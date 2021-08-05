РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10949 посетителей онлайн
Новости
2 006 7

В полиции не подтверждают уход Крищенко в отставку

В полиции не подтверждают уход Крищенко в отставку

Столичная полиция во главе с Андреем Крищенко в настоящее время работает в обычном режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что Крищенко решил уйти в отставку.

Читайте также: Ко всем министрам есть вопросы, но основания для отставки всего правительства нет, - "слуга народа" Гетманцев

"На сегодняшний день у нас нет подтверждения этой информации. У нас руководитель полиции Киева - Андрей Крищенко. Руководство и штат полиции Киева работают в обычном режиме", - отметила она.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко решил покинуть свой пост, и что он якобы написал заявление об увольнении.

отставка (3151) Нацполиция (16434) Крищенко Андрей (372)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если б даже и написал, то что?
показать весь комментарий
05.08.2021 15:43 Ответить
Долгое сидение в одном кресле приводит к развращению властью, деградации и геморрою. Поэтому почаще ротации, в том числе и в ООС
показать весь комментарий
05.08.2021 15:48 Ответить
Какая отставка? У Крищенки только-только самая жизнь началась - после увольнения Тосика Геращенки жиртрест Крищенка стал единственным, бесспорным и неповторимым обладателем первенства в квалификационной категории "Самый упитанный пупс МВД". Тут надо срочно заказать соответствующий вышеуказанной квалификационной категории знак различия - вместо тренчика на фуражку армированный высокопрочными плетёными стальными нитями ремень из кожи жопы носорога - чтобы харя Крищенки не треснула.
А вы говорите - отставка...
Да ну нах!
показать весь комментарий
05.08.2021 15:58 Ответить
А у этой Юлии Гирдвилис точно нет проблем языковых? Об уходе Крищенко ещё вчера тут отписывались, даже с довольно красочными деталями: 15 минут на сборы в кабинете и- на выход, с сопровождающими. Вот именно так! Утром пошла версия о написанном заявлении. Теперь- вот это. Ну и что происходит? Зачем эта дымовая завеса?
показать весь комментарий
05.08.2021 16:04 Ответить
Такие начальники так быстро не уходят.... Когда меняется начальник таможенного поста, подвисает и не работает база этого поста. Работа блокируется минимум на сутки. А тут, убийства, наркотрафик, бордели и т.д. думаете так легко встать, собрать вещи и уйти???
показать весь комментарий
05.08.2021 16:22 Ответить
Та это очень даже хорошо понятно! Потому-то и удивила вчерашняя ИНФА. Утром пошло что-то более или менее вменяемое: написал заяву. А теперь... сами видите. На ином ресурсе я даже кое-что более подробное прочитал: эта Юлия сказала что она знает- откуда появилась в СМИ ИНФА о том что Крищенко написал заяву. То есть- прям какой-то заговор чей-то напоминает.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:28 Ответить
Крищенко копает огород в поисках 3-л банки как у Чауса. Тогда может и оставят на посту.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:08 Ответить
 
 