Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі

Одеський окружний адмінсуд задовольнив позов партії "Європейська Солідарність" про скасування розпорядження мера Одеси Труханова щодо громадських слухань для обговорення перейменування проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі на колишні назви проспект Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "Європейської Солідарності" стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв", - розповіла депутатка Одеської міської ради від "ЄС" Жанна Мандриченко.

Йдеться про проспект Небесної Сотні і вулицю Інглезі.

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Депутатка нагадала, що з 2015 року в Україні діє Закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", який забороняє називати вулиці українських міст іменами радянських діячів, політиків і т.д.