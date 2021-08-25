Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів
Новини Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці викрили адміністратора одного з найбільших російськомовних піратських онлайн-кінотеатрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Так, співробітники кіберполіції встановили, що 36-річний мешканець Львова створив застосунок онлайн-кінотеатру та надалі адміністрував його. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.
Аудиторія преміумкористувачів застосунку становила понад мільйон осіб. Підписка на преміумакаунт складала 80 гривень. Також чоловік щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася на його онлайн-ресурсі.
Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень.
За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки. При їх проведенні вилучено обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Слідчі дії тривають.
Будь ласка, зачекайте...
1. речь идет об агрегаторе "HDVIDEOBOX" все функции которого сводились к тому, что он содержал ссылки на реальные кинотеатры. т.е. вводишь название фильма и тебе предоставляется список альтернативных вариантов просмотра
2. никаких прав он не нарушал потому как фильмов на нем небыло (в отличии от HDREZKA например)
3. неделю назад автор приложения сам обьявил про его закрытии и снятии с поддержки
я знаю что есть вариант откатить версию на 2.4 и подменить два файла, но это все временно.
не "про" но без рекламы
https://www.youtube.com/watch?v=IawEUYINSpQ&t=3s
знаю что автора программы часто поносили именно кацапы. он принципиально не агрегатировал старые советские фильмы
нет никакого сервера у львовянина
у него программа-агрегатор
на его компьютере нет фильмов! это грубо - поисковик
Приложение HD VideoBox, позволявшее бесплатно смотреть фильмы и сериалы на смартфоне или смарт-ТВ, внезапно прекратило свою работу. У приложения существует отдельная тема на форуме ресурса 4PDA.ru (заблокирован в России). О прекращении его разработки сообщил модератор данной темы.
Авторы приложения HD VideoBox никак не объяснили причины прекращения работы над проектом. Посвященная ему тема на 4PDA на момент публикации материала была закрыта якобы из-за флуда (сообщений не по теме), а само приложение не работало и выдавало сообщение о том, что все закончилось.
Сервис HD VideoBox действовал как агрегатор пиратского контента. Это своего рода парсер, ищущий, к примеру, нужный пользователю фильм или сериал на самых разных ресурсах. Он позволял выбрать не только качество видеоряда, но даже желаемую озвучку. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-23_superpopulyarnyj_sredi_rossiyan