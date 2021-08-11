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Выговский назначен новым главой полиции Киева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Выговский назначен новым главой полиции Киева

Стало известно, кто стал главой полиции Киева. Им назначили Ивана Выговского.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместо Андрея Крищенко новым главой полиции столицы стал Иван Выговский.

"Да, уже назначили Выговского", - сообщил Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главой полиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник

Выговский Иван Михайлович родился в Житомирской области, 26 марта 1980 года.

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Также он был главой полиции Полтавской области.
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Топ комментарии
+17
А Вата николаевская пошла)))
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11.08.2021 12:47
+14
В Миколаєві як в Харкові і Одесі одні патріоти. Портнов і Єрмак знають кого призначати, бо скоро осінь, а там і йо...лка.
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11.08.2021 12:59
+11
Якась волохата рука посадила 19-річного селюка без освіти на посаду слідчого ,а далі -швидкісним ліфтом на самий верх.
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11.08.2021 13:14
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tZE inform

@tZEinform


У Зеленского идут отчаянные торги за место руководителя Киевского главка МВД вместо уходящего Крищенко. Столь отчаянные, что споткнулся даже Ермак, которому заявили, что "просто за так" не будет. Ермак, который проталкивает полтавского полковника Выговского, был просто в шоке.
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11.08.2021 12:43 Ответить
Это встежк(манипуляция), чтобы показать что Ермак не особо влияет на Зе. Если вы не троль должны удалить этот прокацапский месседж, взятый с непонтятногот телеграм канала
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11.08.2021 15:12 Ответить
Керівником поліції потрібно ставити поліцейського з Західної України з кришталево чистою репутацією, який буде патріотом України, професіоналом і не буде виконувати незаконні накази та замовлення по фальсифікації кримінальних справ на тих чи інших осіб. Чесний, професійний та патріотичний керівник київського главку МВС потрібен всім в рівній мірі. Керівник поліції з Полтавщини це трохи не та кандидатура, не той масштаб і не той рівень Полтавщини, щоб розуміти що відбувається в столиці і як боротись з топ-криміналом!
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11.08.2021 15:24 Ответить
Прикольно.Запомните объем его пачки перед назначением,для сравнения.
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11.08.2021 12:44 Ответить
А Вата николаевская пошла)))
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11.08.2021 12:47 Ответить
Так він же Житомирський, яка вата?
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11.08.2021 13:00 Ответить
То как и кого он будет разгонять на акциях протеста, будет показателем его нутра
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11.08.2021 12:48 Ответить
кого скажут, того и будет разгонять. и нутро тут н епри чём
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11.08.2021 13:09 Ответить
За какие заслуги?
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11.08.2021 12:49 Ответить
Ще один -скій-. Ще один на службі у дерьмака.
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11.08.2021 12:51 Ответить
и что значит ..ский?)
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11.08.2021 15:09 Ответить
Спитайте у ВАЗелен-ского. Мабуть це одна з головних вимог, для керівництва "мудрим" нарідом.
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11.08.2021 15:22 Ответить
да ладно тебе..)))тоже нашел сравнение,..ский...Гетьман Выгов-ский, акад. Вишнев-ский, их тучи на -ский, челов уважаемых.. Вигівського призначено новим главою поліції Києва - Цензор.НЕТ 4087
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11.08.2021 15:27 Ответить
ВАЗеленські призначенці інші -скі-, обрізані.
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11.08.2021 15:30 Ответить
да с чего ты взял на на ..ский обрезанные...))чушь это полная..))
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11.08.2021 15:38 Ответить
Дійсно. ВАЗеленський, бабломойський, дубінський, бужанський, веніславський і т.п.- щирі українці. У крайньому випадку- поляки.
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11.08.2021 15:46 Ответить
поляки-возможно, но только не обрезанные)))...это вторые фамилии ихонные, камуфляж такой))
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11.08.2021 15:49 Ответить
Можете не продовжувати. З вами все зрозуміло.
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11.08.2021 16:22 Ответить
да-да. Зеленський - саме поляк Вигівського призначено новим главою поліції Києва - Цензор.НЕТ 794
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11.08.2021 22:10 Ответить
як і Черновецький, Коломойський та іжє з ними.
Здається зрозуміло звідки пішла назва Кийєв Вигівського призначено новим главою поліції Києва - Цензор.НЕТ 4491
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11.08.2021 22:13 Ответить
поинтересуйся происхождениями фамилий, в инете должно быть...евреи же многие века за чужими прятались, это не есть секретом..)
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11.08.2021 22:34 Ответить
Тепер залишилось новий" Беркут" набрати...
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11.08.2021 12:56 Ответить
А навіщо новий набирати, старий легалізувати: зібрати з різних підрозділів, ***** поверне ті що втікли. Так що, зелене уйоПіще іде швидко швидко до підтримки страусів. Тільки одне, неможна цього нарколигу, Дерьмака і всю шоблу відпускати, а просто розвісити сохнути, або прикопати для удобрення українського чернозему
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11.08.2021 13:30 Ответить
В Миколаєві як в Харкові і Одесі одні патріоти. Портнов і Єрмак знають кого призначати, бо скоро осінь, а там і йо...лка.
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11.08.2021 12:59 Ответить
Все мучора как под под копирку, все совковые симпатяги, не обезображенные интеллектом.
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11.08.2021 13:00 Ответить
Якась волохата рука посадила 19-річного селюка без освіти на посаду слідчого ,а далі -швидкісним ліфтом на самий верх.
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11.08.2021 13:14 Ответить
Тоже сразу обратил на это внимание, - 19-ти летний следователь-самоучка....
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11.08.2021 14:11 Ответить
По видео урокам в ютубе учился, читал форумы - вот вам и готовый следак
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12.08.2021 07:51 Ответить
Какой там интернет в 1999-м ? Какой YouTube ? Какие форумы ? Фильмов, наверное, много посмотрел про милицию, книг про Шерлока Холмса начитался, - вот и подготовка.))
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12.08.2021 16:26 Ответить
Ще не зустрів жодного порядного,проживши більше 50 років,одні покидьки та дебіли.
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11.08.2021 14:20 Ответить
Крышевал нефтяной контрабасик новинского?
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11.08.2021 16:24 Ответить
Нагадаю, що ця посада - міський отаман - в Україні з покон-віків була виборною.
Призначений - таке не повинно бути в демократичній країні!!!
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11.08.2021 16:30 Ответить
Креатура дерьмака. Это тот, кто будет хер@чить следующую партию студентов, мечтающих о Европе. Он будет их разгонять. Ну а затем...
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11.08.2021 19:28 Ответить
Зважте його перед вступом на пост та після звільнення
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11.08.2021 19:55 Ответить
Мордатий начальник
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11.08.2021 21:12 Ответить
зачьотний мєнтовський йбальнік.
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11.08.2021 22:11 Ответить
Победил Ермак.
Іван Вигівський (именно так правильно пишется его фамилия) стал новым главой киевского главка МВД.
Запомните его.
Именно он отдаст приказы молотить протестующих дубинками и применять слезоточивый газ !!
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12.08.2021 00:20 Ответить
Його, як і Монастирського, брали, щоб вони віддали наказ стріляти в мітингуючих. Така була умова: якщо режим хитнеться - стріляти. Судячи з усього, від них така згода отримана. Аваков, до чого сильний, і той відмовився і пішов...
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12.08.2021 08:19 Ответить
опг мвд в киеве возглавит новый старый мусор
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12.08.2021 08:38 Ответить
 
 