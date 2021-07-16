Трое бандитов ворвались в дом, избили и требовали отдать деньги и драгоценности: 60-летний мужчина умер от сердечного приступа, - полиция Киевщины. ФОТО

Трое злоумышленников напали на частный дом в селе Русанов Броварского района 15 июля. Пожилых хозяев дома избили и связали, после чего 60-летний мужчина умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Трое неизвестных ворвались в дом пожилых супругов, связали хозяев и, нанеся телесные повреждения мужчине, потребовали информацию о том, где супруги хранят сбережения. Забрав деньги и ювелирные изделия, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

После нападения неизвестных 60-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Жена вызвала полицию", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции, кинологи, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины.



Фото: сайт полиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают все меры для розыска злоумышленников.