Агресія РФ залишається "червоною лінією" політичного Заходу, - заступник генсека НАТО Джоане
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"Кримська платформа" є дуже важливою ініціативою України і отримала дуже позитивний відгук з боку міжнародного співтовариства та євроатлантичної спільноти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Це те, що є корисним і його потрібно використовувати. Цей вид постійної уваги та тиску на Росію - це те, що потрібно продовжувати. Ми всі зацікавлені у тому, щоб пересвідчитися, що ця дуже агресивна позиція Росії продовжує залишатися справжньою червоною лінією для політичного Заходу. Це те, що ми ніколи не можемо прийняти - агресивні територіальні зміни в Європі - і саме тому Україна має в усіх нас справжніх друзів на довгострокову перспективу", - сказав Джоане.
Заступник генсека НАТО привітав цю ініціативу українського керівництва. "Для міжнародного співтовариства та демократичних країн-однодумців важливо продовжувати тримати цю тему дуже високо на міжнародному порядку денному. Усі союзники, НАТО, ЄС по всьому світу дуже чітко сказали, що ми ніколи не визнаємо цю незаконну та аморальну анексію", - підкреслив він.
Водночас заступник генсека НАТО висловив сподівання на те, що ця ініціатива також принесе структурований механізм на політичному, практичному та експертному рівнях.
"Я вважаю, що це щось дуже важливе. Я радий бачити важливий рівень міжнародної участі: глави держав, прем’єр-міністри, міністри, ЄС та НАТО. Тому я вважаю, що це ініціатива, яка не лише є важливою подією (саме тому ми тут), але я також думаю, що це буде дуже корисним інструментом для того, щоб ця тема залишалася дуже високо в порядку денному міжнародного співтовариства, а також, щоб використовувати всі дипломатичні засоби, щоб вплинути на розмову навколо Криму", - додав Джоане.
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Российский концерн «Калашников» не справился с импортозамещением для надувных лодок
Как известно на прошлой неделе в России стартовал форум «Армия», который с первых же дней был омрачен катастрофами российской авиационной техники, в том числе и той, которая должна была стать экспонатами выставки. В данном случае имеется ввиду военно-транспортный Ил-112В, но не о нем пойдет речь в данном материале.
Дело в том, что данная выставка в очередной раз продемонстрировала - Россия не только не справляется с импортозамещением, но и то, что санкции, введенные против России в вопросах предоставления технологий для производства военной техники и средств для ВС РФ, по-прежнему нарушаются. Причем касается это не только серьезной продукции, например авиации или кораблестроения, но и менее сложной в проектировании и создании.
Например, ГК «Калашников» представил надувные лодки с жестким корпусом DS-RIB 450 и DS-RIB 530, разработанные на «Рыбинской верфи». Данные надувные лодки должны будут производиться для нужд подразделений специального назначения Минобороны России. Но есть одно "НО". Данные надувные лодки используют для своего корпуса материал Drop stitch, который выпускает французская компания Orca. В России аналогов такого материала нет, не было и не будет, а потому закупать его приходится у французов. Кроме того, данные надувные лодки используют тихие четырехтактные двигатели Mercury. А все потому, что в России никогда не выпускались тихие четырехтактные двигатели, необходимые для структур специального назначения. То есть, казалось бы, банальная надувная лодка, а вскрыла как неспособность России импортозаместить ряд материалов, так и то, что поставки этих материалов для потенциальных нужд МО РФ продолжают осуществляться, вопреки введенным санкциям. Для "сверхдержавы", конечно же, позор, а вот к странам продолжающим обслуживать ее потребности, на мой взгляд, должен возникнуть ряд вопросов.
"пандемия" ковида вам в помощь!...