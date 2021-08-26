Кулеба назвав п'ять напрямів "Кримської платформи": Це початок великої роботи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску "Кримської платформи" Україна продовжить роботу в п'яти напрямах.

Про це глава МЗС повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, саміт "Кримської платформи" - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:

зміцнення міжнародної політики невизнаннят спроби анексії Криму;

застосування санкцій;

протидія порушенням прав людини;

гарантування безпеки і свободи судноплавства;

подолання економічних та екологічних наслідків окупації.

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