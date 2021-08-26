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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Генсек НАТО Столтенберг заявил об угрозе теракта в аэропорту Кабула

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Генсек НАТО Столтенберг заявил об угрозе теракта в аэропорту Кабула

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times назвал террористическую атаку на кабульский аэропорт реальной опасностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", — заявил Столтенберг.

Он отметил, что операция по эвакуации людей их Афганистана — одна из самых масштабных в истории. По его словам, после завершения военной кампании альянс продолжит вывозить людей коммерческим рейсами и потребует от "Талибана" открыть пограничные пункты на земле.

Наиболее сложная часть эвакуации — дорога до аэропорта афганской столицы, это связано с тем, что талибы контролируют всю территорию страны, добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО координирует обеспечение эвакуации из аэропорта Кабула, - Столтенберг

Ранее Британский МИД обратился к гражданам Соединенного королевства, находящимся в Афганистане, с просьбой отказаться от поездок в кабульский аэропорт, а тем британцам, которые уже приехали туда, рекомендовал перебраться в другое место.

Во вторник, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Боевики "Талибана" объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли.
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В ЗМІ почала просочуватись інфа, про яку вже відомо біля тижня - тариф на місця в наш літак, що вивозить з Афганістану стартує від 15 тис.дол.
Цікаво чи в долі керівництво країни, що розказує басні про героїчну самопожертву пілотів?
Можливо тому , вивозять так мало людей 🙁
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26.08.2021 08:07 Ответить
И не боятся же, шо какое нибудь дитя горм сделает им бада бум... деньги победили страх ...)
Генсек НАТО Столтенберг завив про загрозу теракту в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 706
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26.08.2021 08:09 Ответить
Ошибка НАТО и США это УСТАНОВЛЕНИЕ КОНКРЕТНОЙ ДАТЫ ВЫВОДА ВОЙСК 31 АВГУСТА эти подонки мусульманские фанатики казлы и ослы тупые бараны не понимают иного и не будут понимать ошибка в том что срок надо было устанавливать до 20 декабря 2021 года а по сути сделать так чтобы покинуть Афганистан с эвакуацией всех и вся до 10 октября по факту...
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26.08.2021 08:33 Ответить
Я бы трусов и предателей родины вообще не эвакуировал, а пускал бы в расход. Ишь ты здоровые мужики побрасали жен и пустились навтьокы аж пятки засверкали Генсек НАТО Столтенберг завив про загрозу теракту в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 2621 Беженцы итить колотить, а потом годуй их, плати пособие...
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26.08.2021 08:36 Ответить
Дибилоиды американские. Сказали бы, что выведут 30 февраля. Генсек НАТО Столтенберг завив про загрозу теракту в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 6527
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26.08.2021 09:02 Ответить
не смешно и не повод смеяться... пришлось моему знакомому военному юристу с прокуратуры...в советские годы побывать в служебной командировке в Афганистане...3 суток... Кабул -Кандагар...и тогда типа было спокойно...но каждые сутки были на грани фола... и был борт и прикрытие и все равно... ожидание чего то внезапно страшного... аэропорт простреливается с гор и издалека как в Кабуле так и в Кандагаре... движение только колонной в бронниках..касках.... не весело скажу я вам... в каждом афганце чувствуешь врага.... в каждом... повторяю понятие ребенок/ женщина не говорят о безопасности...скорее даже наоборот... много у меня ровесников прошло Афганистан сосед по площадке в дома умер молодым от рака.. служил водителем механиком БТР (у меня такая специальность по военной кафедре также) он ОДИН остался в живых с рулем в руках ехал ехал а потом так и понял он на ногах руль в руках а сзади остов сгорающего до тла БТР с его командой...чудо да и только -а на нем ни ожогов ни царапины... второй офицер в Кандагаре можно сказать повезло упал неудачно в скалах повредил позвонок комиссован из зоны военных действий отправлен на службу в УССР... кому как было в Афгане... мне лично пришлось столкнуться с Афганом уже в конце в Ташкенте и Андижане был в командировке... по работе и пересекался с выведенными войсками ... ведь вот кричат-какие проблемы для эвакуации - мол самолеты сел и полетел ага как бы не так....аэропорт Кабула.... а вы знаете- что самое сложное это когда температура + 45 в тени и самолету для взлета надо в 2 раза больше ВВП потому что от горячего воздуха нет тяги в двигателях на маршевом взлете....и если в Одессе хватает-1900 /2000 метров- то в Ташкенте наш ТУ 154 разбегался все 3600 метров.... ели взлетели в конце полосы... такое и в Кабуле...а это время и поэтому нельзя запускать самолеты друг за другом потому что в жарком климате долго не спадает полоса газов от турбин и винтов взлетевшего перед этим самолета... ждут пока будет тяга...
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26.08.2021 09:30 Ответить
А що там "великий козак" ? Не в курсі ?
Вінже все так "класно" організував.
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26.08.2021 08:48 Ответить
Вот и вся суть НАТО. В США шутейка ходит: "Если вы еще не знаете что такое бессмысленность, то это 20 бессмысленных лет и бессмысленный триллион долларов потраченные на борьбу с талибами для того чтобы привести талибов к власти".
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26.08.2021 08:51 Ответить
 
 