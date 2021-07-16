Трое бандитов ворвались в дом, избили и требовали отдать деньги и драгоценности: 60-летний мужчина умер от сердечного приступа, - полиция Киевщины. ФОТО
Трое злоумышленников напали на частный дом в селе Русанов Броварского района 15 июля. Пожилых хозяев дома избили и связали, после чего 60-летний мужчина умер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
"Трое неизвестных ворвались в дом пожилых супругов, связали хозяев и, нанеся телесные повреждения мужчине, потребовали информацию о том, где супруги хранят сбережения. Забрав деньги и ювелирные изделия, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
После нападения неизвестных 60-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Жена вызвала полицию", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции, кинологи, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают все меры для розыска злоумышленников.
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От Одессы до Москвы ~ 1.3 тыс. км.
бонни и клайд
может быть
введет санкции
От ситуаці представ ти Олень На тебе полює мисливець.. Так ми берем і даєм тобі оленю зброю... Питання Як ви важаєте шанси зрівнялись чи залишились на томуж рівні?
ВСША проблема з розповсюдженням зброї вони зіштовхнулися з тим що називаєть мавпа згранатою іце вже починає перебивати навіть прості злочини..
Я тобі кажу про гуртовий захист а тлюдям пропонуєшь - купіть собі зброю і далі все залежить від вас... Люди та принцип же ж розділяй і властвуй ні хто не відмінив а він працює і добре навіть краще ніж при рабовластності..виж кожен сам за себе .. і цікавесме те що більшість в цьому сам за себе програє .. та ну його все ..
І запа*мятайте вже собі раз і на завжди, куля летить швидше ніж ви встигните набрати адковоката чи 102.
Домик ухоженный, кто мешал хозяину иметь гладкоствольное охотничье ружье, а то и не одно?!
Фермеры занимающиеся бизнесом сейфы ставят рядом с кроватью на которой спят, и в сейфе по 2-3 ружья, всё заряжено и люди реально понимают что если будет "наезд" - перезаряжаться будет некогда.
Хазяевам надо было подумать о собственной безопасности, а не надеяться на помощь "орлов Авакова".