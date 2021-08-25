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Неизвестные ограбили офис "Харьковского антикоррупционного центра": Украли технику

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Неизвестные ограбили офис

Офис общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" ограбили неизвестные. Из помещения исчезли ноутбуки, видеотехника и другое оборудование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом организация сообщила в Facebook.

"Сегодня, 25 августа выяснилось, что офис "Харьковского антикоррупционного центра" ограбили. Из помещения вынесли: офисную технику (ноутбуки), аудио и видеоаппаратуру. Приблизительная сумма ущерба устанавливается. Мы оперативно вызвали полицию и написали заявление об ограблении. Надеемся, что харьковская полиция быстро найдет злоумышленников и украденную технику", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что работа центра осложнилась.

"К сожалению, мы некоторое время не сможем работать в полном объеме. Пока ищем альтернативные варианты возобновления работы офиса и решения этих проблем. И возлагаем очень большие надежды на то, что органы правопорядка найдут нашу технику как можно скорее. Конечно, эта ситуация для нас очень досадная, однако это нас точно не остановит", - подытожили в "Харьковском антикоррупционном центре".

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Автор: Богдан Гуньковський
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не ограбили, а обокрали...
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25.08.2021 17:27 Ответить
Впадло поставити китайську сигналізацію за 1300грн? Чи потратити півтори тисячі грн на камеру відеонагляду? Невідомі пограбували офіс "Харківського антикорупційного центру": Вкрали техніку - Цензор.НЕТ 3302
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25.08.2021 20:22 Ответить
сбу сработала......
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25.08.2021 17:31 Ответить
It serves them right ! Никакого толку от их работы не было видно.
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25.08.2021 17:35 Ответить
Правильно, так держать, грабят самих себя и борются с самими собой.
Невідомі пограбували офіс "Харківського антикорупційного центру": Вкрали техніку - Цензор.НЕТ 966
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25.08.2021 18:52 Ответить
Не иначе как коррупционеры ограбили
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25.08.2021 19:09 Ответить
 
 