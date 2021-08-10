Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція
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За фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження. Попередньо поліцейські встановили, що відбувалася зйомка рекламного ролика. Проводяться першочергові слідчі дії, і встановлюються всі учасники інциденту, щоб притягнути їх до відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.
Інцидент стався сьогодні вранці на Софійській площі. Організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням двох автомобілів, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади і погодження від поліції Києва.
Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами і встановлюють всіх учасників несанкціонованої зйомки.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Як повідомлялося, КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участю репспівачки Аlyona alyona.
Будь ласка, зачекайте...
да срите у себя в квартирах уроды конченые!
Вообще-то полиция должна предупредить, а не выяснять, с кого и скоко можно содрать не повредив своей карьере к благополучию.
Как же её посадят? она же в камеру не влезет....
Застрянет, как Виннипух...
Цивилизованные и воспитанные люди сами понимают рамки допустимого и никогда не будут творить подобные вещи в центре города.
Главные проблемы - это отсутствие неотвратимости наказания и запредельная концентрация быдла во власти и в обществе в целом.
Или п. 4 - загальнонебезпеченим способом.
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
караються штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, у тому числі пам'ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна, розміщеного у громадських місцях, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до трьохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або здійснені з політичних, ідеологічних мотивів, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, ворожнечі чи ненависті по відношенню до певної соціальної групи, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
4. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпеченим способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.".
Зі. ********* не виправдовую.