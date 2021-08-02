Затримано банду, яка грабувала іноземців у 3 розважальних закладах Києва, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Група осіб, діючи на території 3-х розважальних закладів, розташованих у центрі столиці, здійснювали напади на іноземців та силою відбирали гроші та цінності. За попередньою інформацією, учасники групи можуть бути причетними до скоєння майже 150 нападів на іноземних громадян з початку 2020 року.

"Проаналізувавши фабули цих заяв прокурори встановили, що майже всі вони стосувалися нападів на іноземців, які відпочивали в одних і тих самих розважальних закладах у центрі столиці. Характер і обставини вчинення злочинів вказували на те, що вони скоються однієї групою та за одним і тим самим сценарієм", повідомив керівник міської прокуратури Олег Кіпер.

Іноземцям, які відпочивали у розважальних закладах, надавалися чеки для оплати їх замовлень з сумою, яка у 5-10 разів перевищувала реальну. Коли іноземці відмовлялися оплачувати завищені рахунки, їх запрошували до кімнати адміністратора для з’ясування обставин. Там, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, їх змушували оплачувати рахунки, а у разі відмови – силою відбирали кошти, мобільні телефони та інші цінності.

Під час спецоперації в ніч на 1 серпня зловмисників затримали "на гарячому".

За словами Кіпера, на цей час 10 особам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України (грабіж і розбій). "У тому числі повідомлено про підозру працівнику патрульної поліції, який у злочинній схемі виконував роль водія", - підкреслюється в повідомленні прокуратури.

За словами начальника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України Сергія Пантелеєва, у ході спецоперації були затримані організатор групи - уродженець РФ, громадянин Ізраїлю, який перебуває у розшуку Інтерполу за фінансові махінації, а також громадяни України та Азербайджану. Також зловмисникам допомагали окремі громадянки України, які запрошували іноземців саме до цих закладів.

"Оскільки більшість іноземців, які постраждали від цих злочинів, на цей час знаходяться поза межами України, слідство відпрацьовує механізм надання їм процесуальних статусів потерпілих із залученням дипломатичних органів", - повідомили в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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