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Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція

За фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження. Попередньо поліцейські встановили, що відбувалася зйомка рекламного ролика. Проводяться першочергові слідчі дії, і встановлюються всі учасники інциденту, щоб притягнути їх до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Інцидент стався сьогодні вранці на Софійській площі. Організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням двох автомобілів, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади і погодження від поліції Києва.

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами і встановлюють всіх учасників несанкціонованої зйомки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як повідомлялося, КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участю репспівачки Аlyona alyona.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Золотые слова умного человека.

Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 710
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10.08.2021 14:17
+19
вы чего? это авторы двенадцати стульев Ильф и Петров - один с Киевщины, второй с Одессы!
А Остап Бендер вообще турецкоподданный!!!
Историю учите, господа!!! Не позорьтесь...
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10.08.2021 14:20
+14
"Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос -- обухом, расписные щеки и мощный затылок."
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10.08.2021 14:11
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В 50 метрах ментовской главк с окнами на площадь. Что это за дичь?
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10.08.2021 14:08 Відповісти
Короче, рад за компанию по отмыванию следов шин - хоть заработают на идиотах!
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10.08.2021 14:08 Відповісти
Рекламный ролик будет называться - Как нагадить в Украине???
да срите у себя в квартирах уроды конченые!
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10.08.2021 14:10 Відповісти
Альона (2 раза для тупих)-"креативно" прикрасила головну площу України напередодні 30 річчя Незалежності! Мізки теж запливли салом!
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10.08.2021 14:21 Відповісти
Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6297
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10.08.2021 14:12 Відповісти
Проснулись блин, тугоухие менты... А то не слышно было рева в центре города и ни одна патрульная машина не подъехала.
Вообще-то полиция должна предупредить, а не выяснять, с кого и скоко можно содрать не повредив своей карьере к благополучию.
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10.08.2021 14:14 Відповісти
Бан продукции Ред Булл. Пока не извинятся публично, отмоют все и не приведут порядок какой-нибудь парк за свой счёт, в виде компенсации за мудатство.
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10.08.2021 14:15 Відповісти
У нас в Мелитополе на центральной площади месяц назад тоже один дрифтовал. Плитку не смогли отмыть ни какими средствами. До сих пор все в следах покрышек того идиота
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10.08.2021 14:17 Відповісти
обдрифтали всю площу
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10.08.2021 14:17 Відповісти
alyona alyona-внесла свій вагомий внесок до прикрашання столиці до свята- обдристала Софійську Площу з автомудаками за баблоси! Оце "патріотка"!
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10.08.2021 14:24 Відповісти
...предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Как же её посадят? она же в камеру не влезет....
Застрянет, как Виннипух...
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10.08.2021 14:25 Відповісти
И она этим пользуется... Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6289
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10.08.2021 15:09 Відповісти
Схоже на рекламний хід.
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10.08.2021 14:29 Відповісти
Как насрать под дверью и что бы за это ничего не было?
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10.08.2021 14:30 Відповісти
Бабулі мєнтам занесуть і все. Даю 99,9 відсотків що нікого не покарають. Навіть площу не вимиють.
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10.08.2021 14:35 Відповісти
В первую очередь виновата полиция, что вообще такое допускает в самом центре столицы!
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10.08.2021 14:43 Відповісти
Никакой полиции не хватит, чтобы держать в узде все наше украинское быдло.
Цивилизованные и воспитанные люди сами понимают рамки допустимого и никогда не будут творить подобные вещи в центре города.
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10.08.2021 15:05 Відповісти
В тех краях навалом мусоров. Было бы желание прекратить безобразие.
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10.08.2021 15:29 Відповісти
Ни в коем случае не оправдываю бездействие полиции, но из патрульных также часто делают козлов отпущения, недавний пример с депутатом СН.
Главные проблемы - это отсутствие неотвратимости наказания и запредельная концентрация быдла во власти и в обществе в целом.
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10.08.2021 15:51 Відповісти
Совершенно согласен с вами, но мы, такие какие есть, к огромному моему сожалению! Тут большинство, пока, считает "Какая разница", опять же, к моему большому сожалению. Как говорил покойный М.Жванецкий: Надо что-то менять в консерватории".
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10.08.2021 16:26 Відповісти
Там полиции никуда и ехать не надо было, она там на месте и есть.
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10.08.2021 14:47 Відповісти
От так допускать мега кабанов в шоу бизнес. Смотреть на нее абсолютно невозможно, а оно уже звезда, уже згоняет. Звездная болезнь не поддается кореции психотерапией. Это на всю жизнь проблема. Эти люди не чувствуют личностных границ других и щемят безжалостно свое окружение. А мегакабан который умудрился к 20 годам наесть такую тушу, уже пришел в шоубиз без ощущения своих границ и с колоссальным неврозом. В игнор дабл Алену!
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10.08.2021 14:54 Відповісти
Вы видео видели с дрифтом машин,? Уверен что нет иначе не защищали бы тут свое ожирение
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10.08.2021 16:05 Відповісти
А шо мы так завелись, реально у вас ожирение причем наверное серьезнон. Сорри если шо , я ж не вам писал. Меня взбесило поведеник Алены я в ее адрес писал про мега кабана, а не вам. Вы просто не поняли, ни сарказма, ни психологической составляющей.
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10.08.2021 18:01 Відповісти
Плитка не відмиється, потрібно шліфувати
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10.08.2021 15:09 Відповісти
А теперь загибайте пальцы: рядом с этой площадью - минюст, немного дальше - сбу и вишенка на торте - через дорогу от места происшествия главк мусарки! Это все что вам нужно знать о правоохранительной системе зе-упыря!
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10.08.2021 15:27 Відповісти
Свинота!!!
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10.08.2021 15:31 Відповісти
Вражина України.
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10.08.2021 15:52 Відповісти
Автівки для дрифта вибрали невірно

Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 365
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10.08.2021 15:53 Відповісти
что там эта жаба реперская, будет выступать на быдлоконцерте 24 августа?)))
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10.08.2021 15:59 Відповісти
жырна рэперша ням ням ква хрю хрюшка
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10.08.2021 16:02 Відповісти
Рекомендую п. 3.
Или п. 4 - загальнонебезпеченим способом.

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
караються штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, у тому числі пам'ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна, розміщеного у громадських місцях, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до трьохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або здійснені з політичних, ідеологічних мотивів, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, ворожнечі чи ненависті по відношенню до певної соціальної групи, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
4. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпеченим способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.".
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10.08.2021 16:41 Відповісти
Немає там пошкодження майна. Після наступного дощу від слідів нічого не залишиться.
Зі. ********* не виправдовую.
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10.08.2021 22:57 Відповісти
Я счтитаю хулиганство это уж слишком... Прямо УССР какая то. Достаточно просто обязать их оплатить очистку плитки или если это невозможно, то ее замена.
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10.08.2021 19:41 Відповісти
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