У поліції не підтверджують відставку Крищенка
Столична поліція на чолі з Андрієм Крищенком зараз працює в звичайному режимі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс, відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що Крищенко вирішив піти у відставку.
"Наразі у нас немає підтвердження цієї інформації. У нас керівник поліції Києва - Андрій Крищенко. Керівництво і штат поліції Києва працюють у звичайному режимі", - зазначила вона.
Раніше ЗМІ поінформували, що начальник Головного управління Національної поліції міста Києва Андрій Крищенко нібито вирішив покинути свій пост, і що він нібито написав заяву про звільнення.
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Да ну нах!