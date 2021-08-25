Разлившему красную краску у здания КГГА мужчине грозит полгода ограничения свободы

Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. В качестве меры пресечения прокуратура будет просить личное обязательство.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По ее словам, мужчине вручили подозрение по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Это самая легкая часть статьи о хулиганстве, так что в качестве меры пресечения прокурор будет просить для подозреваемого личное обязательство.

Санкция ч. 1 этой статьи предусматривает наказание: от штрафа до ограничения свободы сроком на полгода.

В случае, если суд признает мужчину виновным, с наказанием определятся в ходе судебного следствия.

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Также она добавила, что правонарушителю 34 года, он из Запорожской области.

Что побудило его к такому поступку, пока неизвестно.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа мужчина облил красной краской флагшток у здания КГГА.