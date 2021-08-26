РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11922 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 911 14
Афганистан (599) госбюджет (1155) деньги (911) Кулеба Дмитрий (2620)

На перелеты гражданских самолетов из Афганистана Украина не тратила госсредства, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На перелеты гражданских самолетов из Афганистана Украина не тратила госсредства, - Кулеба

Украина не расходовала средства государственного бюджета на перелеты из Афганистана двух гражданских самолетов, которыми эвакуировала граждан Украины и иностранцев.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас мы вывезли два самолета гражданских и один военный. Военный самолет финансируется за счет государственного бюджета, но это не в бюджете МИД, потому мне здесь нечего сказать... Что касается двух гражданских самолетов, которыми мы вывозили граждан, то за пролеты этих самолетов Украинское государство ничего не платит - эта эвакуация была осуществлена на уровне политических договоренностей между Украинским государством и собственниками этих самолетов. Но мы деньги бюджета на финансирование именно перелета этих самолетов не выплачивали", - отметил министр.

По словам Кулебы, в этом и заключается искусство дипломатии - быстро находить такие комбинации и такие договоренности, которые позволяют быстро спасать граждан Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Захвата украинского самолета в Афганистане не было. Поступали угрозы, но все проблемы решили, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
..так владельцы самолётов В-737 авиакомпании *Крила України*, самолёты которой и выполнили два эвакуационных рейса .. даже в фантастическом сне не могли бы подумать, что зелёная мразь выплатит хоть какие то деньги авиакомпании. Хотя бы за керосин!!!! Зато пиарились и врали отчаянно... приписывая себе организацию этих рейсов. О чём можно говорить, если даже МИД Украины не смог договорится с МИД Туркменистана и получить разрешение на пролёт нашего военного Ил-76. В результате пришлось лететь с посадкой в Пакистане... и почти на ТРИ часа больше. Реальный вывод!! МИД Украины никакого отношения к эвакуации граждан Украины двумя самолётами с Афганистана НЕ ИМЕЕТ!!! Но врёт отчаянно и безбожно!!! Что же заставило Кулебу так отчаянно признаться?
показать весь комментарий
26.08.2021 12:57
+3
Ну да, талибы оплатили...На самом деле такие вопросы как раз должно решать государство. Это тот случай, когда государство должно оплатить эти расходы и никого другого не вмешивать в вопрос. При этом не забывают списать долги фирташам и коломойскому(а это более 50 млрд). И что получается: на радость зебобикам выпускают картинку о бесплатности спасения людей. Зебобики в восторге и уже не помнят про то, что олигархам хотят списать десятки миллиардов долга перед бюджетом.
показать весь комментарий
26.08.2021 12:38
+3
талибы заправляли???)
показать весь комментарий
26.08.2021 12:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да, талибы оплатили...На самом деле такие вопросы как раз должно решать государство. Это тот случай, когда государство должно оплатить эти расходы и никого другого не вмешивать в вопрос. При этом не забывают списать долги фирташам и коломойскому(а это более 50 млрд). И что получается: на радость зебобикам выпускают картинку о бесплатности спасения людей. Зебобики в восторге и уже не помнят про то, что олигархам хотят списать десятки миллиардов долга перед бюджетом.
показать весь комментарий
26.08.2021 12:38 Ответить
Нашел чем хвастаться. Сколько наших хотят выехать, и сколько вывезли? Стесняется сказать?
показать весь комментарий
26.08.2021 12:38 Ответить
талибы заправляли???)
показать весь комментарий
26.08.2021 12:38 Ответить
"....политических договоренностей между Украинским государством и собственниками этих самолетов".
Коломойше дали какие-то преференции, другого объяснения фразе "политических договоренностей" в контексте общения государство-олигарх я не вижу!!!!
показать весь комментарий
26.08.2021 13:13 Ответить
А что в бюджете еще есть деньги вообще?Они при Бубочке там долго не задерживаються.
показать весь комментарий
26.08.2021 12:39 Ответить
Приехали)))))))))))
показать весь комментарий
26.08.2021 12:45 Ответить
Бляха. Эта зелёная сопля ещё хвастается этим. Уроды.
показать весь комментарий
26.08.2021 12:54 Ответить
Млять, министр иностранных дел хвастается тем, что наших граждан из воюющей страны забирали в частном порядке? Тебе не стыдно, сволочь?
показать весь комментарий
26.08.2021 12:57 Ответить
..так владельцы самолётов В-737 авиакомпании *Крила України*, самолёты которой и выполнили два эвакуационных рейса .. даже в фантастическом сне не могли бы подумать, что зелёная мразь выплатит хоть какие то деньги авиакомпании. Хотя бы за керосин!!!! Зато пиарились и врали отчаянно... приписывая себе организацию этих рейсов. О чём можно говорить, если даже МИД Украины не смог договорится с МИД Туркменистана и получить разрешение на пролёт нашего военного Ил-76. В результате пришлось лететь с посадкой в Пакистане... и почти на ТРИ часа больше. Реальный вывод!! МИД Украины никакого отношения к эвакуации граждан Украины двумя самолётами с Афганистана НЕ ИМЕЕТ!!! Но врёт отчаянно и безбожно!!! Что же заставило Кулебу так отчаянно признаться?
показать весь комментарий
26.08.2021 12:57 Ответить
тому що мразота
показать весь комментарий
26.08.2021 14:27 Ответить
Обычно платят люди сами за билеты в тридорого при эвакуации Украиной.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:15 Ответить
А какие могут быть ПОЛИТИЧЕСКИЕ договоренности между владельцем авиакомпании и государством???? Пообещали протащить через ВР формулу штанмаера или еще чего?
показать весь комментарий
26.08.2021 13:37 Ответить
Пишуть що тут секономили так на ітаійській зірці..розтринькали
показать весь комментарий
26.08.2021 16:20 Ответить
 
 