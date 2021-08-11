Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крищенко повідомив у Facebook.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили. Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто - успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям", - йдеться в повідомленні.

"Завжди вважав і вважатиму: найцінніше, що маю у житті - це люди. Тому я дякую кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва за роботу, підтримку і готовність нести службу, незважаючи на напружений графік і щоденне навантаження. Ми однією командою робили все, аби забезпечити порядок у столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу чи охорони і завжди спілкуюся з людьми. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини. І я впевнений, що ви і надалі працюватимете, не зменшуючи темп і обертів", - додав Крищенко.

Також читайте: У поліції не підтверджують відставку Крищенка