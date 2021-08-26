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Новости Политика Украины
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Кулеба Дмитрий (2620) Крымская платформа (305)

Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба назвал пять направлений

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу в пяти направлениях.

Об этом глава МИД сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, саммит "Крымской платформы" - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:

- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации.

Читайте также: Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации


Вы прослушали перечень того, что ЗЕ просрал еще 2 года назад в исполнении ручной Кулебяки Ермака.
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26.08.2021 12:11
+7
Именно.

Но ЗЕ все это похерил, когда позволил Роисе вывернуться из-под решения Морского трибунала.
И все исключительно для самопиара на "спасении моряков", которые и так бы вернулись на абсолютно законных основаниях через пару недель, но не как нарушители границы РФ, а как незаконно захваченные в украинских территориальных водах.
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26.08.2021 12:20
+5
Це те чим успішно займався попередник, а тепер Шмаркля хоче все це під своєю афішою.
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26.08.2021 12:14
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а штурм? клоун говорит, что не отдавать Крым - это была пара пустяков. Значит надо забрать его обратно. Например, штурмом. А Сименс захватить в качестве трофея. Вот будет здорово, правда, зебиленыши?
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26.08.2021 12:10 Ответить
- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации


Вы прослушали перечень того, что ЗЕ просрал еще 2 года назад в исполнении ручной Кулебяки Ермака.
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26.08.2021 12:11 Ответить
Це те чим успішно займався попередник, а тепер Шмаркля хоче все це під своєю афішою.
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26.08.2021 12:14 Ответить
Именно.

Но ЗЕ все это похерил, когда позволил Роисе вывернуться из-под решения Морского трибунала.
И все исключительно для самопиара на "спасении моряков", которые и так бы вернулись на абсолютно законных основаниях через пару недель, но не как нарушители границы РФ, а как незаконно захваченные в украинских территориальных водах.
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26.08.2021 12:20 Ответить
Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы - Цензор.НЕТ 33
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26.08.2021 12:13 Ответить
Усі ці напрямки вже ведуться іншими організаціями. Я вважаю цю платхворму дубляжем і імітацією бурхливої діяльності зграї кловунів, які вчергове хтиво піаряться.
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26.08.2021 12:13 Ответить
работы немеряно, несколько министерств откроют, всех мажоров пристроят
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26.08.2021 12:14 Ответить
Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы - Цензор.НЕТ 4322
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26.08.2021 12:14 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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26.08.2021 12:14 Ответить
Дефективные
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26.08.2021 12:16 Ответить
Только почему то министр энергетики США ,после визита ,доложила Байдену что у нас не с кем говорить)
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26.08.2021 12:36 Ответить
Кримська платформа і ФОП Малахов. Деокупація на 7 мільйонів гривень.
https://www.youtube.com/watch?v=PLtDixpcIdg
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26.08.2021 12:44 Ответить
Это не направления деокупации а лозунги!
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26.08.2021 13:24 Ответить
Словом все те, що робив Порошенко до цього ?
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26.08.2021 14:09 Ответить
...наверное забанят Эстонию или наложат санкциии
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26.08.2021 14:09 Ответить
Все це було і робилось в реальному часі і дійстві ще в епоху Порошенка. Просто тепер вся ця "робота" поширилась вже виплатно (з карману українців) і доя других країн. Замість того,щоб дожимати ООН і його сраний безпековий комітет чи раду, ми тепер будемо оплачувати усіх бажаючих. Піпець!
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26.08.2021 15:04 Ответить
Компании четырех стран-участниц "Крымской платформы" - Германии, Люксембурга, Бельгии и Австрии работают в оккупированном Крыму.
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27.08.2021 00:42 Ответить
 
 