Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі
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Одеський окружний адмінсуд задовольнив позов партії "Європейська Солідарність" про скасування розпорядження мера Одеси Труханова щодо громадських слухань для обговорення перейменування проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі на колишні назви проспект Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "Європейської Солідарності" стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв", - розповіла депутатка Одеської міської ради від "ЄС" Жанна Мандриченко.
Йдеться про проспект Небесної Сотні і вулицю Інглезі.
Депутатка нагадала, що з 2015 року в Україні діє Закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", який забороняє називати вулиці українських міст іменами радянських діячів, політиків і т.д.
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Жуков не выдержал и заявил: «Как во что? В чем пришли, в том и воевать будут! Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах…обмундировать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать. Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заград отрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к УПА - Бандеровцам?? .
Они всех перекосят и чкурнут к немцам. Трехлинейку им образца 1891 года!»
Тут ***** обещает большие деньги, не в гривнах или *****, а все как сговорились! Падумаеш жюкоф, несколько сотен тысяч солдат пустил на расстрел гитлеровцам, так что теперь и заработать на нём нельзя у *****???
Проспект Ленинской искры переимновать в Маршала Жукова...по просьбе дочки жукова...
Ну вот кому бы пришла в голову идея защищать "Проспект Ленинской Искры"
Вместо потемкинцев поставить Екатерину 2...Ктобы щас пошел отстаивать потемкинцев ???
А символ орды защищают...