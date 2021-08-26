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Грузовые вагоны сошли с рельсов на Львовщине: Пять пассажирских поездов задерживаются

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Грузовые вагоны сошли с рельсов на Львовщине: Пять пассажирских поездов задерживаются

Во Львовской области с рельсов сошли вагоны грузового поезда Клепаров - Батево. Ряд пассажирских поездов задерживается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"На Львовской железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду. Случай произошел 26 августа около 8 ч. 20 мин. на станции Глинна-Навария на Львовщине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате схода вагонов никто не пострадал. Повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети. Для ликвидации последствий аварии на место происшествия оперативно прибыли специализированные подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога": восстановительные поезда со станций Львов и Стрый.

Сейчас движение поездов обеспечивается по парной колеи.

Задерживаются в пути пассажирские поезда: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя. Время опоздания поездов - от 50 мин. до 1 часа. 20 мин.

Возобновление движения пассажирских поездов по нечетному пути на участке Глинна-Навария - Львов планируется в течение 24 часов, изменения маршрутов следования пассажирских поездов не планируется.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Потрібно своєчасно обслуговувати інфраструктуру залізниці, а не Керівникам зарплати піднімати.
Ще трішки і будуть такі новини кожен день.
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26.08.2021 13:59 Ответить
Українське зерно євроасоціюється по безвізу?
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26.08.2021 14:00 Ответить
Ось тут би енергія соціальної нереалізованості 8-ми спорсменів, які тягали АН-225 "Мрія" неабияк би знадобилась!...
Але спорсменам тягати вагони без рейок СЛАБО!
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26.08.2021 14:39 Ответить
 
 