Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция
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По факту происшествия на Софийской площади начато уголовное производство. Предварительно полицейские установили, что происходила съемка рекламного ролика. Проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
Инцидент произошел сегодня утром на Софийской площади. Организаторы провели съемку рекламного ролика с вовлечением двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева.
Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Как сообщалось, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona.
Пожалуйста, подождите...
да срите у себя в квартирах уроды конченые!
Вообще-то полиция должна предупредить, а не выяснять, с кого и скоко можно содрать не повредив своей карьере к благополучию.
Как же её посадят? она же в камеру не влезет....
Застрянет, как Виннипух...
Цивилизованные и воспитанные люди сами понимают рамки допустимого и никогда не будут творить подобные вещи в центре города.
Главные проблемы - это отсутствие неотвратимости наказания и запредельная концентрация быдла во власти и в обществе в целом.
Или п. 4 - загальнонебезпеченим способом.
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
караються штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, у тому числі пам'ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна, розміщеного у громадських місцях, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до трьохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або здійснені з політичних, ідеологічних мотивів, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, ворожнечі чи ненависті по відношенню до певної соціальної групи, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
4. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпеченим способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.".
Зі. ********* не виправдовую.