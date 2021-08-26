Новим головою "Укравтодору" призначено Кузькіна, - Гончаренко

Переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) став діючий т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Кузькін з травня виконує обов'язки голови "Укравтодору".

До цього він працював першим заступником голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, який у травні очолив Мінінфраструктури.

Читайте також: Вигівського призначено новим главою поліції Києва