Задержана банда, грабившая иностранцев в 3 развлекательных заведениях Киева, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители обезвредили преступную группу, участники которой совершали массовые разбойные нападения на иностранцев на территории Киева
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Гуппа лиц, действуя на территории трех развлекательных заведений в центре столицы, совершала нападения на иностранцев и отбирала у них деньги и ценности. По предварительной информации, участники группы могут быть причастны к совершению почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года.
"Проанализировав фабулы этих заявлений прокуроры установили, что почти все они касались нападений на иностранцев, которые отдыхали в одних и тех же развлекательных заведениях в центре столицы. Характер и обстоятельства совершения преступлений указывали на то, что они совершаются одной группой и по одному и тому же сценарию ", сообщил руководитель городской прокуратуры Олег Кипер.
Иностранцам, которые отдыхали в развлекательных заведениях, выдавали счета для оплаты их заказов с суммой, в 5-10 раз превышающей реальную. Когда иностранцы отказывались оплачивать завышенные счета, их приглашали в комнату администратора для выяснения обстоятельств. Там, применяя физическое насилие и психологическое давление, их заставляли оплачивать счета, а в случае отказа - силой отбирали средства, мобильные телефоны и другие ценности.
В ходе спецоперации в ночь на 1 августа злоумышленники были задержали "на горячем".
По словам Кипера, в настоящее время 10 членов группы уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины (грабеж и разбой). "В том числе сообщено о подозрении работнику патрульной полиции, в преступной схеме он выполнял роль водителя", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.
По словам начальника департамента миграционной полиции Нацполиции Украины Сергея Пантелеева, в ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Кроме того, Пантелеев добавил, что злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти учреждения.
"Поскольку большинство иностранцев, пострадавших от этих преступлений, в настоящее время находится за пределами Украины, следствие отрабатывает механизм предоставления им процессуального статуса потерпевшего с привлечением дипломатических органов", - сообщили в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Такая тупая схема...после третьего раза уже можно было накрыть..
Скільки вже тих москалів витримувати? Може вже пора їх мочити по справжньому? Вони ж проти нас воюють і хочуть або знищити.або зробити рабами.Причому більшість москалів саме такі.І куди ж без євреїв.Кругом вони замішані,а потім кажуть,чому їх ненавидять.