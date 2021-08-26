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Зеленский уволил посла Украины в Канаде Шевченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Канаде и представителя страны в Международной организации гражданской авиации (ІКАО) Андрея Шевченко.
Соответсвующий указ №444/2021 25 августа обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ІКАО) по совместительству", - следует из документа.
Топ комментарии
+28 Akyla Sasori
показать весь комментарий26.08.2021 09:49
+26 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.08.2021 10:01
+24 Garry Grant
показать весь комментарий26.08.2021 09:49
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Сейчас какого нибудь Иванова назначит 😀😀😀
...
Але: хоч від БЮТу - але він завжди був вірним соратником Порошенка
ЯнукОвоще , тоже самое в ОАЭ , где послом назначен Юрий Полурез , но видать тоже придётся ехать домой , так как Зе зашлёт туда своих кварталовцев, а не профессионалов 🙂
Послом в Канаду його призначав Порох в 2015-му. На той час він міг стати нардепом - не вистачало йому одного місця: він був першим в черзі на заміщення посади нардепа по списку партії.
Десь тут стирчать Бєніни вуха.Источник:https://censor.net/ru/n3284599
диаспора точно ужаснется...
Він і Ар'єв - це ті журналісти з 5-го каналу, які заробили собі на депутатство своєю правдивою позицією.