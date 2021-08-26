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Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова в Одессе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова в Одессе

Одесский окружной админсуд удовлетворил иск партии "Европейская Солидарность" об отмене распоряжения мэра Одессы Труханова по общественным слушаниям для обсуждения переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези в прежние названия "проспект маршала Жукова" и "улица 25-й Чапаевской дивизии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской Солидарности" об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий", - рассказала депутат Одесского городского совета от "ЕС" Жанна Мандрыченко.

Речь идет о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези.

Депутат напомнила, что с 2015 года в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+45
Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 9171
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26.08.2021 13:58
+31
Я бы этих тупых и упоротых ватников бросил бы с кирпичами на форсирование Днепра под пулеметным огнем,так же как Жуков угробил почти всех только что призванных полтавчан и черкащан.
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26.08.2021 13:57
+15
слюги наріда разом зі жопоблоковцями зализують свої порвані пердаки Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 3428
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26.08.2021 13:59
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Я бы этих тупых и упоротых ватников бросил бы с кирпичами на форсирование Днепра под пулеметным огнем,так же как Жуков угробил почти всех только что призванных полтавчан и черкащан.
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26.08.2021 13:57 Ответить
Пускай хотя бы по минным полям на Донбассе побегают. Жуков любил такое своим солдатам устраивать.
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26.08.2021 14:10 Ответить
Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 4603
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26.08.2021 13:57 Ответить
до речі, як там себе трухан чухає, хто знає?
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26.08.2021 13:57 Ответить
слюги наріда разом зі жопоблоковцями зализують свої порвані пердаки Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 3428
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26.08.2021 13:59 Ответить
а трухан?
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26.08.2021 14:09 Ответить
Кайфує. При нинішній владі - особливо.
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26.08.2021 14:10 Ответить
зрозуміло. традиційно.
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26.08.2021 14:13 Ответить
Звичайно! Це влада традиційних кайфуїстів. 😊
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26.08.2021 18:45 Ответить
Все буде ЄС Одеса!
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26.08.2021 13:58 Ответить
Эх, еще бы в Харькове запретить простект Жукова....
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26.08.2021 18:07 Ответить
Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 9171
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26.08.2021 13:58 Ответить
Вікна з ґратами та ще і рабиця. Апупєть.
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26.08.2021 14:04 Ответить
Это штаб округа, там такие меры оправданы.
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26.08.2021 14:06 Ответить
Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 3185
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26.08.2021 18:08 Ответить
щось Жора Мародер не знаходить прихистку собі в Україні
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26.08.2021 14:01 Ответить
Знову гниди проригівські піднімають голову ! Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 5338
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26.08.2021 14:01 Ответить
А Трухе все не ймется.
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26.08.2021 14:02 Ответить
Gj По убитым, жуков обошрл Чикотило, нужно предлагать русскомозговым создавать Проспекты Чикотило. Им эта идея понравится
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26.08.2021 14:03 Ответить
Названия должны подразумевать позитив а не тагедии, как лодку назовеие, иак и поплывет, как говориттся. У людей, там живущих, вообще спрашивали варианты названий для переименования? Вряд ли.
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26.08.2021 14:04 Ответить
Так а давай всі вулиці чЛеніна повернемо та спитаємо мешканців ..!? А ?
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26.08.2021 14:06 Ответить
да уж Жуков весьма позитивный, тот ещё весельчак Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 6133
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26.08.2021 14:32 Ответить
Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 8000
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26.08.2021 18:10 Ответить
А ви в курсі, що і Пушкін, і де Рибас уже померли? Виходить, що Пушкінська і Дерибасівська в честь трупів названі. Геть невесело. А як згадаєш, що Пушкіна на дуелі замочили, то і не знаєш, який там позитив в цьому найшли любителі позитиву в назві вулиць.
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26.08.2021 15:07 Ответить
Зверніть увагу на назву партії, знову Порошенко не дає спокійно жити друзям зеленського. Вулиці не дає перейменовувати Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 6457
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26.08.2021 14:04 Ответить
Штурм Днепра --

Жуков не выдержал и заявил: «Как во что? В чем пришли, в том и воевать будут! Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах…обмундировать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать. Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заград отрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к УПА - Бандеровцам?? .
Они всех перекосят и чкурнут к немцам. Трехлинейку им образца 1891 года!»
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26.08.2021 14:06 Ответить
Какую там трёхлинейку? Кирпич или палку в руки - и в атаку! Оружие добудешь в бою!
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26.08.2021 15:22 Ответить
Яка ж це суцюга пропарашна ніяк не заспокоїться в Одесі!?
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26.08.2021 14:12 Ответить
Та така ж як і в Харкові, тоже проспект.
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26.08.2021 18:05 Ответить
чтобы не было ажиотажа вокруг этого убийцы,нужно показать правду о нём. как и сколько он солдат положил в годы второй мировой.
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26.08.2021 14:28 Ответить
как же эти совковые трупоеды задрали своим жуковым. тупой мясник, вколошкав больше своих солдат, чем вражеских. но для ваты - самое оно
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26.08.2021 14:28 Ответить
Любитель жукова в Харькове к счастью завершил свой путь, а вот труханов следующий
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26.08.2021 14:40 Ответить
Последователи Кернеса вернули проспекту фамилию мясника жукова.... Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 9681
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26.08.2021 18:13 Ответить
ул. Веселого Мясника (Жукова) может такую где нибудь устроить
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26.08.2021 14:48 Ответить
Нікому крім "песиків" то не треба!
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26.08.2021 16:08 Ответить
Блииин.., развелось этих геп, по Украине...
Тут ***** обещает большие деньги, не в гривнах или *****, а все как сговорились! Падумаеш жюкоф, несколько сотен тысяч солдат пустил на расстрел гитлеровцам, так что теперь и заработать на нём нельзя у *****???
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26.08.2021 17:56 Ответить
Вот это полыхнет у некрофилов-совкодрочеров
Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 6831

Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 6657
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26.08.2021 19:03 Ответить
Спасибо за декоммунизацию по Гурвицу ...
Проспект Ленинской искры переимновать в Маршала Жукова...по просьбе дочки жукова...
Ну вот кому бы пришла в голову идея защищать "Проспект Ленинской Искры" Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 7398
Вместо потемкинцев поставить Екатерину 2...Ктобы щас пошел отстаивать потемкинцев ???
А символ орды защищают...
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26.08.2021 19:14 Ответить
 
 