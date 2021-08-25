Зеленський присвоїв почесне звання "Заслужений діяч мистецтв України" волонтерці, кінопродюсерці і співзасновниці музею про події в АТО Наталії Хазан

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "Заслужений діяч мистецтв України" кінопродюсерці, українській волонтерці, співзасновниці музею "Цивільний подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО" і співавторці фільму "Дніпро - форпост України" Наталії Хазан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі глави держави №406 / 2021 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності України".

"Не знаю, чи заслужено, але точно не куплено. Спасибі людям, які робили подання. Продовжую працювати для своєї країни", - написала Хазан на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, музей "Цивільний подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО", перший в Україні, він розмістився в приміщенні Діорами і поряд з нею. Вулична експозиція "Дорогами Донбасу" відтворює атмосферу гарячих точок Донбасу. Про запеклі бої нагадують обстріляна бойова машина БМП-2, вежа танка Т-64, полковий міномет, знівечена карета швидкої допомоги, фрагменти руїн Донецького аеропорту, елементи укріплень. В основному залі зібрані документи, фотографії, нагороди, особисті речі учасників АТО, зразки зброї та медичні інструменти. В мультимедійній залі музею показуються панорамні документальні фільми про воєнні дії на Сході України.

Зазначимо також, що фільм "Дніпро - форпост України", співавтором якого є Хазан, - унікальний фільм про війну на Сході України, який вже понад два роки показують в Музеї АТО. Показ йде в панорамному кінотеатрі в форматі "360 градусів", в якому зображення передають відразу на чотири стіни, щоб створити повний ефект присутності.

Фільм вже встигли подивитися сотні тисяч людей, серед яких посли, міністри закордонних справ, депутати Європарламенту та інші почесні іноземні гості.

"Після перегляду вони задавалися однаковим питанням - чи можна цей фільм подивитися в інших країнах? Так виникла ідея переробити англомовну версію стрічки на формат віртуальної реальності, щоб з нею можна було ознайомитися в будь-якому місці планети", - розповіла авторка, продюсерка стрічки Хазан.

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Тому з'явилася нова англомовна версія фільму "Dnipro - outpost of Ukraine" у вільному доступі на Youtube, подивитися її можна в будь-якій точці світу. Щоб ще більше зануритися в атмосферу подій на Сході, потрібно мати окуляри для віртуальної реальності або кардборд для смартфона. "Поглинання" відбувається через QR-код.

Раніше Хазан розповіла Цензор.НЕТ про обшуки, "війну" влади проти волонтерського руху, ненависті Петра Порошенка до Ігоря Коломойського, про підтримку людей і про свої надії. Про все це ви можете ознайомитися в статті за посиланням.