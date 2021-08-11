УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4932 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниКиївські новини
11 141 40
призначення (1019) Нацполіція (13914) Шевченко Артем (220) Вигівський Іван (46)

Вигівського призначено новим главою поліції Києва

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Вигівського призначено новим главою поліції Києва

Стало відомо, хто став главою поліції Києва. Ним призначили Івана Вигівського.

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Замість Андрія Крищенка, новим головою поліції столиці став Іван Вигівський.

"Так, вже призначили Вигівського", - повідомив Шевченко.

Його вже представили колективу київської поліції, додав він.

Читайте: Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Вигівський Іван Михайлович народився у Житомирській області, 26 березня 1980 року.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

З 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Також він був головою поліції Полтавської області.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
А Вата николаевская пошла)))
показати весь коментар
11.08.2021 12:47
+14
В Миколаєві як в Харкові і Одесі одні патріоти. Портнов і Єрмак знають кого призначати, бо скоро осінь, а там і йо...лка.
показати весь коментар
11.08.2021 12:59
+11
Якась волохата рука посадила 19-річного селюка без освіти на посаду слідчого ,а далі -швидкісним ліфтом на самий верх.
показати весь коментар
11.08.2021 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан








tZE inform

@tZEinform


У Зеленского идут отчаянные торги за место руководителя Киевского главка МВД вместо уходящего Крищенко. Столь отчаянные, что споткнулся даже Ермак, которому заявили, что "просто за так" не будет. Ермак, который проталкивает полтавского полковника Выговского, был просто в шоке.
показати весь коментар
11.08.2021 12:43 Відповісти
Это встежк(манипуляция), чтобы показать что Ермак не особо влияет на Зе. Если вы не троль должны удалить этот прокацапский месседж, взятый с непонтятногот телеграм канала
показати весь коментар
11.08.2021 15:12 Відповісти
Керівником поліції потрібно ставити поліцейського з Західної України з кришталево чистою репутацією, який буде патріотом України, професіоналом і не буде виконувати незаконні накази та замовлення по фальсифікації кримінальних справ на тих чи інших осіб. Чесний, професійний та патріотичний керівник київського главку МВС потрібен всім в рівній мірі. Керівник поліції з Полтавщини це трохи не та кандидатура, не той масштаб і не той рівень Полтавщини, щоб розуміти що відбувається в столиці і як боротись з топ-криміналом!
показати весь коментар
11.08.2021 15:24 Відповісти
Прикольно.Запомните объем его пачки перед назначением,для сравнения.
показати весь коментар
11.08.2021 12:44 Відповісти
А Вата николаевская пошла)))
показати весь коментар
11.08.2021 12:47 Відповісти
Так він же Житомирський, яка вата?
показати весь коментар
11.08.2021 13:00 Відповісти
То как и кого он будет разгонять на акциях протеста, будет показателем его нутра
показати весь коментар
11.08.2021 12:48 Відповісти
кого скажут, того и будет разгонять. и нутро тут н епри чём
показати весь коментар
11.08.2021 13:09 Відповісти
За какие заслуги?
показати весь коментар
11.08.2021 12:49 Відповісти
Ще один -скій-. Ще один на службі у дерьмака.
показати весь коментар
11.08.2021 12:51 Відповісти
и что значит ..ский?)
показати весь коментар
11.08.2021 15:09 Відповісти
Спитайте у ВАЗелен-ского. Мабуть це одна з головних вимог, для керівництва "мудрим" нарідом.
показати весь коментар
11.08.2021 15:22 Відповісти
да ладно тебе..)))тоже нашел сравнение,..ский...Гетьман Выгов-ский, акад. Вишнев-ский, их тучи на -ский, челов уважаемых.. Вигівського призначено новим главою поліції Києва - Цензор.НЕТ 4087
показати весь коментар
11.08.2021 15:27 Відповісти
ВАЗеленські призначенці інші -скі-, обрізані.
показати весь коментар
11.08.2021 15:30 Відповісти
да с чего ты взял на на ..ский обрезанные...))чушь это полная..))
показати весь коментар
11.08.2021 15:38 Відповісти
Дійсно. ВАЗеленський, бабломойський, дубінський, бужанський, веніславський і т.п.- щирі українці. У крайньому випадку- поляки.
показати весь коментар
11.08.2021 15:46 Відповісти
поляки-возможно, но только не обрезанные)))...это вторые фамилии ихонные, камуфляж такой))
показати весь коментар
11.08.2021 15:49 Відповісти
Можете не продовжувати. З вами все зрозуміло.
показати весь коментар
11.08.2021 16:22 Відповісти
да-да. Зеленський - саме поляк Вигівського призначено новим главою поліції Києва - Цензор.НЕТ 794
показати весь коментар
11.08.2021 22:10 Відповісти
як і Черновецький, Коломойський та іжє з ними.
Здається зрозуміло звідки пішла назва Кийєв Вигівського призначено новим главою поліції Києва - Цензор.НЕТ 4491
показати весь коментар
11.08.2021 22:13 Відповісти
поинтересуйся происхождениями фамилий, в инете должно быть...евреи же многие века за чужими прятались, это не есть секретом..)
показати весь коментар
11.08.2021 22:34 Відповісти
Тепер залишилось новий" Беркут" набрати...
показати весь коментар
11.08.2021 12:56 Відповісти
А навіщо новий набирати, старий легалізувати: зібрати з різних підрозділів, ***** поверне ті що втікли. Так що, зелене уйоПіще іде швидко швидко до підтримки страусів. Тільки одне, неможна цього нарколигу, Дерьмака і всю шоблу відпускати, а просто розвісити сохнути, або прикопати для удобрення українського чернозему
показати весь коментар
11.08.2021 13:30 Відповісти
В Миколаєві як в Харкові і Одесі одні патріоти. Портнов і Єрмак знають кого призначати, бо скоро осінь, а там і йо...лка.
показати весь коментар
11.08.2021 12:59 Відповісти
Все мучора как под под копирку, все совковые симпатяги, не обезображенные интеллектом.
показати весь коментар
11.08.2021 13:00 Відповісти
Якась волохата рука посадила 19-річного селюка без освіти на посаду слідчого ,а далі -швидкісним ліфтом на самий верх.
показати весь коментар
11.08.2021 13:14 Відповісти
Тоже сразу обратил на это внимание, - 19-ти летний следователь-самоучка....
показати весь коментар
11.08.2021 14:11 Відповісти
По видео урокам в ютубе учился, читал форумы - вот вам и готовый следак
показати весь коментар
12.08.2021 07:51 Відповісти
Какой там интернет в 1999-м ? Какой YouTube ? Какие форумы ? Фильмов, наверное, много посмотрел про милицию, книг про Шерлока Холмса начитался, - вот и подготовка.))
показати весь коментар
12.08.2021 16:26 Відповісти
Ще не зустрів жодного порядного,проживши більше 50 років,одні покидьки та дебіли.
показати весь коментар
11.08.2021 14:20 Відповісти
Крышевал нефтяной контрабасик новинского?
показати весь коментар
11.08.2021 16:24 Відповісти
Нагадаю, що ця посада - міський отаман - в Україні з покон-віків була виборною.
Призначений - таке не повинно бути в демократичній країні!!!
показати весь коментар
11.08.2021 16:30 Відповісти
Креатура дерьмака. Это тот, кто будет хер@чить следующую партию студентов, мечтающих о Европе. Он будет их разгонять. Ну а затем...
показати весь коментар
11.08.2021 19:28 Відповісти
Зважте його перед вступом на пост та після звільнення
показати весь коментар
11.08.2021 19:55 Відповісти
Мордатий начальник
показати весь коментар
11.08.2021 21:12 Відповісти
зачьотний мєнтовський йбальнік.
показати весь коментар
11.08.2021 22:11 Відповісти
Победил Ермак.
Іван Вигівський (именно так правильно пишется его фамилия) стал новым главой киевского главка МВД.
Запомните его.
Именно он отдаст приказы молотить протестующих дубинками и применять слезоточивый газ !!
показати весь коментар
12.08.2021 00:20 Відповісти
Його, як і Монастирського, брали, щоб вони віддали наказ стріляти в мітингуючих. Така була умова: якщо режим хитнеться - стріляти. Судячи з усього, від них така згода отримана. Аваков, до чого сильний, і той відмовився і пішов...
показати весь коментар
12.08.2021 08:19 Відповісти
опг мвд в киеве возглавит новый старый мусор
показати весь коментар
12.08.2021 08:38 Відповісти
 
 