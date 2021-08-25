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Невідомі пограбували офіс "Харківського антикорупційного центру": Вкрали техніку

Новини Цензор.НЕТ Події

Невідомі пограбували офіс

Офіс громадської організації "Харківський антикорупційний центр" пограбували невідомі. З приміщення зникли ноутбуки, відеотехніка та інше обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це організація повідомила в Facebook.

"Сьогодні, 25 серпня з'ясувалося, що офіс Харківського антикорупційного центру пограбували. З приміщення винесли: офісну техніку (ноутбуки), аудіо та відеоапаратуру. Приблизна сума збитків наразі встановлюється. Ми оперативно викликали поліцію та написали заяву про пограбування. Сподіваємося, що харківська поліція швидко знайде зловмисників та вкрадену техніку", - йдеться в повідомленні.

В організації зазначили, що робота центру ускладнилася.

"На жаль, ми якийсь час не зможемо працювати в повному обсязі. Поки що шукаємо альтернативні варіанти відновлення роботи офісу та рішення цих проблем. Та покладаємо дуже великі сподівання на те, що органи правопорядку знайдуть нашу техніку якомога швидше. Звісно, ця ситуація для нас дуже прикра, однак це нас точно не зупинить", - підсумували в "Харківському антикорупційному центрі".

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Автор: Анастасія Потіха
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не ограбили, а обокрали...
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25.08.2021 17:27 Відповісти
Впадло поставити китайську сигналізацію за 1300грн? Чи потратити півтори тисячі грн на камеру відеонагляду? Невідомі пограбували офіс "Харківського антикорупційного центру": Вкрали техніку - Цензор.НЕТ 3302
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25.08.2021 20:22 Відповісти
сбу сработала......
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25.08.2021 17:31 Відповісти
It serves them right ! Никакого толку от их работы не было видно.
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25.08.2021 17:35 Відповісти
Правильно, так держать, грабят самих себя и борются с самими собой.
Невідомі пограбували офіс "Харківського антикорупційного центру": Вкрали техніку - Цензор.НЕТ 966
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25.08.2021 18:52 Відповісти
Не иначе как коррупционеры ограбили
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25.08.2021 19:09 Відповісти
 
 