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Киберполиция блокировала работу одного из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киберполиция блокировала работу одного из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров

Правоохранители разоблачили администратора одного из крупнейших русскоязычных пиратских онлайн-кинотеатров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Так, сотрудники киберполиции установили, что 36-летний житель Львова создал приложение онлайн-кинотеатра и в дальнейшем администрировал его. Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.

Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более миллиона человек. Подписка на премиум-аккаунт составляла 80 гривен. Также мужчина ежемесячно получал около 100 тыс. гривен от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе.

Правоохранители установили, что приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 миллионов гривен.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированные обыски. При их проведении изъято оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+40
Сволочи. Все равно ваших сватов смотреть не будем
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25.08.2021 17:04
+29
Дякую розробнику HD Videobox за гарний агрегатор посилань на фільми. Левянин нічого не порушував, він лише пропонував посилання на фільми. Те саме робить і звичайний пошукач. Шкода, що закрили чудову програму. Бажаю автору чудової програми швидше викрутитись з цієї неприємної історії і продовжувати радувати користувачів новими програмами. Менти б краще сепарами займались. Лише подивіться на Фейсбук групи Одеси, їх телеграм канали, а вони займаються дрібними справами. Мегого чи Диван "фас" ментам дали ?
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25.08.2021 17:10
+25
написан как всегда бред от сбу
1. речь идет об агрегаторе "HDVIDEOBOX" все функции которого сводились к тому, что он содержал ссылки на реальные кинотеатры. т.е. вводишь название фильма и тебе предоставляется список альтернативных вариантов просмотра
2. никаких прав он не нарушал потому как фильмов на нем небыло (в отличии от HDREZKA например)
3. неделю назад автор приложения сам обьявил про его закрытии и снятии с поддержки
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25.08.2021 17:08
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А що за сайт? Де лінк?)
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25.08.2021 17:02 Ответить
ім'я героя тирнета ?
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25.08.2021 17:04 Ответить
слава кіберполіції! Це саме те чим вони мають займатися! А ще порносайти блокувати і ловити майнерів біткойнових ! І нафіг їм ловити тих шахраїв які у людей гроші по телефону виманюють чи фішингові сайти створюють! Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів - Цензор.НЕТ 1709 Головне те що людина шкоди і не зробила ніякої але ж треба її затаскати по судах. Норм додаток був-нормальні фільми хоч можна було подивитися.
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25.08.2021 20:34 Ответить
Дякую розробнику HD Videobox за гарний агрегатор посилань на фільми. Левянин нічого не порушував, він лише пропонував посилання на фільми. Те саме робить і звичайний пошукач. Шкода, що закрили чудову програму. Бажаю автору чудової програми швидше викрутитись з цієї неприємної історії і продовжувати радувати користувачів новими програмами. Менти б краще сепарами займались. Лише подивіться на Фейсбук групи Одеси, їх телеграм канали, а вони займаються дрібними справами. Мегого чи Диван "фас" ментам дали ?
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25.08.2021 17:10 Ответить
Можно оживить ,кто хочетhttps://www.youtube.com/watch?v=IawEUYINSpQ Но есть Lazy Media de Luxe PRO...еще лучще
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25.08.2021 18:21 Ответить
Мое самое любимое приложение! "Страшное преступление" разработчика - это то, что ОН НЕ ДЕЛИЛСЯ С МЕНТАМИ /полиции как не было, так и не будет/! Везде где "пахнет" баблом, там крышуют менты!
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25.08.2021 20:12 Ответить
Зажрался. Мог бы и по 20 грн. брать. Не перетрудился.
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25.08.2021 20:29 Ответить
я ни копейки не заплатил /смотрел несколько лет/
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25.08.2021 20:34 Ответить
hdvb
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25.08.2021 17:29 Ответить
Сволочи. Все равно ваших сватов смотреть не будем
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25.08.2021 17:04 Ответить
Пфф) Не перенапряглись? Великое дело ну) Попробуйте торренты заблокируйте! Мудилы зеленые!))
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25.08.2021 17:07 Ответить
написан как всегда бред от сбу
1. речь идет об агрегаторе "HDVIDEOBOX" все функции которого сводились к тому, что он содержал ссылки на реальные кинотеатры. т.е. вводишь название фильма и тебе предоставляется список альтернативных вариантов просмотра
2. никаких прав он не нарушал потому как фильмов на нем небыло (в отличии от HDREZKA например)
3. неделю назад автор приложения сам обьявил про его закрытии и снятии с поддержки
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25.08.2021 17:08 Ответить
это приложение для TV-приставок на Андроиде
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25.08.2021 17:09 Ответить
Та вже ламаний HD videobox є.
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25.08.2021 17:17 Ответить
толку от него ноль
я знаю что есть вариант откатить версию на 2.4 и подменить два файла, но это все временно.
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25.08.2021 17:19 Ответить
Так а я про що? Ламаний апк і 2 файли бекапу. Сумніваюсь, що у філмікса та рєзки поміняються протоколи.
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25.08.2021 17:20 Ответить
а я подумал про то что раньше уже был ломаный
не "про" но без рекламы
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25.08.2021 17:32 Ответить
Филмикс уже поменял Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів - Цензор.НЕТ 6489
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25.08.2021 18:05 Ответить
От же ж блд... Дійсно... Ну на Рєзка ті ж самі фільми... Може якийсь "Робін Гуд" з 4пда щось придумає...
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25.08.2021 18:09 Ответить
На том же 4пда в шапке по HDVB все нормальные альтернативы. Зачем мучать то, что умерло?
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25.08.2021 18:13 Ответить
Та ви шо?клас)
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25.08.2021 17:21 Ответить
спешл фо ю

https://www.youtube.com/watch?v=IawEUYINSpQ&t=3s
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25.08.2021 17:30 Ответить
Дякую)
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25.08.2021 18:32 Ответить
Тоже подумал, что речь об этом приложении.
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25.08.2021 17:10 Ответить
непонятно при чем тут "русскоязычный онлайн кинотеатр"
знаю что автора программы часто поносили именно кацапы. он принципиально не агрегатировал старые советские фильмы
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25.08.2021 17:10 Ответить
HDREZKA кому отстегивает,сбу или ментам?
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25.08.2021 19:25 Ответить
их сервер находится в ес
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25.08.2021 19:26 Ответить
это не украинский кинотеатр. что то вроде филмикса - он международный
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25.08.2021 19:27 Ответить
что мешало львовянину перенести сервак в Европу?хотя может и перенес,что не помешало защемить яйца тут. надо было и самому валить
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25.08.2021 19:31 Ответить
ты абы поболтать?
нет никакого сервера у львовянина
у него программа-агрегатор
на его компьютере нет фильмов! это грубо - поисковик
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25.08.2021 19:56 Ответить
абы?а ты не поболтать,ты думаешь что занимаешся чем то полезным на форуме?
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25.08.2021 20:28 Ответить
звідси роги ростуть..?

Приложение HD VideoBox, позволявшее бесплатно смотреть фильмы и сериалы на смартфоне или смарт-ТВ, внезапно прекратило свою работу. У приложения существует отдельная тема на форуме ресурса 4PDA.ru (заблокирован в России). О прекращении его разработки сообщил модератор данной темы.
Авторы приложения HD VideoBox никак не объяснили причины прекращения работы над проектом. Посвященная ему тема на 4PDA на момент публикации материала была закрыта якобы из-за флуда (сообщений не по теме), а само приложение не работало и выдавало сообщение о том, что все закончилось.
Сервис HD VideoBox действовал как агрегатор пиратского контента. Это своего рода парсер, ищущий, к примеру, нужный пользователю фильм или сериал на самых разных ресурсах. Он позволял выбрать не только качество видеоряда, но даже желаемую озвучку. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-23_superpopulyarnyj_sredi_rossiyan
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25.08.2021 17:23 Ответить
угу
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25.08.2021 17:31 Ответить
Да-да…
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25.08.2021 20:46 Ответить
Житель Львова создал крупнейший русскоязычный ресурс.
Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів - Цензор.НЕТ 4350
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25.08.2021 17:32 Ответить
Справедливости ради, там есть и Украинский. Видимо, у тебя интерфейс приставки на кацапском, вот оно тебе и подставило этот искусственный язык.
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25.08.2021 18:15 Ответить
разлагал их тлетворным влиянием Запада
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25.08.2021 19:24 Ответить
Ловлять, суки якихось примарних злочинців, а дійсних злочиців, телефонних, інтернетних, які гроші виманюють в людей навіть не намагаються. Просто кладуть заяви в шухляди столу, й забувають за них. Гірше за аваківських ментів ще не було.
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25.08.2021 17:47 Ответить
Так те уже сидят Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів - Цензор.НЕТ 5167 Это "бизнес" зэков, обычно.
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25.08.2021 18:06 Ответить
Частково Ви праві. Але дуже велика кількість цієї гидоти є на волі, і навіть у офіційних банка типу "швидкогроші", та й звичайних теж. Бази номерів продають навіть не соромляться. Та й хто зеків покриває, ті теж на волі.
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25.08.2021 18:41 Ответить
Очередная какаха в копилочку зебильной власти. Что нарушал хдвидеобокс? Может эти драные шакалы из сбу и Гугл закроют? Смысл тот же. Но нет, Гугл они не закроют, потому что Гуглу вполне по силам закрыть сбу…
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25.08.2021 20:44 Ответить
 
 