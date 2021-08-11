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Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крищенко повідомив у Facebook.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили. Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто - успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям", - йдеться в повідомленні.

"Завжди вважав і вважатиму: найцінніше, що маю у житті - це люди. Тому я дякую кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва за роботу, підтримку і готовність нести службу, незважаючи на напружений графік і щоденне навантаження. Ми однією командою робили все, аби забезпечити порядок у столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу чи охорони і завжди спілкуюся з людьми. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини. І я впевнений, що ви і надалі працюватимете, не зменшуючи темп і обертів", - додав Крищенко.

Також читайте: У поліції не підтверджують відставку Крищенка

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Ви хоч коли пишите такі гадості про людину, то хоч подивіться на його біографію. Народився генерал в Доманівці, Миколаївськох області. До квітня 2014 року очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу, а 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими вепаратистами. Захищаючи прапор України зазнав важких поранень.
Печалтьно, що йдуть такі люди. Дякую Вам за службу пане генерале.
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11.08.2021 09:47
+19
" До квітня 2014 року очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу. 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими сепаратистами. Захищаючи прапор України, зазнав важких поранень."

Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку - Цензор.НЕТ 4847
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11.08.2021 10:26
+16
Дурак, ты, Миколаец! Крищенко один из немногих, кто пытался противостоять сепарам!
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11.08.2021 10:00
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Чому вони всі мордаті-пузаті?
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11.08.2021 09:17 Відповісти
......нервы, однако (берёшь - нервы,даёшь -нервы).....
......обмен веществ не любит стрессов.....
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11.08.2021 09:25 Відповісти
Приходиться заїдати стрес, причому цілодобово.
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11.08.2021 09:28 Відповісти
Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку - Цензор.НЕТ 1401
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11.08.2021 09:45 Відповісти
Крисы , свистать всех с борта ))
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11.08.2021 09:20 Відповісти
" До квітня 2014 року очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу. 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими сепаратистами. Захищаючи прапор України, зазнав важких поранень."

Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку - Цензор.НЕТ 4847
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11.08.2021 10:26 Відповісти
Двадцать патриотов и полная оружейка - это как минимум 2-4 тысячи трупов ватников. Что-то я не припоминаю вывоз трупов даунбаских дэбилов эшелонами. То они так родину защищали
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11.08.2021 11:28 Відповісти
В том и дело что не было 20 патриотов. Сепары были собраны в кулак, а наши-без команды сверху и не понимали стрелять или их завтра сольют как тех кто в Крыму стоял, к тому же не понятно кто из твоей команды скрыто помогает сепарам, все местные, у всех дома незащищенные семьи, все фамилии известны
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11.08.2021 12:13 Відповісти
Жаль, Вас не було там... Паромом би вивозили...
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11.08.2021 12:30 Відповісти
Шо, опять? Или снова деза?
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11.08.2021 09:24 Відповісти
Закономірно, треба звільнити місце для протеже нового міністра.
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11.08.2021 09:25 Відповісти
Ви хоч коли пишите такі гадості про людину, то хоч подивіться на його біографію. Народився генерал в Доманівці, Миколаївськох області. До квітня 2014 року очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу, а 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими вепаратистами. Захищаючи прапор України зазнав важких поранень.
Печалтьно, що йдуть такі люди. Дякую Вам за службу пане генерале.
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11.08.2021 09:47 Відповісти
Это потому,что сеперня почему то не хочет пользоваться тем что построила--все в Киев ломятся
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11.08.2021 10:01 Відповісти
Хавалом може звиздіти тільки той, хто його має і знає що воно є. Прикривайте свої хлаборізки і фільтруйте базар, неуки. В Києві сепарні більше аніж де, бо багато туди поїхали за партією регіонів і там купилди собі гніздечка. Та і своїх немало, бо довго просмивали їм мізки і сьогодні промиває московська церква, яка захопила Лавру. А цей генерал один з тих, хто не зрадив Україну і сьогодні його просто змістили, бо через два роки, а можливо раніше вибори і має бути своя людиная, щоб розганяти майдани. Пам'ятпаєте хто був в Авакова в замах і радником із полтавщини? А такий собі Ківа. Не потрібно всіх змішувати, всі люди різні.
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11.08.2021 10:22 Відповісти
Дурак, ты, Миколаец! Крищенко один из немногих, кто пытался противостоять сепарам!
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11.08.2021 10:00 Відповісти
Кормилец, на кого ты нас сиротинушек покииинууул !!!
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11.08.2021 10:03 Відповісти
Крыщенко уходят , а приходят зеленский, выговский и т.д
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11.08.2021 10:22 Відповісти
95 квартал : юдеї, кацапи, кавказці
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11.08.2021 10:31 Відповісти
На одного толкового и честного руководителя в полиции становится меньше.
А их, ведь, там и так ох как мало...
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11.08.2021 10:22 Відповісти
Якщо трофімов-портнов замість Крищенка призначать слухняного ватного- сепарського аполона, яких по їх команді буде триндячити вас кийками і відкривати кримінальні провадження, ви будете задоволені?
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11.08.2021 10:36 Відповісти
Хто це «ви»? Я сам по собі.
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11.08.2021 14:14 Відповісти
Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку - Цензор.НЕТ 8376
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11.08.2021 10:38 Відповісти
Тещин благодійник з поросячими очима.
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11.08.2021 14:16 Відповісти
Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку - Цензор.НЕТ 3870
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11.08.2021 10:39 Відповісти
Бридкі товстуни.
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11.08.2021 14:17 Відповісти
Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку - Цензор.НЕТ 6513
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11.08.2021 10:41 Відповісти
Мерзенна сраката рептя.
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11.08.2021 14:18 Відповісти
Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку - Цензор.НЕТ 1840
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11.08.2021 10:44 Відповісти
Бгггыыыыы )))
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11.08.2021 11:44 Відповісти
Чубака парламентська.
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11.08.2021 14:19 Відповісти
Гноевода, водил по Киеву гной-парады.
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11.08.2021 10:42 Відповісти
Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку - Цензор.НЕТ 9047
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11.08.2021 10:42 Відповісти
Вам вже ніхто не допоможе. У вас хронічний зебілізм.
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11.08.2021 10:45 Відповісти
Зачем ты доктора из себя корчиш, буратина на соросячей перфокарте, если алгоритм зациклен исключительно на попадение носом в зад?
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11.08.2021 11:03 Відповісти
Может он и заслуженный полицейский, но за последние 7 лет прибавил в весе килограмм 30. Наверное не от тяжёлой службы
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11.08.2021 10:45 Відповісти
Критерий порядочности человека?
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11.08.2021 12:00 Відповісти
Для дебілів - так.
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11.08.2021 12:34 Відповісти
критерій порядності - справа Шеремета. якщо відкинути все і говорити саме про порядність
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11.08.2021 12:37 Відповісти
Опять?
"Кащениты прощаются, но не уходят" (С)
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11.08.2021 11:43 Відповісти
Ермак убрал Крищенко в панике от акций протеста | Горячая осень Зеленского | МВД под контролем ОП
https://www.youtube.com/watch?v=Q9wgG3JbiwY
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11.08.2021 12:09 Відповісти
Поліція понесе тяжку втрату... Буквально... Центнера на півтора, а то й до двох.
Як же ж тепер поліціянтам служити без одноосібного та беззаперечного володаря першості у кваліфікаційній категорії "самий вгодований пупс МВС"? Треба дозволити пуздру Крищенкові у відставці носити формений кашкет з ремінякою з армованої сталевими дротами шкіри з слонячої дупи замість тренчика, аби Крищенкова харя не репнула.
Користуючись нагодою, необхідно побажати череваню Крищенкові у відставці здолання нових сяючих вершин - перевершити за розмірами товстелезні дупи Жирного Ублюдка з кіносаги про Остіна Пауерса та Шермана Клампа з "Пришелепкуватого професора".
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11.08.2021 14:09 Відповісти
никто не хочет оставаться с зеленым дерьмом.....
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11.08.2021 16:34 Відповісти
 
 