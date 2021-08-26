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Новости Политика Украины
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Зеленский уволил посла Украины в Канаде Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский уволил посла Украины в Канаде Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Канаде и представителя страны в Международной организации гражданской авиации (ІКАО) Андрея Шевченко.

Соответсвующий указ №444/2021 25 августа обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ІКАО) по совместительству", - следует из документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
Извините место продано,все вопросы к Ермакам
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26.08.2021 09:49
+26
Просто не смотрел "95-й квартал" и "Сватов" ежедневно....неблагонадежен... Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка - Цензор.НЕТ 5970
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26.08.2021 10:01
+24
Д'ерьмаку занесли чумадан за пост посла.
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26.08.2021 09:49
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Такая фамилия красивая - Шевченко
Сейчас какого нибудь Иванова назначит 😀😀😀
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26.08.2021 09:49 Ответить
і не кажіть ))))
Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка - Цензор.НЕТ 9695

...
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26.08.2021 10:06 Ответить
Д'ерьмаку занесли чумадан за пост посла.
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26.08.2021 09:49 Ответить
Просто не смотрел "95-й квартал" и "Сватов" ежедневно....неблагонадежен... Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка - Цензор.НЕТ 5970
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26.08.2021 10:01 Ответить
Судячи з апетитів сімейки д"Єрмаків - вони скоро і Порошенку посаду президента України запропонують.... Просто ще з ціною не визначилися....
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26.08.2021 11:42 Ответить
Извините место продано,все вопросы к Ермакам
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26.08.2021 09:49 Ответить
Ну, що, повернеться на стару посаду - Гендиректора 5-го каналу? Чи взагалі очолить медіагрупу Порошенка?
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26.08.2021 09:52 Ответить
Последнее предупреждение,что пора продлить абонемент
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26.08.2021 09:55 Ответить
Він взагалі-то двічі депутатом від Батьківщини був...
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26.08.2021 11:01 Ответить
тричі він був нардепом.
Але: хоч від БЮТу - але він завжди був вірним соратником Порошенка
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26.08.2021 11:36 Ответить
Идет зачистка второго эшелона. Все очень просто, каждая новая власть пытается установить тотальный контроль. Так было ( при всех) так и будет. И Зеля тут , в своих устремлениях, не то что не одинок.. он просто повторяет за всеми своими попередниками. Хотя точнее это общемировая практика, вероятно ошибочная.
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26.08.2021 09:52 Ответить
А вот и неправда , что все так поступают , как Зелёная шмаркля , так как Андрей Шевченко уехал в Канаду , еще при
ЯнукОвоще , тоже самое в ОАЭ , где послом назначен Юрий Полурез , но видать тоже придётся ехать домой , так как Зе зашлёт туда своих кварталовцев, а не профессионалов 🙂
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26.08.2021 10:25 Ответить
В Канаду він поїхав ще при Кравчуку, вчитися у виші.
Послом в Канаду його призначав Порох в 2015-му. На той час він міг стати нардепом - не вистачало йому одного місця: він був першим в черзі на заміщення посади нардепа по списку партії.
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26.08.2021 11:42 Ответить
А Какая смысловая нагрузка в твоём рождении ВАСЯ???
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26.08.2021 09:54 Ответить
Шмарклями кидаться.
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26.08.2021 09:57 Ответить
Завдяки Шевченку Канада передала купу обладнання для ЗСУ!
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26.08.2021 11:44 Ответить
Андрюша шесть лет послом в Канаде и домой ехать не хочится кончилась лафа...
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26.08.2021 09:53 Ответить
Не привез представителей Канады на "Крымскую платформу"(в Канаде неделю назад начались парламентские выборы) Бубочка и ЗеБигЕрмак обиделись и сняли)))
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26.08.2021 09:53 Ответить
Так, у нас зараз "весело".
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27.08.2021 05:48 Ответить
Помоему Канада -- одна та из тех немногих стран, с кем нынешней власти до сих пор не удавалось испортить отношения....
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26.08.2021 09:55 Ответить
Именно нынешняя зевласть испортила отношения с Канадой еще в 19 году, и добавила треша в январе 20, когда в иране сбили наш самолет. Трюдо с тех пор с зелохом НЕ разговаривает, хотя Канада Украине поддержку всегда оказывает, но не зебилу.
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27.08.2021 01:13 Ответить
Теперь до конца Зесрока в Канаде посла не будет!!! Накрылся патронный заводик))))
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26.08.2021 09:55 Ответить
" представителя страны в Международной организации гражданской авиации"
Десь тут стирчать Бєніни вуха.Источник:https://censor.net/ru/n3284599
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26.08.2021 10:03 Ответить
це не той Шевченко
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26.08.2021 10:03 Ответить
У слуг є свій на цю посаду Шевченко.
Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка - Цензор.НЕТ 8227
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26.08.2021 10:05 Ответить
точно...)))) от этого долбня любителя ***** и бульбофюрера если направить в Канаду...
диаспора точно ужаснется...
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26.08.2021 10:11 Ответить
Скоро вообще без послов останемся,а с клоунов какие послы? Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка - Цензор.НЕТ 8130
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26.08.2021 10:28 Ответить
этот андруша - обычный холуй и приспособленец. То он полез в политику от тимошенки и лизал ей задницу на эфирах, когда та грабила страну. То за неизвестные заслуги его назначили послом в самую жирную страну - канаду. Накуй его, вместе с зе-лохом.
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26.08.2021 10:35 Ответить
Ну, не лизав він жопень, не лизав тоді, завжди він говорив правду, хіба що не всю, від невигідної БЮТу відмовчувався...
Він і Ар'єв - це ті журналісти з 5-го каналу, які заробили собі на депутатство своєю правдивою позицією.
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26.08.2021 11:46 Ответить
Ну за "правду" вы таки сильно сильно погорячились...Хотя: Правда-это то, во что ты веришь. Живите теперь с этим..
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26.08.2021 12:34 Ответить
зебіл, а де твій попередній логін Vik Tor 82399a6c ?? Давно деактивували?
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26.08.2021 13:37 Ответить
Снимается новая серия видосика "Поездка в Америку".
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26.08.2021 11:12 Ответить
Андрей правильный и грамотный мужик. Увольнять такого - пилить сук под собой. Хотя о чём это я...
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26.08.2021 11:16 Ответить
Шевченко противен зелёной кодле, потому что патриот и работал у Порошенко. На его место клоуны могут назначить только прокремлёвскую мразь....Чтобы активно ссориться с Канадой и блокировать нам военную помощь....
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26.08.2021 11:56 Ответить
Никакого уважения к шапито со стороны украинской диаспоры
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26.08.2021 12:00 Ответить
Мудро. Невже Шмаркля ще не всіх із "кварталу" прилаштував?
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26.08.2021 12:13 Ответить
І ось настав зірковий час Юзіка!
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26.08.2021 12:26 Ответить
А шо такая немилость 🤦🙄
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26.08.2021 12:31 Ответить
Да зелень и хлебом не корми, лишь бы назначать и увольнять, да своих корешей назначать. Вот только один вопрос, а когда же его самого увольнять придётся???
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26.08.2021 20:27 Ответить
 
 