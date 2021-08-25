Кулеба об "истерической реакции" РФ на "Крымскую платформу": Там пылает
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В историческом саммите "Крымской платформы" приняли участие 46 иностранных делегаций. За эти дни вышло свыше 300 публикаций о "Крымской платформе" в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о "Крымской платформе", - отметил министр.
"Украина настаивает на своем праве на Крым" - заголовок швейцарской газеты Blick.
"Крымская платформа призвана сдвинуть вопрос о возвращении Крыма", - пишет японское новостное агентство Jiji Press.
Международное французское радио RFI: "Украина в центре дипломатической активности: сегодня в Киеве состоялся запуск "Крымской платформы" - первого крупного международного саммита, который имеет целью решить сложный вопрос деоккупации Крыму ... Более сорока стран направили своих высоких представителей в Киев для участия в саммите, несмотря на возмущение и давление Кремля ". Кстати, это одно из самых популярных радио в мире с аудиторией более чем 35 млн человек.
"Президент Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым назад на повестку дня мировой дипломатии ... поразительно, что он получил так много поддержки", - говорит аналитик британского The Economist Шашанке Джоши.
"Крымская платформа" не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупированный Крым и взять на себя ответственность за свои действия", - заключает эксперт в болгарском издании Frognews.
"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает", - написал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
А Ермак - это лучший помощник рыгодепутата Тадеева.
Вот читай https://ru.wikipedia.org/wiki/Порошенко,_Алексей_Иванович
Ты нулевка потому что в твоем профиле нули. Сравни с моим.
Ты тут без году неделя и не знаешь что редакция и модераторы давно определились с этим фейком. Советую удалить свой фейк, в противном случае буду вынужден обратиться к администратору. Наверняка будет бан. У тебя час времени.
по факту, предыдущее большое, на выходе - "жму руку. обнимаю" сам знаешь с кем..
"дрібненьке, підле, мстиве... Може від заздрості і злоби швидше лусне." - ты точно здесь не своего "шефа" обрисовал? прям будто 5 лет дежавю промелькнуло))
- Чтобы куйла напугать и у него пылало !!!
- Ну и что, напугали, пылает !??
- нет.. но он смотрел..
Х@евый Харьков
Кафе «Zdorovo EST» на Ярослава Мудрого (Харьков) - українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і русссскій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися «одеською говіркою». Місто має знати своїх героїв.
Видео https://twitter.com/i/status/1430478363517403139
Понимаю, что например дипломатическая задача "разблокировать поставки передовых вооружений и технологий из США и Европы" - это сложно, нудно и долго. Вот пердак поджечь, это да!