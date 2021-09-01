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Зеленский присвоил почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины" волонтеру, кинопродюсеру и сооснователю музея о событиях в АТО Наталии Хазан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский присвоил почетное звание

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины" кинопродюсеру, украинскому волонтеру, сооснователю музея "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО" и соавтору фильма "Днепр - форпост Украины" Наталии Хазан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в Указе главы государства №406 / 2021 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-й годовщины независимости Украины".

"Не знаю, заслуженно ли, но точно не куплено. Спасибо людям, которые делали представление. Продолжаю работать для своей страны", - написала Хазан на своей странице в Facebook.

Напомним, музей "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО", первый в Украине, он разместился в помещении Диорамы и рядом с ней. Уличная экспозиция "Дорогами Донбасса" воссоздает атмосферу горячих точек Донбасса. Об ожесточенных боях напоминают обстрелянная боевая машина БМП-2, башня танка Т-64, полковой миномет, изуродованная карета скорой помощи, фрагменты руин Донецкого аэропорта, элементы укреплений. В основном зале собраны документы, фотографии, награды, личные вещи участников АТО, образцы оружия и медицинские инструменты. В мультимедийной зале музея показываются панорамные документальные фильмы о военных действиях на Востоке Украины.

Отметим также, что фильм "Днепр - форпост Украины", соавтором которого является Хазан, – уникальный фильм о войне на Востоке Украины, который уже более двух лет показывают в Музее АТО. Показ идет в панорамном кинотеатре в формате "360 градусов", в котором изображение передают сразу на четыре стены, чтобы создать полный эффект присутствия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины. ФОТОрепортаж

Фильм уже успели посмотреть сотни тысяч человек, среди которых послы, министры иностранных дел, депутаты Европарламента и другие почетные иностранные гости.

"После просмотра они задавались одинаковым вопросом – можно ли этот фильм посмотреть в других странах? Так возникла идея переделать англоязычную версию ленты в формат виртуальной реальности, чтобы с ней можно было ознакомиться в любом месте планеты", – рассказала автор, продюсер ленты Хазан.

Поэтому появилась новая англоязычная версия фильма "Dnipro – outpost of Ukraine" в свободном доступе на Youtube, посмотреть ее можно в любой точке мира. Чтобы еще больше окунуться в атмосферу событий на Востоке, нужно иметь очки для виртуальной реальности или кардборд для смартфона. "Поглощение" происходит через QR-код.

Ранее Хазан рассказала Цензор.НЕТ об обысках, "войне" власти против волонтерского движения, ненависти Петра Порошенко к Игорю Коломойскому, о поддержке людей и о своих надеждах. Обо все м этом вы можете ознакомиться в статье по ссылке.
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Не знаю,но после Меркель получать от него награды,как к врагам приравниваться.
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25.08.2021 14:51 Ответить
Калинарный техникум.
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25.08.2021 14:51 Ответить
Украинский снайпер убил подполковника РФ

Зеленский присвоил почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины" волонтеру, кинопродюсеру и соучредителю музея о событиях в АТО Наталии Хазан - Цензор.НЕТ 3447
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25.08.2021 14:53 Ответить
вже задовбав цей карлівковий Брежнев когось нагороджувати.
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25.08.2021 15:30 Ответить
ОТ НАТАЛЮ ХАЗАН ТРЕБА БУЛО ВЧОРА НАГОРОДИТИ ЗАМІСТЬ РОТАРУ ТА МОНАТІКА .
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25.08.2021 15:52 Ответить
дуже схоже на мідні труби)))мені подобається про соучредителя ... державна інстітуція і "соучредитель" ....неочікуване очікуване))) такі гучні слова. Все добре-фільм добрий, ініціатива добра, участь-незаперечна, но ото мале-"дьявол кроется в деталях" сідчить про третій іспит, на якому схибили. Нажаль.
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25.08.2021 18:34 Ответить
ППфффф. За некоректним перекладом автора статі з вікіпедії вже знайшли зраду 🤣
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25.08.2021 23:58 Ответить
 
 