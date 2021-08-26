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Новини Політика України
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Кулеба Дмитро (3156) Кримська платформа (314)

Кулеба назвав п'ять напрямів "Кримської платформи": Це початок великої роботи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба назвав п'ять напрямів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску "Кримської платформи" Україна продовжить роботу в п'яти напрямах.

Про це глава МЗС повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, саміт "Кримської платформи" - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:

  • зміцнення міжнародної політики невизнаннят спроби анексії Криму;
  • застосування санкцій;
  • протидія порушенням прав людини;
  • гарантування безпеки і свободи судноплавства;
  • подолання економічних та екологічних наслідків окупації.

Також читайте: Кулеба про "істеричну реакцію" РФ на "Кримську платформу": Там палає

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации


Вы прослушали перечень того, что ЗЕ просрал еще 2 года назад в исполнении ручной Кулебяки Ермака.
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26.08.2021 12:11
+7
Именно.

Но ЗЕ все это похерил, когда позволил Роисе вывернуться из-под решения Морского трибунала.
И все исключительно для самопиара на "спасении моряков", которые и так бы вернулись на абсолютно законных основаниях через пару недель, но не как нарушители границы РФ, а как незаконно захваченные в украинских территориальных водах.
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26.08.2021 12:20
+5
Це те чим успішно займався попередник, а тепер Шмаркля хоче все це під своєю афішою.
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26.08.2021 12:14
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а штурм? клоун говорит, что не отдавать Крым - это была пара пустяков. Значит надо забрать его обратно. Например, штурмом. А Сименс захватить в качестве трофея. Вот будет здорово, правда, зебиленыши?
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26.08.2021 12:10 Відповісти
- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации


Вы прослушали перечень того, что ЗЕ просрал еще 2 года назад в исполнении ручной Кулебяки Ермака.
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26.08.2021 12:11 Відповісти
Це те чим успішно займався попередник, а тепер Шмаркля хоче все це під своєю афішою.
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26.08.2021 12:14 Відповісти
Именно.

Но ЗЕ все это похерил, когда позволил Роисе вывернуться из-под решения Морского трибунала.
И все исключительно для самопиара на "спасении моряков", которые и так бы вернулись на абсолютно законных основаниях через пару недель, но не как нарушители границы РФ, а как незаконно захваченные в украинских территориальных водах.
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26.08.2021 12:20 Відповісти
Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы - Цензор.НЕТ 33
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26.08.2021 12:13 Відповісти
Усі ці напрямки вже ведуться іншими організаціями. Я вважаю цю платхворму дубляжем і імітацією бурхливої діяльності зграї кловунів, які вчергове хтиво піаряться.
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26.08.2021 12:13 Відповісти
работы немеряно, несколько министерств откроют, всех мажоров пристроят
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26.08.2021 12:14 Відповісти
Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы - Цензор.НЕТ 4322
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26.08.2021 12:14 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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26.08.2021 12:14 Відповісти
Дефективные
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26.08.2021 12:16 Відповісти
Только почему то министр энергетики США ,после визита ,доложила Байдену что у нас не с кем говорить)
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26.08.2021 12:36 Відповісти
Кримська платформа і ФОП Малахов. Деокупація на 7 мільйонів гривень.
https://www.youtube.com/watch?v=PLtDixpcIdg
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26.08.2021 12:44 Відповісти
Это не направления деокупации а лозунги!
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26.08.2021 13:24 Відповісти
Словом все те, що робив Порошенко до цього ?
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26.08.2021 14:09 Відповісти
...наверное забанят Эстонию или наложат санкциии
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26.08.2021 14:09 Відповісти
Все це було і робилось в реальному часі і дійстві ще в епоху Порошенка. Просто тепер вся ця "робота" поширилась вже виплатно (з карману українців) і доя других країн. Замість того,щоб дожимати ООН і його сраний безпековий комітет чи раду, ми тепер будемо оплачувати усіх бажаючих. Піпець!
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26.08.2021 15:04 Відповісти
Компании четырех стран-участниц "Крымской платформы" - Германии, Люксембурга, Бельгии и Австрии работают в оккупированном Крыму.
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27.08.2021 00:42 Відповісти
 
 