В полиции не подтверждают уход Крищенко в отставку

Столичная полиция во главе с Андреем Крищенко в настоящее время работает в обычном режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что Крищенко решил уйти в отставку.

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"На сегодняшний день у нас нет подтверждения этой информации. У нас руководитель полиции Киева - Андрей Крищенко. Руководство и штат полиции Киева работают в обычном режиме", - отметила она.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко решил покинуть свой пост, и что он якобы написал заявление об увольнении.