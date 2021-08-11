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Главою Нацполіції Києва замість Крищенка стане начальник поліції Полтавщини Вигівський, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Главою Нацполіції Києва замість Крищенка стане начальник поліції Полтавщини Вигівський, - джерело

Поліцію Києва після відставки Андрія Крищенка очолить Іван Вигівський - начальник поліції Полтавської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку. На його місце, за даними джерел Цензор.НЕТ, буде призначений начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.

Раніше Вигівський очолював слідче управління і був заступником начальника поліції в Миколаївській області.

Також читайте: Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Выговский - это холуй Ермака Главой Нацполиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник - Цензор.НЕТ 3142 .Монастырский слился и не смог поставить своего человека.
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11.08.2021 09:49
+12
Новым руководителем Главного управления Национальной полиции в Полтавской области назначили Ивана Выговского. 14 февраля 2020

Чувак при ЗЕлени начал расти, как на дрожжах.
У кого-то есть еще вопросы насчет того чьих будет этот "начальник" и, что теперь будет в Киеве?
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11.08.2021 09:56
+10
прально, тре лояльні ваві люди. а не всілякі *герої*.тим паче майданом бздить, і вова бздить не менше
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11.08.2021 09:50
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Выговский - это холуй Ермака Главой Нацполиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник - Цензор.НЕТ 3142 .Монастырский слился и не смог поставить своего человека.
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11.08.2021 09:49 Відповісти
прально, тре лояльні ваві люди. а не всілякі *герої*.тим паче майданом бздить, і вова бздить не менше
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11.08.2021 09:50 Відповісти
Новым руководителем Главного управления Национальной полиции в Полтавской области назначили Ивана Выговского. 14 февраля 2020

Чувак при ЗЕлени начал расти, как на дрожжах.
У кого-то есть еще вопросы насчет того чьих будет этот "начальник" и, что теперь будет в Киеве?
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11.08.2021 09:56 Відповісти
Янукович також свого ставив, хіба йому помогло.
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11.08.2021 10:52 Відповісти
Видно, что он хорошо кушает....
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11.08.2021 14:17 Відповісти
якщо копнути глибше то якесь новоросько сепарське гуано....
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11.08.2021 10:05 Відповісти
зе выбирает себе подобных на -ский
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11.08.2021 10:06 Відповісти
А что там в Полтаве,полиция навела порядок,взяток не берут по заказам никого не гнобят,с преступностью покончено?
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11.08.2021 10:10 Відповісти
если во время войны выбирают пустое, как барабан, почему в полиции должно быть по другому? это же не врача себе, и не водителя, и не пилота самолета, где хотят професионалов, а куклу для быдла.
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11.08.2021 10:33 Відповісти
А плитку кто чистить будет?

А де була доблесна поліція?
Сьогодні вранці на святій Софійській площі Києва продавець енергетичного напою Ред Бул без погодження з міською владою влаштував дріфтінг для зйомок свого рекламного ролику.

Як з'ясувалося, компанія планувала проводити ці зйомки протягом двох днів, але отримала від міста відмову в наданні згоди на проведення заходу в цьому місці. Незважаючи на це, компанія влаштувала самодіяльність.
В результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення - традиційної київської жовтої клінкерної цегли.

Главою Нацполіції Києва замість Крищенка стане начальник поліції Полтавщини Виговський, - джерело - Цензор.НЕТ 7661

Ред Бул спеціально зробив це рано вранці, нишком, при цьому не провів жодних заходів для убезпечення пішоходів, чим поставив під загрозу десятки життів. Люди зрання йшли на роботу через велику площу, і були змушені ухилятись від автомобілів. Наслідки могли бути без перебільшення трагічними.

Це не просто неприпустимий акт вандалізму, це хамське ставлення до киян і до однієї з найбільш цінних святинь України - Софії Київської.

Уявіть собі дріфт Ред Була на площі святого Петра у Ватикані. Або мотокрос біля La Sagrada Familia. Через скільки поліція би арештувала негідників?

Міські служби підраховують збитки, спрямовують звернення до прокуратури щодо пошкодження комунального майна. Також силами Київавтодору буде оперативно унеможливлено самовільний заїзд приватних автомобілів на площу.

Софіївська площа є історичною пам'яткою. Захищати та оберігати такі місця - обов'язок кожного з нас.

Тому ми чекаємо від поліції Києва двох речей: а покажіть, панове, свою реакцію на ініціативний організаторів? Бо кажуть, що цей шабаш мудаків ви якимось чином погодили. А друге - скільки вам треба часу, щоби порушити кримінальне провадження і притягти до відповідальності винних?

КМДА-шний лист-відмова - докладений до цього посту для ознайомлення усіх зацікавлених.

Главою Нацполіції Києва замість Крищенка стане начальник поліції Полтавщини Виговський, - джерело - Цензор.НЕТ 4588

Ну а Ред Булу скажу прямо: ви просто останні мудаки.
Kostiantyn Usov

Сторінка Ред Була, де ви можете їм подякувати.
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11.08.2021 10:40 Відповісти
"Были разные кандидатуры, кто заменит в Киеве Крищенко. Глава МВД Денис Монастырский предлагал свои варианты, Банковая - свои. Но победила кандидатура главы Офиса президента Андрея Ермака - Иван Выговский", - сообщают vesti.ua со ссылкой на источники в МВД."

Неукраїнці призначають неукраїнців. Щоб, при необхідності, не було проблем з "угамуванням" непокірних українців.
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11.08.2021 11:06 Відповісти
А есть у нас хоть одно Министерство или ведомство без жидов? Я не антисемит, но надо иметь хоть толику совести! Мы живем в государстве УКРАИНА и хотелось бы видеть в управлении страной представителей титульной нации, а не граждан с двумя-тремя паспортами! Они вспоминают об Украине, когда деньги в офшоры переводят!!! А зачем нам такое "счастье"?
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11.08.2021 11:43 Відповісти
а чем был плох Крищенко? что он сделал не так?
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11.08.2021 15:24 Відповісти
 
 