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Вакарчук (235) діти (4401)

Вакарчук став батьком: у нього народився син

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакарчук став батьком: у нього народився син

Хлопчика назвали Іваном на честь діда.

Про це повідомила у фейсбуці менеджерка групи "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Святослава народився син - Іван Святославович Вакарчук. Хлопчика названо на честь батька Святослава", - сказано в повідомленні.

Менеджер підкреслила, що батьки вирішили не розголошувати ніяку іншу інформацію про малюка. І додала, що оприлюднена низкою ЗМІ інформація про те, що дитина з'явилася на світ 19 серпня, не відповідає дійсності.

Раніше в червні Святослав Вакарчук публічно повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою прожив 20 років.

Читайте також: Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+26
Вакарчук стал отцом: у него родился сын - Цензор.НЕТ 2381
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25.08.2021 18:48
+23
Какаяразніца? Тут бы узнать кто мать...
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25.08.2021 18:54
+20
кто отец?
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25.08.2021 18:50
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Вакарчук стал отцом: у него родился сын - Цензор.НЕТ 7487
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25.08.2021 18:43 Відповісти
И шо? Актуальненько? Дануна...
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25.08.2021 18:47 Відповісти
Вакарчук стал отцом: у него родился сын - Цензор.НЕТ 2381
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25.08.2021 18:48 Відповісти
Історія прямо як із 'Голосом'
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25.08.2021 19:16 Відповісти
кто отец?
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25.08.2021 18:50 Відповісти
Какаяразніца? Тут бы узнать кто мать...
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25.08.2021 18:54 Відповісти
зеленское...
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25.08.2021 19:23 Відповісти
Вакарчук став батьком: у нього народився син - Цензор.НЕТ 6750
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25.08.2021 20:41 Відповісти
Я его пнрестал воспринимать -- как личность
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25.08.2021 18:51 Відповісти
Для меня он солист самой известной украинской группы в мире и его политические авантюры этого не изменят.
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25.08.2021 19:39 Відповісти
Такий же слизькийю, гнилий і продажний як і 90 відсотків шмакодявок які слимаками повзають на підмостках української єстради.
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25.08.2021 22:16 Відповісти
Слава богу что не опять депутатом. Вакарчук стал отцом: у него родился сын - Цензор.НЕТ 6647
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25.08.2021 18:52 Відповісти
Почти в 50 лет. Мужик.)
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25.08.2021 18:55 Відповісти
не, точно не він, може Притула чи Кіра Рудик біоматеріал підкинули, обожеслава ж навіть голосу подати не може
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25.08.2021 19:08 Відповісти
Дурне діло - не хитре. А от "злити" Україну на бабки Пінчука - це ще тим гівнюком треба бути.
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25.08.2021 19:14 Відповісти
треба було назвати Голос
на честь батька
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25.08.2021 19:01 Відповісти
краще: другий нікчемний поход
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25.08.2021 19:09 Відповісти
Сява, ты хоть тут не обисрався, без бою. Вакарчук стал отцом: у него родился сын - Цензор.НЕТ 3812
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25.08.2021 19:07 Відповісти
це просто ще ДНК не зробили, хз хто там за обожеславу голос подав)))))))
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25.08.2021 19:09 Відповісти
Ще й як -
З колишньою дружиною він розлучився всього 2 місяці тому.
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25.08.2021 20:10 Відповісти
"злив" Україну і пішов дітей робити. Гівнюк.
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25.08.2021 19:11 Відповісти
Вітаю без риття в сімейній білизні, як деякі тут пліткарі
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25.08.2021 19:17 Відповісти
а имя зачем коцапское...еще бы назвал бы виленом
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25.08.2021 19:17 Відповісти
маскварота патороч буде шось ще розповідати про походження імен
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25.08.2021 20:27 Відповісти
так ванька дурак где,??
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26.08.2021 17:09 Відповісти
Та і ху й с ним. Хорошо хоч не мамою
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25.08.2021 19:57 Відповісти
А отец пинчук?
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25.08.2021 21:16 Відповісти
Діти це добре. Бажаю не зупинятися, якщо є натхнення.
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25.08.2021 22:00 Відповісти
От всей души рада за Святослава. Он гениальный певец и автор песен, такие гены не должны пропадать. Здоровья и счастья малышу.
Матерью его сына является 39-летняя директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm Евгения Яцута, как пишут другие СМИ.
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25.08.2021 22:06 Відповісти
старая жена надоела.. а эта не надоест еще быстрее - судя по последним событиям? Прости, Господи..Порядочность и шоумен политик - несовместимы?
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25.08.2021 22:36 Відповісти
Старая жена и была именно "старая", она намного старше Вакарчука, детей совместных нет. Любому мужчине нужны дети, поэтому все правильно сделал Вакарчук.
Надоест или не надоест новая девушка - неважно, потому что она навсегда останется матерью его ребенка. Это намного более прочная связь, чем штамп в паспорте.
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26.08.2021 12:08 Відповісти
Вы себе хотели бы такой судьбы - когда Вас 20 лет использовали, а потом выбросили как тряпку? Наверно, нет.
И - он не женат на той девушке - это тоже ничего хорошего о нем не говорит.
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26.08.2021 18:49 Відповісти
И на Фонаревой женился с трудом.
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26.08.2021 18:51 Відповісти
Я вас не понимаю. Брак давно изжил себя, он никому не нужен. Что значит использовал? Ляле ведь выгодно было жить с молодым талантливым и очень хорошо зарабатывающим певцом, потому и жила. Могла бы уйти, если б не устраивало что-то.
Человек не может являться чьей-то собственностью, штамп в паспорте - не клеймо раба. Все люди свободны и живут с другими только если этого сами хотят. И правильно, что родили ребенка вне брака, когда маме почти 40, а отцу - 46. Зачем загонять себя в клетку? Ребенка Святослав будет воспитывать с радостью и денег на него не пожалеет, единственный наследник все таки. Мать тоже обеспеченная состоявшаяся женщина. Прекрасно воспитают ребенка без всяких штампов.
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26.08.2021 20:09 Відповісти
гандон он гениальный, прокидал избирателей, гнида
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25.08.2021 23:13 Відповісти
Так это и есть "Ляля Фонарёва"?
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26.08.2021 00:59 Відповісти
кому дело до недопивца-кидалу сцявіка ?
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25.08.2021 23:12 Відповісти
Перестала уважать. Ещё один престарелый потаскун
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26.08.2021 09:40 Відповісти
 
 