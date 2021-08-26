На перельоти цивільних літаків з Афганістану Україна не витрачала держкоштів, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна не витрачала коштів державного бюджету на перельоти з Афганістану двох цивільних літаків, якими евакуювала громадян України та іноземців.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Станом на зараз ми вивезли два літаки цивільні й один військовий. Військовий літак фінансується за рахунок державного бюджету, але це не в бюджеті МЗС, тому мені тут нема чого сказати ... Щодо двох цивільних літаків, якими ми вивозили громадян, то за прольоти цих літаків Українська держава нічого не платить - цю евакуацію було здійснено на рівні політичних домовленостей між Українською державою та власниками цих літаків. Але ми гроші бюджету на фінансування саме перельоту цих літаків не виплачували", - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що в цьому й полягає мистецтво дипломатії - швидко знаходити такі комбінації та домовленості, які дають змогу швидко рятувати громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
Коломойше дали какие-то преференции, другого объяснения фразе "политических договоренностей" в контексте общения государство-олигарх я не вижу!!!!