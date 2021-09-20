Главой полиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник
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Полицию Киева после отставки Андрея Крищенко возглавит Иван Выговский - начальник полиции Полтавской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку. На его место, по данным источников Цензор.НЕТ, будет назначен начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.
Ранее Выговский возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.
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Чувак при ЗЕлени начал расти, как на дрожжах.
У кого-то есть еще вопросы насчет того чьих будет этот "начальник" и, что теперь будет в Киеве?
А де була доблесна поліція?
Сьогодні вранці на святій Софійській площі Києва продавець енергетичного напою Ред Бул без погодження з міською владою влаштував дріфтінг для зйомок свого рекламного ролику.
Як з'ясувалося, компанія планувала проводити ці зйомки протягом двох днів, але отримала від міста відмову в наданні згоди на проведення заходу в цьому місці. Незважаючи на це, компанія влаштувала самодіяльність.
В результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення - традиційної київської жовтої клінкерної цегли.
Ред Бул спеціально зробив це рано вранці, нишком, при цьому не провів жодних заходів для убезпечення пішоходів, чим поставив під загрозу десятки життів. Люди зрання йшли на роботу через велику площу, і були змушені ухилятись від автомобілів. Наслідки могли бути без перебільшення трагічними.
Це не просто неприпустимий акт вандалізму, це хамське ставлення до киян і до однієї з найбільш цінних святинь України - Софії Київської.
Уявіть собі дріфт Ред Була на площі святого Петра у Ватикані. Або мотокрос біля La Sagrada Familia. Через скільки поліція би арештувала негідників?
Міські служби підраховують збитки, спрямовують звернення до прокуратури щодо пошкодження комунального майна. Також силами Київавтодору буде оперативно унеможливлено самовільний заїзд приватних автомобілів на площу.
Софіївська площа є історичною пам'яткою. Захищати та оберігати такі місця - обов'язок кожного з нас.
Тому ми чекаємо від поліції Києва двох речей: а покажіть, панове, свою реакцію на ініціативний організаторів? Бо кажуть, що цей шабаш мудаків ви якимось чином погодили. А друге - скільки вам треба часу, щоби порушити кримінальне провадження і притягти до відповідальності винних?
КМДА-шний лист-відмова - докладений до цього посту для ознайомлення усіх зацікавлених.
Ну а Ред Булу скажу прямо: ви просто останні мудаки.
Kostiantyn Usov
Сторінка Ред Була, де ви можете їм подякувати.
Неукраїнці призначають неукраїнців. Щоб, при необхідності, не було проблем з "угамуванням" непокірних українців.