Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу в пяти направлениях.

Об этом глава МИД сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, саммит "Крымской платформы" - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:



- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;

- применение санкций;

- противодействие нарушению прав человека;

- обеспечения безопасности и свободы судоходства;

- преодоления экономических и экологических последствий оккупации.

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