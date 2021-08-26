Агрессия РФ остается "красной линией" политического Запада, - замгенсека НАТО Джоанэ
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"Крымская платформа" является очень важной инициативой Украины и получила очень позитивный отклик со стороны международного сообщества и евроатлантического сообщества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Это то, что полезно и его нужно использовать. Этот вид постоянного внимания и давления на Россию - то, что нужно продолжать. Мы все заинтересованы в том, чтобы убедиться, что эта очень агрессивная позиция России продолжает оставаться настоящей красной линией политического Запада. Это то, что мы никогда не можем принять - агрессивные территориальные изменения в Европе - и именно поэтому для Украины мы все настоящие друзья на долгосрочную перспективу", - сказал Джоанэ.
Замгенсека НАТО поприветствовал эту инициативу украинского руководства. "Для международного сообщества и демократических стран-единомышленников важно продолжать держать эту тему очень высоко на международной повестке дня. Все союзники, НАТО, ЕС по всему миру очень четко сказали, что мы никогда не признаем эту незаконную и аморальную аннексию", - подчеркнул он.
В то же время, замгенсека НАТО выразил надежду на то, что эта инициатива также принесет структурированный механизм на политическом, практическом и экспертном уровнях.
"Я считаю, что это что-то очень важное. Я рад видеть важный уровень международного участия: главы государств, премьер-министры, министры, ЕС и НАТО. Поэтому я считаю, что это инициатива, которая не только является важным событием - именно поэтому мы здесь, - но я также думаю, что это будет очень полезным инструментом для того, чтобы эта тема оставалась очень высоко в повестке дня международного сообщества, а также чтобы использовать все дипломатические средства, чтобы повлиять на разговор вокруг Крыма", - добавил Джоанэ.
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Российский концерн «Калашников» не справился с импортозамещением для надувных лодок
Как известно на прошлой неделе в России стартовал форум «Армия», который с первых же дней был омрачен катастрофами российской авиационной техники, в том числе и той, которая должна была стать экспонатами выставки. В данном случае имеется ввиду военно-транспортный Ил-112В, но не о нем пойдет речь в данном материале.
Дело в том, что данная выставка в очередной раз продемонстрировала - Россия не только не справляется с импортозамещением, но и то, что санкции, введенные против России в вопросах предоставления технологий для производства военной техники и средств для ВС РФ, по-прежнему нарушаются. Причем касается это не только серьезной продукции, например авиации или кораблестроения, но и менее сложной в проектировании и создании.
Например, ГК «Калашников» представил надувные лодки с жестким корпусом DS-RIB 450 и DS-RIB 530, разработанные на «Рыбинской верфи». Данные надувные лодки должны будут производиться для нужд подразделений специального назначения Минобороны России. Но есть одно "НО". Данные надувные лодки используют для своего корпуса материал Drop stitch, который выпускает французская компания Orca. В России аналогов такого материала нет, не было и не будет, а потому закупать его приходится у французов. Кроме того, данные надувные лодки используют тихие четырехтактные двигатели Mercury. А все потому, что в России никогда не выпускались тихие четырехтактные двигатели, необходимые для структур специального назначения. То есть, казалось бы, банальная надувная лодка, а вскрыла как неспособность России импортозаместить ряд материалов, так и то, что поставки этих материалов для потенциальных нужд МО РФ продолжают осуществляться, вопреки введенным санкциям. Для "сверхдержавы", конечно же, позор, а вот к странам продолжающим обслуживать ее потребности, на мой взгляд, должен возникнуть ряд вопросов.
"пандемия" ковида вам в помощь!...