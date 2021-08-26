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Новим головою "Укравтодору" призначено Кузькіна, - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новим головою

Переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) став діючий т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Кузькін з травня виконує обов'язки голови "Укравтодору".

До цього він працював першим заступником голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, який у травні очолив Мінінфраструктури.

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Топ коментарі
+3
Покажет кузькину мать, вопрос кому?
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26.08.2021 19:47
+2
Кузькин, вспомни покойного Кирпу. Он тоже возглавлял "большую стройку" дорог во времена Кучмы.
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26.08.2021 19:53
+2
Наверно бывший. А сейчас будущий миллиардер
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26.08.2021 20:26
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....а почему не трудовик из Красносилки..
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26.08.2021 19:44 Відповісти
зачьотна хвамілія для начальніка укравтовора.
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26.08.2021 19:45 Відповісти
Покажет кузькину мать, вопрос кому?
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26.08.2021 19:47 Відповісти
дороге
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26.08.2021 20:07 Відповісти
И финансам.
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26.08.2021 20:35 Відповісти
Кузькин, вспомни покойного Кирпу. Он тоже возглавлял "большую стройку" дорог во времена Кучмы.
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26.08.2021 19:53 Відповісти
Одесская кое как с того времени продержалась.
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26.08.2021 21:19 Відповісти
Ее практически полностью перекладывали. А плохая основа до сих пор даёт о себе знать.
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26.08.2021 21:29 Відповісти
майбутній доларовий мультимільйонер.
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26.08.2021 20:19 Відповісти
Наверно бывший. А сейчас будущий миллиардер
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26.08.2021 20:26 Відповісти
навряд, бо доляху все одно доведеться віддавати.
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26.08.2021 21:17 Відповісти
автентичне українське прізвище...
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26.08.2021 20:39 Відповісти
Вопшем если влител в яму, то куз
ькину мать вспоминать?
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26.08.2021 20:42 Відповісти
он не внук Хрущёва ?
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26.08.2021 20:54 Відповісти
Нет, он внук Кузькина и сын Кузькиной матери)
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26.08.2021 22:15 Відповісти
чистейший мордоровец. Как там писал Горький, который Макс - "е.... твою Кузькину ..... ь" а уже другой "гуманист" стучал летней сандалией по трибуне -бушевал, однако. У Ермака прорезается специфический юмор.
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26.08.2021 22:18 Відповісти
Новим головою "Укравтодору" призначено Кузькіна, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 267
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27.08.2021 01:00 Відповісти
Кузькина мать разбогатеет
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27.08.2021 09:55 Відповісти
 
 