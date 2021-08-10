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Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция

По факту происшествия на Софийской площади начато уголовное производство. Предварительно полицейские установили, что происходила съемка рекламного ролика. Проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Инцидент произошел сегодня утром на Софийской площади. Организаторы провели съемку рекламного ролика с вовлечением двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщалось,  КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+45
Золотые слова умного человека.

Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 710
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10.08.2021 14:17
+19
вы чего? это авторы двенадцати стульев Ильф и Петров - один с Киевщины, второй с Одессы!
А Остап Бендер вообще турецкоподданный!!!
Историю учите, господа!!! Не позорьтесь...
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10.08.2021 14:20
+14
"Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос -- обухом, расписные щеки и мощный затылок."
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10.08.2021 14:11
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В 50 метрах ментовской главк с окнами на площадь. Что это за дичь?
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10.08.2021 14:08 Ответить
Короче, рад за компанию по отмыванию следов шин - хоть заработают на идиотах!
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10.08.2021 14:08 Ответить
Рекламный ролик будет называться - Как нагадить в Украине???
да срите у себя в квартирах уроды конченые!
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10.08.2021 14:10 Ответить
Альона (2 раза для тупих)-"креативно" прикрасила головну площу України напередодні 30 річчя Незалежності! Мізки теж запливли салом!
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10.08.2021 14:21 Ответить
Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6297
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10.08.2021 14:12 Ответить
Проснулись блин, тугоухие менты... А то не слышно было рева в центре города и ни одна патрульная машина не подъехала.
Вообще-то полиция должна предупредить, а не выяснять, с кого и скоко можно содрать не повредив своей карьере к благополучию.
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10.08.2021 14:14 Ответить
Бан продукции Ред Булл. Пока не извинятся публично, отмоют все и не приведут порядок какой-нибудь парк за свой счёт, в виде компенсации за мудатство.
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10.08.2021 14:15 Ответить
У нас в Мелитополе на центральной площади месяц назад тоже один дрифтовал. Плитку не смогли отмыть ни какими средствами. До сих пор все в следах покрышек того идиота
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10.08.2021 14:17 Ответить
обдрифтали всю площу
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10.08.2021 14:17 Ответить
alyona alyona-внесла свій вагомий внесок до прикрашання столиці до свята- обдристала Софійську Площу з автомудаками за баблоси! Оце "патріотка"!
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10.08.2021 14:24 Ответить
...предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Как же её посадят? она же в камеру не влезет....
Застрянет, как Виннипух...
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10.08.2021 14:25 Ответить
И она этим пользуется... Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6289
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10.08.2021 15:09 Ответить
Схоже на рекламний хід.
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10.08.2021 14:29 Ответить
Как насрать под дверью и что бы за это ничего не было?
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10.08.2021 14:30 Ответить
Бабулі мєнтам занесуть і все. Даю 99,9 відсотків що нікого не покарають. Навіть площу не вимиють.
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10.08.2021 14:35 Ответить
В первую очередь виновата полиция, что вообще такое допускает в самом центре столицы!
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10.08.2021 14:43 Ответить
Никакой полиции не хватит, чтобы держать в узде все наше украинское быдло.
Цивилизованные и воспитанные люди сами понимают рамки допустимого и никогда не будут творить подобные вещи в центре города.
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10.08.2021 15:05 Ответить
В тех краях навалом мусоров. Было бы желание прекратить безобразие.
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10.08.2021 15:29 Ответить
Ни в коем случае не оправдываю бездействие полиции, но из патрульных также часто делают козлов отпущения, недавний пример с депутатом СН.
Главные проблемы - это отсутствие неотвратимости наказания и запредельная концентрация быдла во власти и в обществе в целом.
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10.08.2021 15:51 Ответить
Совершенно согласен с вами, но мы, такие какие есть, к огромному моему сожалению! Тут большинство, пока, считает "Какая разница", опять же, к моему большому сожалению. Как говорил покойный М.Жванецкий: Надо что-то менять в консерватории".
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10.08.2021 16:26 Ответить
Там полиции никуда и ехать не надо было, она там на месте и есть.
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10.08.2021 14:47 Ответить
От так допускать мега кабанов в шоу бизнес. Смотреть на нее абсолютно невозможно, а оно уже звезда, уже згоняет. Звездная болезнь не поддается кореции психотерапией. Это на всю жизнь проблема. Эти люди не чувствуют личностных границ других и щемят безжалостно свое окружение. А мегакабан который умудрился к 20 годам наесть такую тушу, уже пришел в шоубиз без ощущения своих границ и с колоссальным неврозом. В игнор дабл Алену!
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10.08.2021 14:54 Ответить
Вы видео видели с дрифтом машин,? Уверен что нет иначе не защищали бы тут свое ожирение
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10.08.2021 16:05 Ответить
А шо мы так завелись, реально у вас ожирение причем наверное серьезнон. Сорри если шо , я ж не вам писал. Меня взбесило поведеник Алены я в ее адрес писал про мега кабана, а не вам. Вы просто не поняли, ни сарказма, ни психологической составляющей.
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10.08.2021 18:01 Ответить
Плитка не відмиється, потрібно шліфувати
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10.08.2021 15:09 Ответить
А теперь загибайте пальцы: рядом с этой площадью - минюст, немного дальше - сбу и вишенка на торте - через дорогу от места происшествия главк мусарки! Это все что вам нужно знать о правоохранительной системе зе-упыря!
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10.08.2021 15:27 Ответить
Свинота!!!
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10.08.2021 15:31 Ответить
Вражина України.
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10.08.2021 15:52 Ответить
Автівки для дрифта вибрали невірно

Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 365
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10.08.2021 15:53 Ответить
что там эта жаба реперская, будет выступать на быдлоконцерте 24 августа?)))
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10.08.2021 15:59 Ответить
жырна рэперша ням ням ква хрю хрюшка
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10.08.2021 16:02 Ответить
Рекомендую п. 3.
Или п. 4 - загальнонебезпеченим способом.

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
караються штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, у тому числі пам'ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна, розміщеного у громадських місцях, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до трьохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або здійснені з політичних, ідеологічних мотивів, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, ворожнечі чи ненависті по відношенню до певної соціальної групи, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
4. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпеченим способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.".
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10.08.2021 16:41 Ответить
Немає там пошкодження майна. Після наступного дощу від слідів нічого не залишиться.
Зі. ********* не виправдовую.
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10.08.2021 22:57 Ответить
Я счтитаю хулиганство это уж слишком... Прямо УССР какая то. Достаточно просто обязать их оплатить очистку плитки или если это невозможно, то ее замена.
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10.08.2021 19:41 Ответить
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