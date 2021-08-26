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Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Канаді та представника країни в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) Андрія Шевченка.
Відповідний указ №444/2021 25 серпня оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", - йдеться в документі.
Топ коментарі
+28 Akyla Sasori
показати весь коментар26.08.2021 09:49
+26 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.08.2021 10:01
+24 Garry Grant
показати весь коментар26.08.2021 09:49
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Будь ласка, зачекайте...
Сейчас какого нибудь Иванова назначит 😀😀😀
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Але: хоч від БЮТу - але він завжди був вірним соратником Порошенка
ЯнукОвоще , тоже самое в ОАЭ , где послом назначен Юрий Полурез , но видать тоже придётся ехать домой , так как Зе зашлёт туда своих кварталовцев, а не профессионалов 🙂
Послом в Канаду його призначав Порох в 2015-му. На той час він міг стати нардепом - не вистачало йому одного місця: він був першим в черзі на заміщення посади нардепа по списку партії.
Десь тут стирчать Бєніни вуха.Источник:https://censor.net/ru/n3284599
диаспора точно ужаснется...
Він і Ар'єв - це ті журналісти з 5-го каналу, які заробили собі на депутатство своєю правдивою позицією.