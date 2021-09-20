РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15219 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныКиевские новости
4 923 13
Киев (24529) назначение (2047) отставка (3094) Нацполиция (15725) Крищенко Андрей (372) Выговский Иван (36)

Главой полиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Главой полиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник

Полицию Киева после отставки Андрея Крищенко возглавит Иван Выговский - начальник полиции Полтавской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку. На его место, по данным источников Цензор.НЕТ, будет назначен начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник столичной полиции Крищенко уходит в отставку

Ранее Выговский возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Выговский - это холуй Ермака Главой Нацполиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник - Цензор.НЕТ 3142 .Монастырский слился и не смог поставить своего человека.
показать весь комментарий
11.08.2021 09:49
+12
Новым руководителем Главного управления Национальной полиции в Полтавской области назначили Ивана Выговского. 14 февраля 2020

Чувак при ЗЕлени начал расти, как на дрожжах.
У кого-то есть еще вопросы насчет того чьих будет этот "начальник" и, что теперь будет в Киеве?
показать весь комментарий
11.08.2021 09:56
+10
прально, тре лояльні ваві люди. а не всілякі *герої*.тим паче майданом бздить, і вова бздить не менше
показать весь комментарий
11.08.2021 09:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выговский - это холуй Ермака Главой Нацполиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник - Цензор.НЕТ 3142 .Монастырский слился и не смог поставить своего человека.
показать весь комментарий
11.08.2021 09:49 Ответить
прально, тре лояльні ваві люди. а не всілякі *герої*.тим паче майданом бздить, і вова бздить не менше
показать весь комментарий
11.08.2021 09:50 Ответить
Новым руководителем Главного управления Национальной полиции в Полтавской области назначили Ивана Выговского. 14 февраля 2020

Чувак при ЗЕлени начал расти, как на дрожжах.
У кого-то есть еще вопросы насчет того чьих будет этот "начальник" и, что теперь будет в Киеве?
показать весь комментарий
11.08.2021 09:56 Ответить
Янукович також свого ставив, хіба йому помогло.
показать весь комментарий
11.08.2021 10:52 Ответить
Видно, что он хорошо кушает....
показать весь комментарий
11.08.2021 14:17 Ответить
якщо копнути глибше то якесь новоросько сепарське гуано....
показать весь комментарий
11.08.2021 10:05 Ответить
зе выбирает себе подобных на -ский
показать весь комментарий
11.08.2021 10:06 Ответить
А что там в Полтаве,полиция навела порядок,взяток не берут по заказам никого не гнобят,с преступностью покончено?
показать весь комментарий
11.08.2021 10:10 Ответить
если во время войны выбирают пустое, как барабан, почему в полиции должно быть по другому? это же не врача себе, и не водителя, и не пилота самолета, где хотят професионалов, а куклу для быдла.
показать весь комментарий
11.08.2021 10:33 Ответить
А плитку кто чистить будет?

А де була доблесна поліція?
Сьогодні вранці на святій Софійській площі Києва продавець енергетичного напою Ред Бул без погодження з міською владою влаштував дріфтінг для зйомок свого рекламного ролику.

Як з'ясувалося, компанія планувала проводити ці зйомки протягом двох днів, але отримала від міста відмову в наданні згоди на проведення заходу в цьому місці. Незважаючи на це, компанія влаштувала самодіяльність.
В результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення - традиційної київської жовтої клінкерної цегли.

Главою Нацполіції Києва замість Крищенка стане начальник поліції Полтавщини Виговський, - джерело - Цензор.НЕТ 7661

Ред Бул спеціально зробив це рано вранці, нишком, при цьому не провів жодних заходів для убезпечення пішоходів, чим поставив під загрозу десятки життів. Люди зрання йшли на роботу через велику площу, і були змушені ухилятись від автомобілів. Наслідки могли бути без перебільшення трагічними.

Це не просто неприпустимий акт вандалізму, це хамське ставлення до киян і до однієї з найбільш цінних святинь України - Софії Київської.

Уявіть собі дріфт Ред Була на площі святого Петра у Ватикані. Або мотокрос біля La Sagrada Familia. Через скільки поліція би арештувала негідників?

Міські служби підраховують збитки, спрямовують звернення до прокуратури щодо пошкодження комунального майна. Також силами Київавтодору буде оперативно унеможливлено самовільний заїзд приватних автомобілів на площу.

Софіївська площа є історичною пам'яткою. Захищати та оберігати такі місця - обов'язок кожного з нас.

Тому ми чекаємо від поліції Києва двох речей: а покажіть, панове, свою реакцію на ініціативний організаторів? Бо кажуть, що цей шабаш мудаків ви якимось чином погодили. А друге - скільки вам треба часу, щоби порушити кримінальне провадження і притягти до відповідальності винних?

КМДА-шний лист-відмова - докладений до цього посту для ознайомлення усіх зацікавлених.

Главою Нацполіції Києва замість Крищенка стане начальник поліції Полтавщини Виговський, - джерело - Цензор.НЕТ 4588

Ну а Ред Булу скажу прямо: ви просто останні мудаки.
Kostiantyn Usov

Сторінка Ред Була, де ви можете їм подякувати.
показать весь комментарий
11.08.2021 10:40 Ответить
"Были разные кандидатуры, кто заменит в Киеве Крищенко. Глава МВД Денис Монастырский предлагал свои варианты, Банковая - свои. Но победила кандидатура главы Офиса президента Андрея Ермака - Иван Выговский", - сообщают vesti.ua со ссылкой на источники в МВД."

Неукраїнці призначають неукраїнців. Щоб, при необхідності, не було проблем з "угамуванням" непокірних українців.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:06 Ответить
А есть у нас хоть одно Министерство или ведомство без жидов? Я не антисемит, но надо иметь хоть толику совести! Мы живем в государстве УКРАИНА и хотелось бы видеть в управлении страной представителей титульной нации, а не граждан с двумя-тремя паспортами! Они вспоминают об Украине, когда деньги в офшоры переводят!!! А зачем нам такое "счастье"?
показать весь комментарий
11.08.2021 11:43 Ответить
а чем был плох Крищенко? что он сделал не так?
показать весь комментарий
11.08.2021 15:24 Ответить
 
 