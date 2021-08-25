Киберполиция блокировала работу одного из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители разоблачили администратора одного из крупнейших русскоязычных пиратских онлайн-кинотеатров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Так, сотрудники киберполиции установили, что 36-летний житель Львова создал приложение онлайн-кинотеатра и в дальнейшем администрировал его. Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.
Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более миллиона человек. Подписка на премиум-аккаунт составляла 80 гривен. Также мужчина ежемесячно получал около 100 тыс. гривен от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе.
Правоохранители установили, что приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 миллионов гривен.
По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированные обыски. При их проведении изъято оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Следственные действия продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
1. речь идет об агрегаторе "HDVIDEOBOX" все функции которого сводились к тому, что он содержал ссылки на реальные кинотеатры. т.е. вводишь название фильма и тебе предоставляется список альтернативных вариантов просмотра
2. никаких прав он не нарушал потому как фильмов на нем небыло (в отличии от HDREZKA например)
3. неделю назад автор приложения сам обьявил про его закрытии и снятии с поддержки
я знаю что есть вариант откатить версию на 2.4 и подменить два файла, но это все временно.
не "про" но без рекламы
https://www.youtube.com/watch?v=IawEUYINSpQ&t=3s
знаю что автора программы часто поносили именно кацапы. он принципиально не агрегатировал старые советские фильмы
нет никакого сервера у львовянина
у него программа-агрегатор
на его компьютере нет фильмов! это грубо - поисковик
Приложение HD VideoBox, позволявшее бесплатно смотреть фильмы и сериалы на смартфоне или смарт-ТВ, внезапно прекратило свою работу. У приложения существует отдельная тема на форуме ресурса 4PDA.ru (заблокирован в России). О прекращении его разработки сообщил модератор данной темы.
Авторы приложения HD VideoBox никак не объяснили причины прекращения работы над проектом. Посвященная ему тема на 4PDA на момент публикации материала была закрыта якобы из-за флуда (сообщений не по теме), а само приложение не работало и выдавало сообщение о том, что все закончилось.
Сервис HD VideoBox действовал как агрегатор пиратского контента. Это своего рода парсер, ищущий, к примеру, нужный пользователю фильм или сериал на самых разных ресурсах. Он позволял выбрать не только качество видеоряда, но даже желаемую озвучку. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-23_superpopulyarnyj_sredi_rossiyan