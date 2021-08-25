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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба об "истерической реакции" РФ на "Крымскую платформу": Там пылает

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба об

В историческом саммите "Крымской платформы" приняли участие 46 иностранных делегаций. За эти дни вышло свыше 300 публикаций о "Крымской платформе" в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о "Крымской платформе", - отметил министр.

"Украина настаивает на своем праве на Крым" - заголовок швейцарской газеты Blick.

"Крымская платформа призвана сдвинуть вопрос о возвращении Крыма", - пишет японское новостное агентство Jiji Press.

Международное французское радио RFI: "Украина в центре дипломатической активности: сегодня в Киеве состоялся запуск "Крымской платформы" - первого крупного международного саммита, который имеет целью решить сложный вопрос деоккупации Крыму ... Более сорока стран направили своих высоких представителей в Киев для участия в саммите, несмотря на возмущение и давление Кремля ". Кстати, это одно из самых популярных радио в мире с аудиторией более чем 35 млн человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова

"Президент Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым назад на повестку дня мировой дипломатии ... поразительно, что он получил так много поддержки", - говорит аналитик британского The Economist Шашанке Джоши.

"Крымская платформа" не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупированный Крым и взять на себя ответственность за свои действия", - заключает эксперт в болгарском издании Frognews.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает", - написал Кулеба.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
Кулеба об "истерической реакции" РФ на "Крымскую платформу": Там пылает - Цензор.НЕТ 1636
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25.08.2021 13:32
+28
А международные аналитики считают,что Климкин...Санду вообще кулебу тряпкой назвала...в общем это тоже самое,что "кому кобыла невеста,тому и зекрыса президент")
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25.08.2021 13:39
+22
За что хвалить зекрысу...может за то ,что он развалил в международную антипуйловскую коалицию?никакие платформы тут уже не помогут -тем более страны отдали только дань уважения Украине,а не зекрысе,с которым уже никто не церемонится
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25.08.2021 13:51
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Кулеба один из лучших министров закордонних справ.
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25.08.2021 13:30 Ответить
И чем же отличился Кулеба?
А Ермак - это лучший помощник рыгодепутата Тадеева.
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25.08.2021 13:35 Ответить
то, что Кулеба - реально действующий министр среди, мягко говоря,в основном непонятной серости, то это очевидно!
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25.08.2021 15:44 Ответить
Этого "реально действующего министра" Ермак брал как багаж, чтобы его приняли в США, для того чтобы сфотографироваться рядом с американскими чиновниками. Каковы были причины и цель поездки Кулебы в США?
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25.08.2021 16:05 Ответить
очевидное- невероятное Кулеба про "істеричну реакцію" РФ на "Кримську платформу": Там палає - Цензор.НЕТ 4614
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25.08.2021 19:56 Ответить
А международные аналитики считают,что Климкин...Санду вообще кулебу тряпкой назвала...в общем это тоже самое,что "кому кобыла невеста,тому и зекрыса президент")
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25.08.2021 13:39 Ответить
Оце по-нашому. По цензорськи. похвалили Зє за самміт. Зєкрисою назвали.
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25.08.2021 13:42 Ответить
За что хвалить зекрысу...может за то ,что он развалил в международную антипуйловскую коалицию?никакие платформы тут уже не помогут -тем более страны отдали только дань уважения Украине,а не зекрысе,с которым уже никто не церемонится
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25.08.2021 13:51 Ответить
Сотни свидетелей,что гопника менты потащили в опу -даже видео есть)не позорься ,зебил ,а обтекай -обтекешь ещё придешь )
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25.08.2021 14:28 Ответить
Добре що Петро в масці був. Не так обляпали.
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25.08.2021 15:02 Ответить
його, очевидно, переманювали таким чином у зелену команду
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25.08.2021 15:47 Ответить
Лайна шматок рашистського, вумнічать будеш на пляшкє із под горілкі..
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25.08.2021 20:00 Ответить
Вот этот фейк про "Вальцмана", какой в нем смысл? или в нём какой-то нацыковский подтекст?
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25.08.2021 15:27 Ответить
Родители: Алексей Иванович Порошенко, Евгения Сергеевна ПорошенкоИ ты нулевка идешь в бан.
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25.08.2021 16:41 Ответить
Я ссылок не давал а скопировал текст с активными ссылками. Ты снова выбрал фейк среди моря правдивой информации.
Вот читай https://ru.wikipedia.org/wiki/Порошенко,_Алексей_Иванович

Ты нулевка потому что в твоем профиле нули. Сравни с моим.
Ты тут без году неделя и не знаешь что редакция и модераторы давно определились с этим фейком. Советую удалить свой фейк, в противном случае буду вынужден обратиться к администратору. Наверняка будет бан. У тебя час времени.
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25.08.2021 17:42 Ответить
Да, пылает не только на рашке. Это логично.
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25.08.2021 14:23 Ответить
А пресловутый парад по зелёному -какаяразница,называется...Идут литовцы -их латышами назвали,идут шведы -финнами...и все это при представителями этих стран!так что хвали те это зечмо сами
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25.08.2021 13:57 Ответить
І це відбулось не випадково. Я був на фінальній репетиції параду 22 серпня і тоді всі іноземні делегації оголошувались правильно. А під час параду відбувся такий конфуз. Але диктор той самий, що і на репетиціях. Це що, він заплутався, чи текст йому підмінили? Зверніть увагу, що це відбулось з литовцями і шведами - з країнами, які займають активну і чітку позицію з підтримки України. Однозначно, це мєлкая капость зеклоуна, як і зеленка для Порошенка. А що від нього чекати. Воно маленьке, дрібненьке, підле, мстиве... Може від заздрості і злоби швидше лусне.
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25.08.2021 14:14 Ответить
Може. Чекаємо.
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25.08.2021 14:24 Ответить
из чего такие выводы?

по факту, предыдущее большое, на выходе - "жму руку. обнимаю" сам знаешь с кем..

"дрібненьке, підле, мстиве... Може від заздрості і злоби швидше лусне." - ты точно здесь не своего "шефа" обрисовал? прям будто 5 лет дежавю промелькнуло))
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25.08.2021 16:12 Ответить
там положено поливать дерьмом и нагнетать, что есть на руку рсфср... 5й канал, 5й єлемент, 5я колонна...
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25.08.2021 14:25 Ответить
В этом заявлении много сомнительного
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25.08.2021 17:06 Ответить
*минько*,казалось бы обычная украинская фамилия, но за ней скрывается подлая пригожинская ботва
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25.08.2021 20:11 Ответить
Похоже, именно пылающие пердаки кацапов стали главной причиной глобального потепления, а не какие-то там парниковые газы.
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25.08.2021 13:31 Ответить
Газы пылающих пердаков тоже внесли свою лепту.
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25.08.2021 13:34 Ответить
Вот пусть все свои потоки туда и подключают.
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25.08.2021 13:38 Ответить
Кримська платформа = русофобія, отета от, которую оні затєвают
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25.08.2021 13:31 Ответить
Дмитрий, США эвакуирует из Афганистана в сутки более 10000 человек, как у нас обстоят дела с эвакуацией наших граждан?
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25.08.2021 13:31 Ответить
А у нас умудряются ещё и зарабатывать -вместо того,чтоб эвакуировать наших,развозят непонятно чьих граждан по Иранам
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25.08.2021 13:42 Ответить
Кулеба об "истерической реакции" РФ на "Крымскую платформу": Там пылает - Цензор.НЕТ 1636
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25.08.2021 13:32 Ответить
Кулеба про "істеричну реакцію" РФ на "Кримську платформу": Там палає - Цензор.НЕТ 4109
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25.08.2021 14:25 Ответить
Состояние кацапских пуканов лишь усугубляет пожары на Забайкалье.
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25.08.2021 13:34 Ответить
Не силен в географии, но, по-моему, там пожар добрался уже до миллионного ******, это наверно уже не только забайкалье.
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25.08.2021 13:45 Ответить
Знають потвори що вкрали, тому і палає.
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25.08.2021 13:35 Ответить
- Зачем вы проводили Крымскую платформу, парад !?
- Чтобы куйла напугать и у него пылало !!!
- Ну и что, напугали, пылает !??

- нет.. но он смотрел..
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25.08.2021 13:39 Ответить
Рашистский фуфлогон, ответите рано или поздно за подлую развязанную войну и уверяю тебя, что счета будут охрененные! А теперь пшло вон отсюда,животное
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25.08.2021 20:24 Ответить
ты случайно Гарик Неидиот !? если нет - то следи за выхлопом чучело зеленое !!!
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25.08.2021 20:29 Ответить
Конечно, Неидиот,я очень умный ,начитанный (ты столько книг и в библиотеке никогда не видел сколько я прочел) .Фуфлыжник пригожинский , я вас ,глядей, за 7 лет войны рентгеном вижу ,отвечать не надо,гомноед..
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25.08.2021 20:45 Ответить
до-ре-ми-до-ре-до начитанный мой !!! Кулеба про "істеричну реакцію" РФ на "Кримську платформу": Там палає - Цензор.НЕТ 8143
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25.08.2021 20:47 Ответить
Підтримку отримав не Зеленський! Підтримку отримав народ України!
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25.08.2021 13:41 Ответить
В историческом саммите "Крымской платформы" приняли участие 46 иностранных делегаций. / Кто в курсе: кто представлял на саммите Израиль?
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25.08.2021 13:47 Ответить
Там впадина Медведчук в прямом эфире у Сливного Бочка Ольги вещает.Это что за арест такой,чтоб арестованный врагам страну грязью поливал?
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25.08.2021 13:53 Ответить
Наверно тот же кто и Азербайджан...
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25.08.2021 13:55 Ответить
Скорее всего правивший 12 лет Израилем Нетаньяха. Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее./ Ну, тот который: Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера
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25.08.2021 14:08 Ответить
Нетаньяху не представляет Израиль. Бенет сейчас.
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25.08.2021 15:04 Ответить
На саммите был Бенет?
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25.08.2021 15:45 Ответить
Бенет сейчас./Как оказалось, Беннета на саммите в Киеве не было. Что у Ивана Петровича Сидорова вызвало чувство глубокого сожаления.Он рассчитывал что Беннет покается и попросит у Украины прощения за те пакости, которые натворил его предшественник, путинская проститутка по вызову.
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25.08.2021 19:27 Ответить
Крым просто РУБИКОН последняя точка возврата дальше Крысы пойдут косяком в мире и особенно в Европе вот и все понимание заслуг Зе каких нет это очевидность Без Крыма не было бы Донбасса а так пока Донбасс и Минск Крым типа наш российский единственный бонус что таки да темаДонбасса и Крыма пошли в одно время скоро просто будет одна платформа освобождение территорий Украины Россией и выплата со стороны России репараций и контрибуций в пакете договора о полной и безальтернативной капитуляции России только боюсь что Путин и кацабы чтобы этот шаг не делать развалят Россию как было сделано с СССР....
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25.08.2021 14:11 Ответить
Задача России и Путина с бандой успеть создать микро осколки России по Европе...и Азии ПМР МОЛДОВА АБХАЗИЯ ГРУЗИЯ ОРЛДО И КРЫМ УКРАИНА Некое государство в Сибири Средней Азии куда расползется как метастазы вся кацабская наволочи эти твари как вирус мутируют меняют генотип но не сущность
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25.08.2021 14:16 Ответить







Х@евый Харьков



Кафе «Zdorovo EST» на Ярослава Мудрого (Харьков) - українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і русссскій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися «одеською говіркою». Місто має знати своїх героїв.

Видео https://twitter.com/i/status/1430478363517403139
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25.08.2021 14:15 Ответить
надо было уточнить, славянин он таки или русский. Если славянин, то пусть на славянском языке несёт, а не на русском)
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25.08.2021 15:25 Ответить
Думаю, что рано радоваться. Пуйло немного затих по причине необходимости достройки и пуска Северного потока-2. Вот когда газ пойдет по этой трубе, вот тогда ему уже будет все- равно, и он может начать полноценную агрессию против Украины. Ждать осталось недолго - это будет осенью.
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25.08.2021 14:27 Ответить
Куда уж полноценнее, и так тужится пынесос из всех сил.
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25.08.2021 15:05 Ответить
Рашистский фуфлогон ,вофка Тупин хоть и тупой, но на большую войну не решится, потому что это будет для него катастрофой ,как в военном плане (именно военном), так и экономическом
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25.08.2021 20:36 Ответить
чтобы запылало, достаточно было пропеть на параде песню про куйло, а не городить пиарплатформу с нулевым результатом
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25.08.2021 15:07 Ответить
Если задача была "поджечь пердак РФ", то задача выполнена.

Понимаю, что например дипломатическая задача "разблокировать поставки передовых вооружений и технологий из США и Европы" - это сложно, нудно и долго. Вот пердак поджечь, это да!
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25.08.2021 15:17 Ответить
Кулеба доволен!!! А нам украинцам. я так понял "радоваться" довольством Кулебы... В украинский Крым мы ездить туристами не можем уже 8 лет. Взамен довольство министра иностранных дел нашей страны и обещания таких же министров европейских и американских стран, что не признают.!!! Ну !!! равноценный "набор удовольствий"... Даже я бы сказал турызм проигрывает самоудовлетворению от московской истэрыки... Хоча.... наверное наоборот.
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25.08.2021 16:43 Ответить
 
 