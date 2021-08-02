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Новини Силовики
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Затримано банду, яка грабувала іноземців у 3 розважальних закладах Києва, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Затримано банду, яка грабувала іноземців у 3 розважальних закладах Києва, - прокуратура 01

Група осіб, діючи на території 3-х розважальних закладів, розташованих у центрі столиці, здійснювали напади на іноземців та силою відбирали гроші та цінності. За попередньою інформацією, учасники групи можуть бути причетними до скоєння майже 150 нападів на іноземних громадян з початку 2020 року.

"Проаналізувавши фабули цих заяв прокурори встановили, що майже всі вони стосувалися нападів на іноземців, які відпочивали в одних і тих самих розважальних закладах у центрі столиці. Характер і обставини вчинення злочинів вказували на те, що вони скоються однієї групою та за одним і тим самим сценарієм", повідомив керівник міської прокуратури Олег Кіпер.

Іноземцям, які відпочивали у розважальних закладах, надавалися чеки для оплати їх замовлень з сумою, яка у 5-10 разів перевищувала реальну.  Коли іноземці відмовлялися оплачувати завищені рахунки, їх запрошували до кімнати адміністратора для з’ясування обставин. Там, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, їх змушували оплачувати рахунки, а у разі відмови – силою відбирали кошти, мобільні телефони та інші цінності.

Під час спецоперації в ніч на 1 серпня зловмисників затримали "на гарячому".

Затримано банду, яка грабувала іноземців у 3 розважальних закладах Києва, - прокуратура 02

За словами Кіпера, на цей час 10 особам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України (грабіж і розбій). "У тому числі повідомлено про підозру працівнику патрульної поліції, який у злочинній схемі виконував роль водія", - підкреслюється в повідомленні прокуратури.

За словами начальника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України Сергія Пантелеєва, у ході спецоперації були затримані організатор групи - уродженець РФ, громадянин Ізраїлю, який перебуває у розшуку Інтерполу за фінансові махінації, а також громадяни України та Азербайджану. Також зловмисникам допомагали окремі громадянки України, які запрошували іноземців саме до цих закладів.

Затримано банду, яка грабувала іноземців у 3 розважальних закладах Києва, - прокуратура 03

"Оскільки більшість іноземців, які постраждали від цих злочинів, на цей час знаходяться поза межами України, слідство відпрацьовує механізм надання їм процесуальних статусів потерпілих із залученням дипломатичних органів", - повідомили в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Автор: 

іноземець (388) Київ (19415) пограбування (576) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3667) розбій (206) силовики (2512) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+4
Это потребовалось аж 150 эпизодов, чтобы наконец делу дали ход?
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02.08.2021 19:23
+2
И не говори...
Такая тупая схема...после третьего раза уже можно было накрыть..
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02.08.2021 19:31
+1
По словам начальника департамента миграционной полиции Нацполиции Украины Сергея Пантелеева, в ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Источник: https://censor.net/ru/n3280470

Скільки вже тих москалів витримувати? Може вже пора їх мочити по справжньому? Вони ж проти нас воюють і хочуть або знищити.або зробити рабами.Причому більшість москалів саме такі.І куди ж без євреїв.Кругом вони замішані,а потім кажуть,чому їх ненавидять.
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02.08.2021 20:07
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В , каких заведениях, названия в студию.
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02.08.2021 19:11 Відповісти
тут какая-то ошибка - обычно иностранцы грабят наших в заведениях)
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02.08.2021 19:15 Відповісти
О ще один представник.. Вибраного народу.. Надіюсь хочаб цю наволоч таки посадять
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02.08.2021 19:20 Відповісти
а ГРАЖДАН УКРАИНЫ ты не заметил в этом списке?
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02.08.2021 21:38 Відповісти
Это потребовалось аж 150 эпизодов, чтобы наконец делу дали ход?
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02.08.2021 19:23 Відповісти
И не говори...
Такая тупая схема...после третьего раза уже можно было накрыть..
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02.08.2021 19:31 Відповісти
після третього ніяк не могли - вони ж змінювали заклади
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02.08.2021 21:28 Відповісти
иностранцы прибыли сюда в развлекательные заведения в поисках адреналина и свежих ощущений...шо,блеать,опять не так?
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02.08.2021 19:35 Відповісти
херовый инвестиционный климат, мля
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02.08.2021 23:37 Відповісти
Ну і чим ми не країна третього світу?
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02.08.2021 19:43 Відповісти
таке навіть не в кожній країні третього світу побачиш
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02.08.2021 21:27 Відповісти
По словам начальника департамента миграционной полиции Нацполиции Украины Сергея Пантелеева, в ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Источник: https://censor.net/ru/n3280470

Скільки вже тих москалів витримувати? Може вже пора їх мочити по справжньому? Вони ж проти нас воюють і хочуть або знищити.або зробити рабами.Причому більшість москалів саме такі.І куди ж без євреїв.Кругом вони замішані,а потім кажуть,чому їх ненавидять.
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02.08.2021 20:07 Відповісти
І всі морди закриті, щоб не псувати добродіям цей бізнес на майбутнє
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02.08.2021 21:26 Відповісти
сссцутко позорище без слов...............................
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03.08.2021 04:09 Відповісти
Такое творится во всех злачных заведениях, не только против иностранцев, менты ещё и крышуют. Ещё, знавал я одного "классного" парня ( убили уже, после кидалова), хвастался, что ездят компанией на гастроли в Киев и грабят посетителей при деньгах на выходе из ресторанов.
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03.08.2021 09:40 Відповісти
Групповое фото зачетное.
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03.08.2021 10:30 Відповісти
 
 