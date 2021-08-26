Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова в Одессе
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Одесский окружной админсуд удовлетворил иск партии "Европейская Солидарность" об отмене распоряжения мэра Одессы Труханова по общественным слушаниям для обсуждения переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези в прежние названия "проспект маршала Жукова" и "улица 25-й Чапаевской дивизии".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской Солидарности" об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий", - рассказала депутат Одесского городского совета от "ЕС" Жанна Мандрыченко.
Речь идет о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези.
Депутат напомнила, что с 2015 года в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д.
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Жуков не выдержал и заявил: «Как во что? В чем пришли, в том и воевать будут! Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах…обмундировать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать. Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заград отрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к УПА - Бандеровцам?? .
Они всех перекосят и чкурнут к немцам. Трехлинейку им образца 1891 года!»
Тут ***** обещает большие деньги, не в гривнах или *****, а все как сговорились! Падумаеш жюкоф, несколько сотен тысяч солдат пустил на расстрел гитлеровцам, так что теперь и заработать на нём нельзя у *****???
Проспект Ленинской искры переимновать в Маршала Жукова...по просьбе дочки жукова...
Ну вот кому бы пришла в голову идея защищать "Проспект Ленинской Искры"
Вместо потемкинцев поставить Екатерину 2...Ктобы щас пошел отстаивать потемкинцев ???
А символ орды защищают...