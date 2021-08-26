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Новости Политика Украины
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Новым главой "Укравтодора" назначен Кузькин, - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новым главой

Победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий в.и.о. главы ведомства Евгений Кузькин.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Кузькин с мая исполняет обязанности главы "Укравтодора".

До этого он работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.

Смотрите: Завершено строительство эстакады - части Северного обхода Ривного, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Покажет кузькину мать, вопрос кому?
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26.08.2021 19:47
+2
Кузькин, вспомни покойного Кирпу. Он тоже возглавлял "большую стройку" дорог во времена Кучмы.
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26.08.2021 19:53
+2
Наверно бывший. А сейчас будущий миллиардер
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26.08.2021 20:26
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....а почему не трудовик из Красносилки..
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26.08.2021 19:44 Ответить
зачьотна хвамілія для начальніка укравтовора.
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26.08.2021 19:45 Ответить
Покажет кузькину мать, вопрос кому?
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26.08.2021 19:47 Ответить
дороге
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26.08.2021 20:07 Ответить
И финансам.
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26.08.2021 20:35 Ответить
Кузькин, вспомни покойного Кирпу. Он тоже возглавлял "большую стройку" дорог во времена Кучмы.
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26.08.2021 19:53 Ответить
Одесская кое как с того времени продержалась.
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26.08.2021 21:19 Ответить
Ее практически полностью перекладывали. А плохая основа до сих пор даёт о себе знать.
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26.08.2021 21:29 Ответить
майбутній доларовий мультимільйонер.
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26.08.2021 20:19 Ответить
Наверно бывший. А сейчас будущий миллиардер
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26.08.2021 20:26 Ответить
навряд, бо доляху все одно доведеться віддавати.
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26.08.2021 21:17 Ответить
автентичне українське прізвище...
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26.08.2021 20:39 Ответить
Вопшем если влител в яму, то куз
ькину мать вспоминать?
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26.08.2021 20:42 Ответить
он не внук Хрущёва ?
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26.08.2021 20:54 Ответить
Нет, он внук Кузькина и сын Кузькиной матери)
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26.08.2021 22:15 Ответить
чистейший мордоровец. Как там писал Горький, который Макс - "е.... твою Кузькину ..... ь" а уже другой "гуманист" стучал летней сандалией по трибуне -бушевал, однако. У Ермака прорезается специфический юмор.
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26.08.2021 22:18 Ответить
Новим головою "Укравтодору" призначено Кузькіна, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 267
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27.08.2021 01:00 Ответить
Кузькина мать разбогатеет
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27.08.2021 09:55 Ответить
 
 