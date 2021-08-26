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Новим головою "Укравтодору" призначено Кузькіна, - Гончаренко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) став діючий т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.
Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Кузькін з травня виконує обов'язки голови "Укравтодору".
До цього він працював першим заступником голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, який у травні очолив Мінінфраструктури.
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+3 Александр Иванов 29ff5b68
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+2 Mykola Vovk
показати весь коментар26.08.2021 20:26
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