Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів

Правоохоронці викрили адміністратора одного з найбільших російськомовних піратських онлайн-кінотеатрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Так, співробітники кіберполіції встановили, що 36-річний мешканець Львова створив застосунок онлайн-кінотеатру та надалі адміністрував його. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.

Аудиторія преміумкористувачів застосунку становила понад мільйон осіб. Підписка на преміумакаунт складала 80 гривень. Також чоловік щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася на його онлайн-ресурсі.

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Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки. При їх проведенні вилучено обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Слідчі дії тривають.