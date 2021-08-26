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Кулеба назвав п'ять напрямів "Кримської платформи": Це початок великої роботи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску "Кримської платформи" Україна продовжить роботу в п'яти напрямах.
Про це глава МЗС повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, саміт "Кримської платформи" - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:
- зміцнення міжнародної політики невизнаннят спроби анексії Криму;
- застосування санкцій;
- протидія порушенням прав людини;
- гарантування безпеки і свободи судноплавства;
- подолання економічних та екологічних наслідків окупації.
Топ коментарі
+8 Герхард
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+7 Герхард
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+5 Oljik
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- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации
Вы прослушали перечень того, что ЗЕ просрал еще 2 года назад в исполнении ручной Кулебяки Ермака.
Но ЗЕ все это похерил, когда позволил Роисе вывернуться из-под решения Морского трибунала.
И все исключительно для самопиара на "спасении моряков", которые и так бы вернулись на абсолютно законных основаниях через пару недель, но не как нарушители границы РФ, а как незаконно захваченные в украинских территориальных водах.
https://www.youtube.com/watch?v=PLtDixpcIdg