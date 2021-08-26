4 647 18
Новым главой "Укравтодора" назначен Кузькин, - Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий в.и.о. главы ведомства Евгений Кузькин.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Кузькин с мая исполняет обязанности главы "Укравтодора".
До этого он работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.
Топ комментарии
+3 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий26.08.2021 19:47
+2 18c49ed2
показать весь комментарий26.08.2021 19:53
+2 Mykola Vovk
показать весь комментарий26.08.2021 20:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ькину мать вспоминать?