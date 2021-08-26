Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова в Одессе

Одесский окружной админсуд удовлетворил иск партии "Европейская Солидарность" об отмене распоряжения мэра Одессы Труханова по общественным слушаниям для обсуждения переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези в прежние названия "проспект маршала Жукова" и "улица 25-й Чапаевской дивизии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской Солидарности" об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий", - рассказала депутат Одесского городского совета от "ЕС" Жанна Мандрыченко.

Речь идет о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези.

Депутат напомнила, что с 2015 года в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д.

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