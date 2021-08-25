УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Події
10 473 43
кіно (680) пірати (64) Нацполіція (13917) сайт (202) кіберполіція (297)

Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів

Новини Цензор.НЕТ Події

Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів

Правоохоронці викрили адміністратора одного з найбільших російськомовних піратських онлайн-кінотеатрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Так, співробітники кіберполіції встановили, що 36-річний мешканець Львова створив застосунок онлайн-кінотеатру та надалі адміністрував його. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.

Аудиторія преміумкористувачів застосунку становила понад мільйон осіб. Підписка на преміумакаунт складала 80 гривень. Також чоловік щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася на його онлайн-ресурсі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновника кіберполіції на Прикарпатті затримано на хабарі в 150 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки. При їх проведенні вилучено обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Слідчі дії тривають.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+40
Сволочи. Все равно ваших сватов смотреть не будем
показати весь коментар
25.08.2021 17:04
+29
Дякую розробнику HD Videobox за гарний агрегатор посилань на фільми. Левянин нічого не порушував, він лише пропонував посилання на фільми. Те саме робить і звичайний пошукач. Шкода, що закрили чудову програму. Бажаю автору чудової програми швидше викрутитись з цієї неприємної історії і продовжувати радувати користувачів новими програмами. Менти б краще сепарами займались. Лише подивіться на Фейсбук групи Одеси, їх телеграм канали, а вони займаються дрібними справами. Мегого чи Диван "фас" ментам дали ?
показати весь коментар
25.08.2021 17:10
+25
написан как всегда бред от сбу
1. речь идет об агрегаторе "HDVIDEOBOX" все функции которого сводились к тому, что он содержал ссылки на реальные кинотеатры. т.е. вводишь название фильма и тебе предоставляется список альтернативных вариантов просмотра
2. никаких прав он не нарушал потому как фильмов на нем небыло (в отличии от HDREZKA например)
3. неделю назад автор приложения сам обьявил про его закрытии и снятии с поддержки
показати весь коментар
25.08.2021 17:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що за сайт? Де лінк?)
показати весь коментар
25.08.2021 17:02 Відповісти
ім'я героя тирнета ?
показати весь коментар
25.08.2021 17:04 Відповісти
слава кіберполіції! Це саме те чим вони мають займатися! А ще порносайти блокувати і ловити майнерів біткойнових ! І нафіг їм ловити тих шахраїв які у людей гроші по телефону виманюють чи фішингові сайти створюють! Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів - Цензор.НЕТ 1709 Головне те що людина шкоди і не зробила ніякої але ж треба її затаскати по судах. Норм додаток був-нормальні фільми хоч можна було подивитися.
показати весь коментар
25.08.2021 20:34 Відповісти
Дякую розробнику HD Videobox за гарний агрегатор посилань на фільми. Левянин нічого не порушував, він лише пропонував посилання на фільми. Те саме робить і звичайний пошукач. Шкода, що закрили чудову програму. Бажаю автору чудової програми швидше викрутитись з цієї неприємної історії і продовжувати радувати користувачів новими програмами. Менти б краще сепарами займались. Лише подивіться на Фейсбук групи Одеси, їх телеграм канали, а вони займаються дрібними справами. Мегого чи Диван "фас" ментам дали ?
показати весь коментар
25.08.2021 17:10 Відповісти
Можно оживить ,кто хочетhttps://www.youtube.com/watch?v=IawEUYINSpQ Но есть Lazy Media de Luxe PRO...еще лучще
показати весь коментар
25.08.2021 18:21 Відповісти
Мое самое любимое приложение! "Страшное преступление" разработчика - это то, что ОН НЕ ДЕЛИЛСЯ С МЕНТАМИ /полиции как не было, так и не будет/! Везде где "пахнет" баблом, там крышуют менты!
показати весь коментар
25.08.2021 20:12 Відповісти
Зажрался. Мог бы и по 20 грн. брать. Не перетрудился.
показати весь коментар
25.08.2021 20:29 Відповісти
я ни копейки не заплатил /смотрел несколько лет/
показати весь коментар
25.08.2021 20:34 Відповісти
hdvb
показати весь коментар
25.08.2021 17:29 Відповісти
Сволочи. Все равно ваших сватов смотреть не будем
показати весь коментар
25.08.2021 17:04 Відповісти
Пфф) Не перенапряглись? Великое дело ну) Попробуйте торренты заблокируйте! Мудилы зеленые!))
показати весь коментар
25.08.2021 17:07 Відповісти
написан как всегда бред от сбу
1. речь идет об агрегаторе "HDVIDEOBOX" все функции которого сводились к тому, что он содержал ссылки на реальные кинотеатры. т.е. вводишь название фильма и тебе предоставляется список альтернативных вариантов просмотра
2. никаких прав он не нарушал потому как фильмов на нем небыло (в отличии от HDREZKA например)
3. неделю назад автор приложения сам обьявил про его закрытии и снятии с поддержки
показати весь коментар
25.08.2021 17:08 Відповісти
это приложение для TV-приставок на Андроиде
показати весь коментар
25.08.2021 17:09 Відповісти
Та вже ламаний HD videobox є.
показати весь коментар
25.08.2021 17:17 Відповісти
толку от него ноль
я знаю что есть вариант откатить версию на 2.4 и подменить два файла, но это все временно.
показати весь коментар
25.08.2021 17:19 Відповісти
Так а я про що? Ламаний апк і 2 файли бекапу. Сумніваюсь, що у філмікса та рєзки поміняються протоколи.
показати весь коментар
25.08.2021 17:20 Відповісти
а я подумал про то что раньше уже был ломаный
не "про" но без рекламы
показати весь коментар
25.08.2021 17:32 Відповісти
Филмикс уже поменял Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів - Цензор.НЕТ 6489
показати весь коментар
25.08.2021 18:05 Відповісти
От же ж блд... Дійсно... Ну на Рєзка ті ж самі фільми... Може якийсь "Робін Гуд" з 4пда щось придумає...
показати весь коментар
25.08.2021 18:09 Відповісти
На том же 4пда в шапке по HDVB все нормальные альтернативы. Зачем мучать то, что умерло?
показати весь коментар
25.08.2021 18:13 Відповісти
Та ви шо?клас)
показати весь коментар
25.08.2021 17:21 Відповісти
спешл фо ю

https://www.youtube.com/watch?v=IawEUYINSpQ&t=3s
показати весь коментар
25.08.2021 17:30 Відповісти
Дякую)
показати весь коментар
25.08.2021 18:32 Відповісти
Тоже подумал, что речь об этом приложении.
показати весь коментар
25.08.2021 17:10 Відповісти
непонятно при чем тут "русскоязычный онлайн кинотеатр"
знаю что автора программы часто поносили именно кацапы. он принципиально не агрегатировал старые советские фильмы
показати весь коментар
25.08.2021 17:10 Відповісти
HDREZKA кому отстегивает,сбу или ментам?
показати весь коментар
25.08.2021 19:25 Відповісти
их сервер находится в ес
показати весь коментар
25.08.2021 19:26 Відповісти
это не украинский кинотеатр. что то вроде филмикса - он международный
показати весь коментар
25.08.2021 19:27 Відповісти
что мешало львовянину перенести сервак в Европу?хотя может и перенес,что не помешало защемить яйца тут. надо было и самому валить
показати весь коментар
25.08.2021 19:31 Відповісти
ты абы поболтать?
нет никакого сервера у львовянина
у него программа-агрегатор
на его компьютере нет фильмов! это грубо - поисковик
показати весь коментар
25.08.2021 19:56 Відповісти
абы?а ты не поболтать,ты думаешь что занимаешся чем то полезным на форуме?
показати весь коментар
25.08.2021 20:28 Відповісти
звідси роги ростуть..?

Приложение HD VideoBox, позволявшее бесплатно смотреть фильмы и сериалы на смартфоне или смарт-ТВ, внезапно прекратило свою работу. У приложения существует отдельная тема на форуме ресурса 4PDA.ru (заблокирован в России). О прекращении его разработки сообщил модератор данной темы.
Авторы приложения HD VideoBox никак не объяснили причины прекращения работы над проектом. Посвященная ему тема на 4PDA на момент публикации материала была закрыта якобы из-за флуда (сообщений не по теме), а само приложение не работало и выдавало сообщение о том, что все закончилось.
Сервис HD VideoBox действовал как агрегатор пиратского контента. Это своего рода парсер, ищущий, к примеру, нужный пользователю фильм или сериал на самых разных ресурсах. Он позволял выбрать не только качество видеоряда, но даже желаемую озвучку. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-23_superpopulyarnyj_sredi_rossiyan
показати весь коментар
25.08.2021 17:23 Відповісти
угу
показати весь коментар
25.08.2021 17:31 Відповісти
Да-да…
показати весь коментар
25.08.2021 20:46 Відповісти
Житель Львова создал крупнейший русскоязычный ресурс.
Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів - Цензор.НЕТ 4350
показати весь коментар
25.08.2021 17:32 Відповісти
Справедливости ради, там есть и Украинский. Видимо, у тебя интерфейс приставки на кацапском, вот оно тебе и подставило этот искусственный язык.
показати весь коментар
25.08.2021 18:15 Відповісти
разлагал их тлетворным влиянием Запада
показати весь коментар
25.08.2021 19:24 Відповісти
Ловлять, суки якихось примарних злочинців, а дійсних злочиців, телефонних, інтернетних, які гроші виманюють в людей навіть не намагаються. Просто кладуть заяви в шухляди столу, й забувають за них. Гірше за аваківських ментів ще не було.
показати весь коментар
25.08.2021 17:47 Відповісти
Так те уже сидят Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів - Цензор.НЕТ 5167 Это "бизнес" зэков, обычно.
показати весь коментар
25.08.2021 18:06 Відповісти
Частково Ви праві. Але дуже велика кількість цієї гидоти є на волі, і навіть у офіційних банка типу "швидкогроші", та й звичайних теж. Бази номерів продають навіть не соромляться. Та й хто зеків покриває, ті теж на волі.
показати весь коментар
25.08.2021 18:41 Відповісти
Очередная какаха в копилочку зебильной власти. Что нарушал хдвидеобокс? Может эти драные шакалы из сбу и Гугл закроют? Смысл тот же. Но нет, Гугл они не закроют, потому что Гуглу вполне по силам закрыть сбу…
показати весь коментар
25.08.2021 20:44 Відповісти
 
 