка Т-72.
Тіссен і Лебедєва готові приступити до розробки конструкторської документації та складанні виробів. За їхніми словами, умови для серійного виробництва є на території меблевого цеху Вовчанського механічного заводу.
Фото: росЗМІ
Нагадаємо, раніше в Архангельську з'явився дитячий ігровий майданчик з назвою "Силовичок".
На цьому дитячому майданчику встановлені каруселі у вигляді нарочито "мультяшних" танків і літаків, "хрестики-нолики" із зображенням бойової техніки, прикордонний стовп з відстанями до деяких російських міст, щит з фотографіями дітей у військовій формі і конструкція, на якій написано "Я люблю Юнармію".
За межами дитячого майданчика "Силовичок" намальовано графіті з девізом Повітряно-десантних військ "Збитий з ніг - бийся на колінах. Йти не можеш - лежачи наступай".
Будь ласка, зачекайте...
- крематорий
- концлагерь
- тюремная камера и т.д.
машинка "груз 200"
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
кретини зовсім подуріли від випарів мокшанських болот
1929 - Китай. А що було робити, коли китайці тупо вирізали залізничників КВЖД і перекрили сполучення із Далеким Сходом?
1938 - Японія. Бої були на території Монголії. Тре було дати японцям захопити Монголію?
1950 - Китай. А що там було?
1962 - Алжир - яким боком СРСР до тієї війни?
1962 - Єгипет. А що там було?
1967 - Сирія. А там СРСР що зробив?
1969 - Китай. Це що? Даманський? Хоч і СРСР юридично неправий, але збройний напад був від китайців.
1979 - Камбоджа. Ну там взагалі цікаво було. Але СРСР туди не вляпався. Спочатку комуністи проти монархістів, потім комуністи разом із монархістами проти проамериканських військових, потім Китай виховав червоних кхмерів, які вирізали і комуністів, і монархістів, і проамериканських і взвагалі 2 млн. камбоджийців.
1972 - Бангладеш. А тут що? За кого СРСР воював?
Желаю тебе сдохнуть в новом Российском ГУЛАГЕ...
Сдыхать медленно... и мучительно...
Чтобы сам себе перегрыз вены или горляку перерезал...
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Это Ваши слова.
То как их понимать?
А мозг включить надо Вам.
И побывать в ГУЛАГе или подобном учреждении под присмотром "Диетологов", "Бизнес-тренеров" и "Тайм-менеджеров"...
И выжить там....
И оставшуюся жизнь срать под себя...
Нужно Вам....
Или Вы потомок вертухаев? ( Охранников )
Оleksа_UA@Oleksa_UA66
Ловіть лайфхак від малюків з Києва.
Пам'ятаєте хлопчиків з Троєщини, які співали під час чемпіонату Європи гімн України? Так ось, мало того, що малята отримали екскурсію до УАФ, відтепер у їхньому дворі є абсолютно нове футбольне поле.
или дом в Нй по 5000 долларов?
Ах, это в прошлом - тогда заканчивай скыглыти, собери МВ и получишь доллар по 5)
ну или хотя бы начни зарабатывать по штуке в день.. можно даже гривнами)
гарматне м'ясо має звикати до думки про почесну загибель за путєна та імперію
и без обязательного "Джавелина" над башней ...не,не то..
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