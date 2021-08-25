Неизвестные ограбили офис "Харьковского антикоррупционного центра": Украли технику

Офис общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" ограбили неизвестные. Из помещения исчезли ноутбуки, видеотехника и другое оборудование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом организация сообщила в Facebook.

"Сегодня, 25 августа выяснилось, что офис "Харьковского антикоррупционного центра" ограбили. Из помещения вынесли: офисную технику (ноутбуки), аудио и видеоаппаратуру. Приблизительная сумма ущерба устанавливается. Мы оперативно вызвали полицию и написали заявление об ограблении. Надеемся, что харьковская полиция быстро найдет злоумышленников и украденную технику", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что работа центра осложнилась.

"К сожалению, мы некоторое время не сможем работать в полном объеме. Пока ищем альтернативные варианты возобновления работы офиса и решения этих проблем. И возлагаем очень большие надежды на то, что органы правопорядка найдут нашу технику как можно скорее. Конечно, эта ситуация для нас очень досадная, однако это нас точно не остановит", - подытожили в "Харьковском антикоррупционном центре".

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