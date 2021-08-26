Генсек НАТО Столтенберг заявив про загрозу теракту в аеропорту Кабула
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті Financial Times назвав терористичну атаку на кабульський аеропорт реальною небезпекою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"З одного боку, ми б хотіли мати якомога більше часу, щоб вивезти якнайбільше людей. Однак ... якщо ми залишимося після 31 серпня, особливо якщо таліби не дадуть нам хоча б якусь подобу мовчазної згоди, зростає загроза атак", - заявив Столтенберг.
Він зазначив, що операція з евакуації людей з Афганістану - одна з наймасштабніших в історії. За його словами, після завершення військової кампанії альянс продовжить вивозити людей комерційними рейсами і вимагатиме від "Талібану" відкрити прикордонні пункти на землі.
Найбільш складна частина евакуації - дорога до аеропорту афганської столиці, це пов'язано з тим, що таліби контролюють всю територію країни, додав Столтенберг.
Раніше Британське МЗС звернулося до громадян Сполученого королівства, що перебувають в Афганістані, з проханням відмовитися від поїздок до кабульського аеропорту, а тим британцям, які вже приїхали туди, рекомендували перебратися в інше місце.
У вівторок, 24 серпня, офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що покинути Афганістан можна буде лише до 31 серпня. Після цього виїзд з країни буде закритий.
Бойовики "Талібану" оголосили про захоплення влади в Афганістані 15 серпня, коли взяли столицю країни Кабул. Після цього тисячі громадян спробували виїхати з країни. Деяким втекти все-таки вдалося, проте багато афганців загинули.
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Цікаво чи в долі керівництво країни, що розказує басні про героїчну самопожертву пілотів?
Можливо тому , вивозять так мало людей 🙁
Вінже все так "класно" організував.