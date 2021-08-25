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Вакарчук став батьком: у нього народився син
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Хлопчика назвали Іваном на честь діда.
Про це повідомила у фейсбуці менеджерка групи "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Святослава народився син - Іван Святославович Вакарчук. Хлопчика названо на честь батька Святослава", - сказано в повідомленні.
Менеджер підкреслила, що батьки вирішили не розголошувати ніяку іншу інформацію про малюка. І додала, що оприлюднена низкою ЗМІ інформація про те, що дитина з'явилася на світ 19 серпня, не відповідає дійсності.
Раніше в червні Святослав Вакарчук публічно повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою прожив 20 років.
Топ коментарі
+26 Павло ШОвте
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+23 Психиатрическая больница No1
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+20 Шрек Баблокат
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на честь батька
З колишньою дружиною він розлучився всього 2 місяці тому.
Матерью его сына является 39-летняя директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm Евгения Яцута, как пишут другие СМИ.
политик- несовместимы?
Надоест или не надоест новая девушка - неважно, потому что она навсегда останется матерью его ребенка. Это намного более прочная связь, чем штамп в паспорте.
И - он не женат на той девушке - это тоже ничего хорошего о нем не говорит.
Человек не может являться чьей-то собственностью, штамп в паспорте - не клеймо раба. Все люди свободны и живут с другими только если этого сами хотят. И правильно, что родили ребенка вне брака, когда маме почти 40, а отцу - 46. Зачем загонять себя в клетку? Ребенка Святослав будет воспитывать с радостью и денег на него не пожалеет, единственный наследник все таки. Мать тоже обеспеченная состоявшаяся женщина. Прекрасно воспитают ребенка без всяких штампов.