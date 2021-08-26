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Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу в пяти направлениях.
Об этом глава МИД сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, саммит "Крымской платформы" - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:
- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации.
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+8 Герхард
показать весь комментарий26.08.2021 12:11
+7 Герхард
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+5 Oljik
показать весь комментарий26.08.2021 12:14
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- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации
Вы прослушали перечень того, что ЗЕ просрал еще 2 года назад в исполнении ручной Кулебяки Ермака.
Но ЗЕ все это похерил, когда позволил Роисе вывернуться из-под решения Морского трибунала.
И все исключительно для самопиара на "спасении моряков", которые и так бы вернулись на абсолютно законных основаниях через пару недель, но не как нарушители границы РФ, а как незаконно захваченные в украинских территориальных водах.
https://www.youtube.com/watch?v=PLtDixpcIdg