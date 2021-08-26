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ЦИК зарегистрировал пять инициативных групп для проведения всеукраинского референдума

Новости Цензор.НЕТ Общество

ЦИК зарегистрировал пять инициативных групп для проведения всеукраинского референдума

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам продажи земли, большой приватизации, о продаже газа украинской добычи, легализации игорного бизнеса и марихуаны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте комиссии.

"Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Комышуваха и пгт Кушугум Запорожского района, в пгт Михайловка Васильевского района, а также в селе Преображенка и в городе Токмак Пологовского района (Запорожской области - ред.)", - отметили в ЦИК.

Отмечается, что зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

- "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";

- "Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов большой приватизации в Украине?";

- "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?";

- "Поддерживаете ли Вы легализации игорного бизнеса в Украине?";

- "Поддерживаете ли Вы легализации наркотика марихуана в Украине?".

В ЦИК объяснили, что решение принято на основе обработки документов собрания граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, состоявшихся 13 августа в 5 населенных пунктах Запорожской области.

Также ЦИК принял к сведению информацию представителей комиссии, которые направлялись на эти собрания

Комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней - с 27 августа по 24 ноября 2021 года включительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК

Автор: Роман Свиридович
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Грубо кажучи, жителі чотирьох сіл і одного міста (думаю максимум чоловік 200 загалом) створили народну ініціативу))) та вимагають Всеукраїнського референдуму))

Вопросы хорошие, но... с психологической точки зрения, они уже поставлены в утвердительной форме, что очень влияет на ответ. "Поддерживаете ли Вы.."
Правильнее было писать " как Вы относитесь к.."
Вывод : манипуляция
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26.08.2021 20:01 Ответить
Манипуляция - это сама идея референдума. Тем более в той форме, которая у нас. Вот теперь посмотрим, как эта инициативная группа соберёт 3 млн. подписей, причем во всех регионах страны.
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26.08.2021 20:13 Ответить
Разбредутся с посохами дедки во все уголки Украины с вестью о референдуме))
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26.08.2021 20:44 Ответить
странно, в ОПе в ходу кокс, а вопрос о легализации марихуаны?
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26.08.2021 20:13 Ответить
вопросьі: " Вьі не против..........."
вариантьі ответов:
1. ДА, не против...
2.НЕТ, не против...
3. и по четьіре тьіщи баксов каждому ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму - Цензор.НЕТ 7016
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26.08.2021 20:25 Ответить
так чего медлить? заодно провести референдум о народном импичменте зеленой крысе за госизмену ...
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26.08.2021 20:28 Ответить
Треба прийняти закон, щоб ідіоти референдуми не проводили.
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26.08.2021 21:33 Ответить
А шо молчит Мелитополь? ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму - Цензор.НЕТ 5070
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27.08.2021 09:05 Ответить
 
 