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Новини Захоплення влади в Афганістані
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Генсек НАТО Столтенберг заявив про загрозу теракту в аеропорту Кабула

Генсек НАТО Столтенберг заявив про загрозу теракту в аеропорту Кабула

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті Financial Times назвав терористичну атаку на кабульський аеропорт реальною небезпекою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"З одного боку, ми б хотіли мати якомога більше часу, щоб вивезти якнайбільше людей. Однак ... якщо ми залишимося після 31 серпня, особливо якщо таліби не дадуть нам хоча б якусь подобу мовчазної згоди, зростає загроза атак", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що операція з евакуації людей з Афганістану - одна з наймасштабніших в історії. За його словами, після завершення військової кампанії альянс продовжить вивозити людей комерційними рейсами і вимагатиме від "Талібану" відкрити прикордонні пункти на землі.

Найбільш складна частина евакуації - дорога до аеропорту афганської столиці, це пов'язано з тим, що таліби контролюють всю територію країни, додав Столтенберг.

Також читайте: НАТО координує забезпечення евакуації з аеропорту Кабула, - Столтенберг

Раніше Британське МЗС звернулося до громадян Сполученого королівства, що перебувають в Афганістані, з проханням відмовитися від поїздок до кабульського аеропорту, а тим британцям, які вже приїхали туди, рекомендували перебратися в інше місце.

У вівторок, 24 серпня, офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що покинути Афганістан можна буде лише до 31 серпня. Після цього виїзд з країни буде закритий.

Бойовики "Талібану" оголосили про захоплення влади в Афганістані 15 серпня, коли взяли столицю країни Кабул. Після цього тисячі громадян спробували виїхати з країни. Деяким втекти все-таки вдалося, проте багато афганців загинули.

Автор: 

Афганістан (491) НАТО (6431) Столтенберг Єнс (1595)


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В ЗМІ почала просочуватись інфа, про яку вже відомо біля тижня - тариф на місця в наш літак, що вивозить з Афганістану стартує від 15 тис.дол.
Цікаво чи в долі керівництво країни, що розказує басні про героїчну самопожертву пілотів?
Можливо тому , вивозять так мало людей 🙁
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26.08.2021 08:07 Відповісти
И не боятся же, шо какое нибудь дитя горм сделает им бада бум... деньги победили страх ...)
Генсек НАТО Столтенберг завив про загрозу теракту в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 706
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26.08.2021 08:09 Відповісти
Ошибка НАТО и США это УСТАНОВЛЕНИЕ КОНКРЕТНОЙ ДАТЫ ВЫВОДА ВОЙСК 31 АВГУСТА эти подонки мусульманские фанатики казлы и ослы тупые бараны не понимают иного и не будут понимать ошибка в том что срок надо было устанавливать до 20 декабря 2021 года а по сути сделать так чтобы покинуть Афганистан с эвакуацией всех и вся до 10 октября по факту...
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26.08.2021 08:33 Відповісти
Я бы трусов и предателей родины вообще не эвакуировал, а пускал бы в расход. Ишь ты здоровые мужики побрасали жен и пустились навтьокы аж пятки засверкали Беженцы итить колотить, а потом годуй их, плати пособие...
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26.08.2021 08:36 Відповісти
Дибилоиды американские. Сказали бы, что выведут 30 февраля.
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26.08.2021 09:02 Відповісти
не смешно и не повод смеяться... пришлось моему знакомому военному юристу с прокуратуры...в советские годы побывать в служебной командировке в Афганистане...3 суток... Кабул -Кандагар...и тогда типа было спокойно...но каждые сутки были на грани фола... и был борт и прикрытие и все равно... ожидание чего то внезапно страшного... аэропорт простреливается с гор и издалека как в Кабуле так и в Кандагаре... движение только колонной в бронниках..касках.... не весело скажу я вам... в каждом афганце чувствуешь врага.... в каждом... повторяю понятие ребенок/ женщина не говорят о безопасности...скорее даже наоборот... много у меня ровесников прошло Афганистан сосед по площадке в дома умер молодым от рака.. служил водителем механиком БТР (у меня такая специальность по военной кафедре также) он ОДИН остался в живых с рулем в руках ехал ехал а потом так и понял он на ногах руль в руках а сзади остов сгорающего до тла БТР с его командой...чудо да и только -а на нем ни ожогов ни царапины... второй офицер в Кандагаре можно сказать повезло упал неудачно в скалах повредил позвонок комиссован из зоны военных действий отправлен на службу в УССР... кому как было в Афгане... мне лично пришлось столкнуться с Афганом уже в конце в Ташкенте и Андижане был в командировке... по работе и пересекался с выведенными войсками ... ведь вот кричат-какие проблемы для эвакуации - мол самолеты сел и полетел ага как бы не так....аэропорт Кабула.... а вы знаете- что самое сложное это когда температура + 45 в тени и самолету для взлета надо в 2 раза больше ВВП потому что от горячего воздуха нет тяги в двигателях на маршевом взлете....и если в Одессе хватает-1900 /2000 метров- то в Ташкенте наш ТУ 154 разбегался все 3600 метров.... ели взлетели в конце полосы... такое и в Кабуле...а это время и поэтому нельзя запускать самолеты друг за другом потому что в жарком климате долго не спадает полоса газов от турбин и винтов взлетевшего перед этим самолета... ждут пока будет тяга...
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26.08.2021 09:30 Відповісти
А що там "великий козак" ? Не в курсі ?
Вінже все так "класно" організував.
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26.08.2021 08:48 Відповісти
Вот и вся суть НАТО. В США шутейка ходит: "Если вы еще не знаете что такое бессмысленность, то это 20 бессмысленных лет и бессмысленный триллион долларов потраченные на борьбу с талибами для того чтобы привести талибов к власти".
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26.08.2021 08:51 Відповісти
 
 