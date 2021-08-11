Начальник столичной полиции Крищенко уходит в отставку
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Крищенко сообщил в Facebook.
"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто - успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям", - говорится в сообщении.
"Всегда считал и буду считать: самое ценное, что есть в жизни - это люди. Поэтому я благодарю каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на напряженный график и ежедневная нагрузка. Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления. И я уверен, что вы и впредь работать не сбавляя темп и обороты", - добавил Крищенко.
Пожалуйста, подождите...
......обмен веществ не любит стрессов.....
Печалтьно, що йдуть такі люди. Дякую Вам за службу пане генерале.
А их, ведь, там и так ох как мало...
"Кащениты прощаются, но не уходят" (С)
https://www.youtube.com/watch?v=Q9wgG3JbiwY
Як же ж тепер поліціянтам служити без одноосібного та беззаперечного володаря першості у кваліфікаційній категорії "самий вгодований пупс МВС"? Треба дозволити пуздру Крищенкові у відставці носити формений кашкет з ремінякою з армованої сталевими дротами шкіри з слонячої дупи замість тренчика, аби Крищенкова харя не репнула.
Користуючись нагодою, необхідно побажати череваню Крищенкові у відставці здолання нових сяючих вершин - перевершити за розмірами товстелезні дупи Жирного Ублюдка з кіносаги про Остіна Пауерса та Шермана Клампа з "Пришелепкуватого професора".