Вакарчук стал отцом: у него родился сын
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Мальчика назвали Иваном в честь деда.
Об этом сообщила в Фейсбуке менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко, сообщает Цензор.НЕТ.
"У Святослава родился сын - Иван Святославович Вакарчук. Мальчик назван в честь отца Святослава", - сказано в сообщении.
Менеджер подчеркнула, что родители решили не разглашать никакую другую информацию о малыше. И добавила, что обнародованная рядом СМИ информация о том, что ребенок появился на свет 19 августа, не соответствует действительности.
Ранее в июне Святослав Вакарчук публично сообщил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой прожил 20 лет.
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+26 Павло ШОвте
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на честь батька
З колишньою дружиною він розлучився всього 2 місяці тому.
Матерью его сына является 39-летняя директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm Евгения Яцута, как пишут другие СМИ.
политик- несовместимы?
Надоест или не надоест новая девушка - неважно, потому что она навсегда останется матерью его ребенка. Это намного более прочная связь, чем штамп в паспорте.
И - он не женат на той девушке - это тоже ничего хорошего о нем не говорит.
Человек не может являться чьей-то собственностью, штамп в паспорте - не клеймо раба. Все люди свободны и живут с другими только если этого сами хотят. И правильно, что родили ребенка вне брака, когда маме почти 40, а отцу - 46. Зачем загонять себя в клетку? Ребенка Святослав будет воспитывать с радостью и денег на него не пожалеет, единственный наследник все таки. Мать тоже обеспеченная состоявшаяся женщина. Прекрасно воспитают ребенка без всяких штампов.