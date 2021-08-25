Кулеба про "істеричну реакцію" РФ на "Кримську платформу": Там палає
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В історичному саміті "Кримської платформи" взяли участь 46 іноземних делегацій. За ці дні вийшло понад 300 публікацій про "Кримську платформу" у виданнях майже 50 країн світу від Північної і Центральної Америки до Південно-Східної Азії.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про "Кримську платформу"", - зазначив міністр.
"Україна наполягає на своєму праві на Крим", - заголовок швейцарської газети Blick.
"Кримська платформа покликана зрушити питання щодо повернення Криму", - пише японське новинне агентство Jiji Press.
Міжнародне французьке радіо RFI: "Україна в центрі дипломатичної активності: сьогодні у Києві відбувається запуск Кримської платформи - першого великого міжнародного саміту, який має на меті вирішити складне питання деокупації Криму… Понад сорок країн направили своїх високих представників до Києва для участі у саміті, попри обурення та тиск Кремля". До речі, це одне з найпопулярніших радіо у світі з аудиторією у понад 35 млн людей.
"Президент Зеленський прагне насамперед повернути Крим назад до порядку денного світової дипломатії… вражаюче, що він отримав так багато підтримки", — каже безпековий аналітик британського The Economist Шашанк Джоші.
"Кримська платформа" не тільки збереже Крим у центрі уваги, але і нагадає Росії про те, що вона зробила. Нагадає, що рано чи пізно їй доведеться повернути тимчасово окупований Крим і взяти на себе відповідальність за свої дії", - підсумовує експерт у болгарському виданні Frognews.
"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає", - написав Кулеба.
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А Ермак - это лучший помощник рыгодепутата Тадеева.
Вот читай https://ru.wikipedia.org/wiki/Порошенко,_Алексей_Иванович
Ты нулевка потому что в твоем профиле нули. Сравни с моим.
Ты тут без году неделя и не знаешь что редакция и модераторы давно определились с этим фейком. Советую удалить свой фейк, в противном случае буду вынужден обратиться к администратору. Наверняка будет бан. У тебя час времени.
по факту, предыдущее большое, на выходе - "жму руку. обнимаю" сам знаешь с кем..
"дрібненьке, підле, мстиве... Може від заздрості і злоби швидше лусне." - ты точно здесь не своего "шефа" обрисовал? прям будто 5 лет дежавю промелькнуло))
- Чтобы куйла напугать и у него пылало !!!
- Ну и что, напугали, пылает !??
- нет.. но он смотрел..
Х@евый Харьков
Кафе «Zdorovo EST» на Ярослава Мудрого (Харьков) - українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і русссскій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися «одеською говіркою». Місто має знати своїх героїв.
Видео https://twitter.com/i/status/1430478363517403139
Понимаю, что например дипломатическая задача "разблокировать поставки передовых вооружений и технологий из США и Европы" - это сложно, нудно и долго. Вот пердак поджечь, это да!