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Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі

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Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі

Одеський окружний адмінсуд задовольнив позов партії "Європейська Солідарність" про скасування розпорядження мера Одеси Труханова щодо громадських слухань для обговорення перейменування проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі на колишні назви проспект Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "Європейської Солідарності" стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв", - розповіла депутатка Одеської міської ради від "ЄС" Жанна Мандриченко.

Йдеться про проспект Небесної Сотні і вулицю Інглезі.

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Депутатка нагадала, що з 2015 року в Україні діє Закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", який забороняє називати вулиці українських міст іменами радянських діячів, політиків і т.д.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 9171
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26.08.2021 13:58
+31
Я бы этих тупых и упоротых ватников бросил бы с кирпичами на форсирование Днепра под пулеметным огнем,так же как Жуков угробил почти всех только что призванных полтавчан и черкащан.
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26.08.2021 13:57
+15
слюги наріда разом зі жопоблоковцями зализують свої порвані пердаки Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 3428
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26.08.2021 13:59
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Я бы этих тупых и упоротых ватников бросил бы с кирпичами на форсирование Днепра под пулеметным огнем,так же как Жуков угробил почти всех только что призванных полтавчан и черкащан.
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26.08.2021 13:57 Відповісти
Пускай хотя бы по минным полям на Донбассе побегают. Жуков любил такое своим солдатам устраивать.
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26.08.2021 14:10 Відповісти
Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 4603
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26.08.2021 13:57 Відповісти
до речі, як там себе трухан чухає, хто знає?
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26.08.2021 13:57 Відповісти
слюги наріда разом зі жопоблоковцями зализують свої порвані пердаки Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 3428
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26.08.2021 13:59 Відповісти
а трухан?
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26.08.2021 14:09 Відповісти
Кайфує. При нинішній владі - особливо.
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26.08.2021 14:10 Відповісти
зрозуміло. традиційно.
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26.08.2021 14:13 Відповісти
Звичайно! Це влада традиційних кайфуїстів. 😊
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26.08.2021 18:45 Відповісти
Все буде ЄС Одеса!
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26.08.2021 13:58 Відповісти
Эх, еще бы в Харькове запретить простект Жукова....
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26.08.2021 18:07 Відповісти
Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 9171
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26.08.2021 13:58 Відповісти
Вікна з ґратами та ще і рабиця. Апупєть.
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26.08.2021 14:04 Відповісти
Это штаб округа, там такие меры оправданы.
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26.08.2021 14:06 Відповісти
Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 3185
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26.08.2021 18:08 Відповісти
щось Жора Мародер не знаходить прихистку собі в Україні
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26.08.2021 14:01 Відповісти
Знову гниди проригівські піднімають голову ! Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 5338
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26.08.2021 14:01 Відповісти
А Трухе все не ймется.
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26.08.2021 14:02 Відповісти
Gj По убитым, жуков обошрл Чикотило, нужно предлагать русскомозговым создавать Проспекты Чикотило. Им эта идея понравится
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26.08.2021 14:03 Відповісти
Названия должны подразумевать позитив а не тагедии, как лодку назовеие, иак и поплывет, как говориттся. У людей, там живущих, вообще спрашивали варианты названий для переименования? Вряд ли.
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26.08.2021 14:04 Відповісти
Так а давай всі вулиці чЛеніна повернемо та спитаємо мешканців ..!? А ?
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26.08.2021 14:06 Відповісти
да уж Жуков весьма позитивный, тот ещё весельчак Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 6133
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26.08.2021 14:32 Відповісти
Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 8000
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26.08.2021 18:10 Відповісти
А ви в курсі, що і Пушкін, і де Рибас уже померли? Виходить, що Пушкінська і Дерибасівська в честь трупів названі. Геть невесело. А як згадаєш, що Пушкіна на дуелі замочили, то і не знаєш, який там позитив в цьому найшли любителі позитиву в назві вулиць.
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26.08.2021 15:07 Відповісти
Зверніть увагу на назву партії, знову Порошенко не дає спокійно жити друзям зеленського. Вулиці не дає перейменовувати Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни на Жукова в Одессе - Цензор.НЕТ 6457
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26.08.2021 14:04 Відповісти
Штурм Днепра --

Жуков не выдержал и заявил: «Как во что? В чем пришли, в том и воевать будут! Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах…обмундировать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать. Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заград отрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к УПА - Бандеровцам?? .
Они всех перекосят и чкурнут к немцам. Трехлинейку им образца 1891 года!»
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26.08.2021 14:06 Відповісти
Какую там трёхлинейку? Кирпич или палку в руки - и в атаку! Оружие добудешь в бою!
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26.08.2021 15:22 Відповісти
Яка ж це суцюга пропарашна ніяк не заспокоїться в Одесі!?
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26.08.2021 14:12 Відповісти
Та така ж як і в Харкові, тоже проспект.
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26.08.2021 18:05 Відповісти
чтобы не было ажиотажа вокруг этого убийцы,нужно показать правду о нём. как и сколько он солдат положил в годы второй мировой.
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26.08.2021 14:28 Відповісти
как же эти совковые трупоеды задрали своим жуковым. тупой мясник, вколошкав больше своих солдат, чем вражеских. но для ваты - самое оно
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26.08.2021 14:28 Відповісти
Любитель жукова в Харькове к счастью завершил свой путь, а вот труханов следующий
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26.08.2021 14:40 Відповісти
Последователи Кернеса вернули проспекту фамилию мясника жукова.... Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 9681
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26.08.2021 18:13 Відповісти
ул. Веселого Мясника (Жукова) может такую где нибудь устроить
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26.08.2021 14:48 Відповісти
Нікому крім "песиків" то не треба!
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26.08.2021 16:08 Відповісти
Блииин.., развелось этих геп, по Украине...
Тут ***** обещает большие деньги, не в гривнах или *****, а все как сговорились! Падумаеш жюкоф, несколько сотен тысяч солдат пустил на расстрел гитлеровцам, так что теперь и заработать на нём нельзя у *****???
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26.08.2021 17:56 Відповісти
Вот это полыхнет у некрофилов-совкодрочеров
Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 6831

Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 6657
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26.08.2021 19:03 Відповісти
Спасибо за декоммунизацию по Гурвицу ...
Проспект Ленинской искры переимновать в Маршала Жукова...по просьбе дочки жукова...
Ну вот кому бы пришла в голову идея защищать "Проспект Ленинской Искры" Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі - Цензор.НЕТ 7398
Вместо потемкинцев поставить Екатерину 2...Ктобы щас пошел отстаивать потемкинцев ???
А символ орды защищают...
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26.08.2021 19:14 Відповісти
 
 