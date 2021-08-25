Кулеба об "истерической реакции" РФ на "Крымскую платформу": Там пылает

В историческом саммите "Крымской платформы" приняли участие 46 иностранных делегаций. За эти дни вышло свыше 300 публикаций о "Крымской платформе" в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о "Крымской платформе", - отметил министр.

"Украина настаивает на своем праве на Крым" - заголовок швейцарской газеты Blick.

"Крымская платформа призвана сдвинуть вопрос о возвращении Крыма", - пишет японское новостное агентство Jiji Press.

Международное французское радио RFI: "Украина в центре дипломатической активности: сегодня в Киеве состоялся запуск "Крымской платформы" - первого крупного международного саммита, который имеет целью решить сложный вопрос деоккупации Крыму ... Более сорока стран направили своих высоких представителей в Киев для участия в саммите, несмотря на возмущение и давление Кремля ". Кстати, это одно из самых популярных радио в мире с аудиторией более чем 35 млн человек.

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"Президент Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым назад на повестку дня мировой дипломатии ... поразительно, что он получил так много поддержки", - говорит аналитик британского The Economist Шашанке Джоши.

"Крымская платформа" не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупированный Крым и взять на себя ответственность за свои действия", - заключает эксперт в болгарском издании Frognews.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает", - написал Кулеба.