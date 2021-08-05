В полиции не подтверждают уход Крищенко в отставку
Столичная полиция во главе с Андреем Крищенко в настоящее время работает в обычном режиме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что Крищенко решил уйти в отставку.
"На сегодняшний день у нас нет подтверждения этой информации. У нас руководитель полиции Киева - Андрей Крищенко. Руководство и штат полиции Киева работают в обычном режиме", - отметила она.
Напомним, сегодня СМИ сообщили, что начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко решил покинуть свой пост, и что он якобы написал заявление об увольнении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вы говорите - отставка...
Да ну нах!