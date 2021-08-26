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С 2022 года заработает новая модель поступления в интернатуру, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 2022 года заработает новая модель поступления в интернатуру, - Ляшко

С 1 января 2022 будут действовать новые правила прохождения интернатуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Соответствующий приказ Минздрава от 22 июня 2021 года № 1254 зарегистрировали в Министерстве юстиции.

"Мы вводим управляемую систему подготовки врачей-интернов, чтобы Украина в случае наступления кризиса вновь не оказалась без специалистов нужных профессий. Со следующего года именно Министерство здравоохранения будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства. Также мы будем утверждать перечень способных баз стажировки врачей-интернов",  - подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.

Среди основных изменений:

- конкурс по рейтингу;

- электронная система соответствующего рейтингового распределения - выпускник будет самостоятельно выбирать желаемую специальность, базу стажировки и учреждение высшего образования;

- Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины и вузами ежегодно будут разрабатывать критерии определения баз стажировки и составлять их перечень.

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Автор: Богдан Гуньковський
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На педиатров уже второй год никто не поступает,толку от распределения..
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26.08.2021 14:39 Ответить
С 2022 года заработает новая модель поступления в интернатуру, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2440
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26.08.2021 14:44 Ответить
зачетно лизнул... не останавливайся.....тебя ждет партия - слуга народа
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26.08.2021 15:35 Ответить
спаси нас Господь....
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26.08.2021 14:47 Ответить
Ще не писали? Туда будуть брати ісключітєльно виборців зелебоби ужасного, 73 процента отборного бидла. тьху на нього! інфа 100 %.
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26.08.2021 15:31 Ответить
 
 