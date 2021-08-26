Агресія РФ залишається "червоною лінією" політичного Заходу, - заступник генсека НАТО Джоане

"Кримська платформа" є дуже важливою ініціативою України і отримала дуже позитивний відгук з боку міжнародного співтовариства та євроатлантичної спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це те, що є корисним і його потрібно використовувати. Цей вид постійної уваги та тиску на Росію - це те, що потрібно продовжувати. Ми всі зацікавлені у тому, щоб пересвідчитися, що ця дуже агресивна позиція Росії продовжує залишатися справжньою червоною лінією для політичного Заходу. Це те, що ми ніколи не можемо прийняти - агресивні територіальні зміни в Європі - і саме тому Україна має в усіх нас справжніх друзів на довгострокову перспективу", - сказав Джоане.

Заступник генсека НАТО привітав цю ініціативу українського керівництва. "Для міжнародного співтовариства та демократичних країн-однодумців важливо продовжувати тримати цю тему дуже високо на міжнародному порядку денному. Усі союзники, НАТО, ЄС по всьому світу дуже чітко сказали, що ми ніколи не визнаємо цю незаконну та аморальну анексію", - підкреслив він.

Водночас заступник генсека НАТО висловив сподівання на те, що ця ініціатива також принесе структурований механізм на політичному, практичному та експертному рівнях.

Також дивіться: Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба. ВIДЕО

"Я вважаю, що це щось дуже важливе. Я радий бачити важливий рівень міжнародної участі: глави держав, прем’єр-міністри, міністри, ЄС та НАТО. Тому я вважаю, що це ініціатива, яка не лише є важливою подією (саме тому ми тут), але я також думаю, що це буде дуже корисним інструментом для того, щоб ця тема залишалася дуже високо в порядку денному міжнародного співтовариства, а також, щоб використовувати всі дипломатичні засоби, щоб вплинути на розмову навколо Криму", - додав Джоане.