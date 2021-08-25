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Разлившему красную краску у здания КГГА мужчине грозит полгода ограничения свободы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Разлившему красную краску у здания КГГА мужчине грозит полгода ограничения свободы

Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. В качестве меры пресечения прокуратура будет просить личное обязательство.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По ее словам, мужчине вручили подозрение по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Это самая легкая часть статьи о хулиганстве, так что в качестве меры пресечения прокурор будет просить для подозреваемого личное обязательство.

Санкция ч. 1 этой статьи предусматривает наказание: от штрафа до ограничения свободы сроком на полгода.

В случае, если суд признает мужчину виновным, с наказанием определятся в ходе судебного следствия.

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Также она добавила, что правонарушителю 34 года, он из Запорожской области.

Что побудило его к такому поступку, пока неизвестно.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа мужчина облил красной краской флагшток у здания КГГА.

Автор: Ольга Лузан
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Есть много видов работ, которые навсегда отбивают желание творить такие вещи!
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25.08.2021 22:50 Ответить
та даже тупо отчищать краску "неправильных" графити на стенах...
хотя то что Вы предложили - то ваще отрезвляюще для любого идиёта
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25.08.2021 22:53 Ответить
Зеленский ОСТАНОВИСЬ!
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25.08.2021 23:01 Ответить
До речі, що там зі справою стосовно псування Офісу Президента? Яке покарання загрожує причетним?
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25.08.2021 23:04 Ответить
І що там з дрифтьорами на Софіївській площі?
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26.08.2021 01:29 Ответить
Вже другий день складається враження, що в Україні керують москалі. Зеленкою шельму помітили - СоБіУ погрожує п"ятьма роками бозбавленя волі, людина облила себе фарбою, теж в буцигарню. Якщо піде так далі, то "больше двух нє собірацца" стане буденною нормою.
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25.08.2021 23:05 Ответить
А тому, що Пороха зеленкою обілляв і якого мусора в ОПі сховали - звання Героя України!
Закон єдиний для усіх, так, "смєтуни"?
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25.08.2021 23:07 Ответить
це тільки мені здалось, що це людина-павук ))
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26.08.2021 00:48 Ответить
Облить краскою и пол года не давать мыться,только коллаборант или дегенерат мог это сделать на праздник.
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26.08.2021 09:01 Ответить
 
 