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У поліції не підтверджують відставку Крищенка

У поліції не підтверджують відставку Крищенка

Столична поліція на чолі з Андрієм Крищенком зараз працює в звичайному режимі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс, відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що Крищенко вирішив піти у відставку.

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"Наразі у нас немає підтвердження цієї інформації. У нас керівник поліції Києва - Андрій Крищенко. Керівництво і штат поліції Києва працюють у звичайному режимі", - зазначила вона.

Раніше ЗМІ поінформували, що начальник Головного управління Національної поліції міста Києва Андрій Крищенко нібито вирішив покинути свій пост, і що він нібито написав заяву про звільнення.

відставка (1461) Нацполіція (15139) Крищенко Андрій (344)


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А если б даже и написал, то что?
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05.08.2021 15:43 Відповісти
Долгое сидение в одном кресле приводит к развращению властью, деградации и геморрою. Поэтому почаще ротации, в том числе и в ООС
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05.08.2021 15:48 Відповісти
Какая отставка? У Крищенки только-только самая жизнь началась - после увольнения Тосика Геращенки жиртрест Крищенка стал единственным, бесспорным и неповторимым обладателем первенства в квалификационной категории "Самый упитанный пупс МВД". Тут надо срочно заказать соответствующий вышеуказанной квалификационной категории знак различия - вместо тренчика на фуражку армированный высокопрочными плетёными стальными нитями ремень из кожи жопы носорога - чтобы харя Крищенки не треснула.
А вы говорите - отставка...
Да ну нах!
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05.08.2021 15:58 Відповісти
А у этой Юлии Гирдвилис точно нет проблем языковых? Об уходе Крищенко ещё вчера тут отписывались, даже с довольно красочными деталями: 15 минут на сборы в кабинете и- на выход, с сопровождающими. Вот именно так! Утром пошла версия о написанном заявлении. Теперь- вот это. Ну и что происходит? Зачем эта дымовая завеса?
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05.08.2021 16:04 Відповісти
Такие начальники так быстро не уходят.... Когда меняется начальник таможенного поста, подвисает и не работает база этого поста. Работа блокируется минимум на сутки. А тут, убийства, наркотрафик, бордели и т.д. думаете так легко встать, собрать вещи и уйти???
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05.08.2021 16:22 Відповісти
Та это очень даже хорошо понятно! Потому-то и удивила вчерашняя ИНФА. Утром пошло что-то более или менее вменяемое: написал заяву. А теперь... сами видите. На ином ресурсе я даже кое-что более подробное прочитал: эта Юлия сказала что она знает- откуда появилась в СМИ ИНФА о том что Крищенко написал заяву. То есть- прям какой-то заговор чей-то напоминает.
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05.08.2021 16:28 Відповісти
Крищенко копает огород в поисках 3-л банки как у Чауса. Тогда может и оставят на посту.
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05.08.2021 17:08 Відповісти
 
 