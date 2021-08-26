Новым главой "Укравтодора" назначен Кузькин, - Гончаренко

Победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий в.и.о. главы ведомства Евгений Кузькин.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Кузькин с мая исполняет обязанности главы "Укравтодора".

До этого он работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.

Смотрите: Завершено строительство эстакады - части Северного обхода Ривного, - "Укравтодор". ФОТО