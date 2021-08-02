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Новости Силовики
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Задержана банда, грабившая иностранцев в 3 развлекательных заведениях Киева, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители обезвредили преступную группу, участники которой совершали массовые разбойные нападения на иностранцев на территории Киева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Задержана банда, грабившая иностранцев в 3 развлекательных заведениях Киева, - прокуратура 01

Гуппа лиц, действуя на территории трех развлекательных заведений в центре столицы, совершала нападения на иностранцев и отбирала у них деньги и ценности. По предварительной информации, участники группы могут быть причастны к совершению почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года.

"Проанализировав фабулы этих заявлений прокуроры установили, что почти все они касались нападений на иностранцев, которые отдыхали в одних и тех же развлекательных заведениях в центре столицы. Характер и обстоятельства совершения преступлений указывали на то, что они совершаются одной группой и по одному и тому же сценарию ", сообщил руководитель городской прокуратуры Олег Кипер.

Иностранцам, которые отдыхали в развлекательных заведениях, выдавали счета для оплаты их заказов с суммой, в 5-10 раз превышающей реальную. Когда иностранцы отказывались оплачивать завышенные счета, их приглашали в комнату администратора для выяснения обстоятельств. Там, применяя физическое насилие и психологическое давление, их заставляли оплачивать счета, а в случае отказа - силой отбирали средства, мобильные телефоны и другие ценности.

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В ходе спецоперации в ночь на 1 августа злоумышленники были задержали "на горячем".

Задержана банда, грабившая иностранцев в 3 развлекательных заведениях Киева, - прокуратура 02

По словам Кипера, в настоящее время 10 членов группы уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины (грабеж и разбой). "В том числе сообщено о подозрении работнику патрульной полиции, в преступной схеме он выполнял роль водителя", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.

По словам начальника департамента миграционной полиции Нацполиции Украины Сергея Пантелеева, в ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Кроме того, Пантелеев добавил, что злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти учреждения.

Задержана банда, грабившая иностранцев в 3 развлекательных заведениях Киева, - прокуратура 03

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"Поскольку большинство иностранцев, пострадавших от этих преступлений, в настоящее время находится за пределами Украины, следствие отрабатывает механизм предоставления им процессуального статуса потерпевшего с привлечением дипломатических органов", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

иностранец (490) Киев (25472) ограбление (1369) правоохранительные органы (2968) прокуратура (5005) разбой (287) силовики (2797) Кипер Олег (45)


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Топ комментарии
+4
Это потребовалось аж 150 эпизодов, чтобы наконец делу дали ход?
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02.08.2021 19:23
+2
И не говори...
Такая тупая схема...после третьего раза уже можно было накрыть..
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02.08.2021 19:31
+1
По словам начальника департамента миграционной полиции Нацполиции Украины Сергея Пантелеева, в ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Источник: https://censor.net/ru/n3280470

Скільки вже тих москалів витримувати? Може вже пора їх мочити по справжньому? Вони ж проти нас воюють і хочуть або знищити.або зробити рабами.Причому більшість москалів саме такі.І куди ж без євреїв.Кругом вони замішані,а потім кажуть,чому їх ненавидять.
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02.08.2021 20:07
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В , каких заведениях, названия в студию.
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02.08.2021 19:11 Ответить
тут какая-то ошибка - обычно иностранцы грабят наших в заведениях)
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02.08.2021 19:15 Ответить
О ще один представник.. Вибраного народу.. Надіюсь хочаб цю наволоч таки посадять
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02.08.2021 19:20 Ответить
а ГРАЖДАН УКРАИНЫ ты не заметил в этом списке?
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02.08.2021 21:38 Ответить
Это потребовалось аж 150 эпизодов, чтобы наконец делу дали ход?
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02.08.2021 19:23 Ответить
И не говори...
Такая тупая схема...после третьего раза уже можно было накрыть..
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02.08.2021 19:31 Ответить
після третього ніяк не могли - вони ж змінювали заклади
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02.08.2021 21:28 Ответить
иностранцы прибыли сюда в развлекательные заведения в поисках адреналина и свежих ощущений...шо,блеать,опять не так?
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02.08.2021 19:35 Ответить
херовый инвестиционный климат, мля
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02.08.2021 23:37 Ответить
Ну і чим ми не країна третього світу?
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02.08.2021 19:43 Ответить
таке навіть не в кожній країні третього світу побачиш
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02.08.2021 21:27 Ответить
По словам начальника департамента миграционной полиции Нацполиции Украины Сергея Пантелеева, в ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Источник: https://censor.net/ru/n3280470

Скільки вже тих москалів витримувати? Може вже пора їх мочити по справжньому? Вони ж проти нас воюють і хочуть або знищити.або зробити рабами.Причому більшість москалів саме такі.І куди ж без євреїв.Кругом вони замішані,а потім кажуть,чому їх ненавидять.
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02.08.2021 20:07 Ответить
І всі морди закриті, щоб не псувати добродіям цей бізнес на майбутнє
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02.08.2021 21:26 Ответить
сссцутко позорище без слов...............................
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03.08.2021 04:09 Ответить
Такое творится во всех злачных заведениях, не только против иностранцев, менты ещё и крышуют. Ещё, знавал я одного "классного" парня ( убили уже, после кидалова), хвастался, что ездят компанией на гастроли в Киев и грабят посетителей при деньгах на выходе из ресторанов.
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03.08.2021 09:40 Ответить
Групповое фото зачетное.
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03.08.2021 10:30 Ответить
 
 