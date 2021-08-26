ЦИК зарегистрировал пять инициативных групп для проведения всеукраинского референдума

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам продажи земли, большой приватизации, о продаже газа украинской добычи, легализации игорного бизнеса и марихуаны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте комиссии.

"Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Комышуваха и пгт Кушугум Запорожского района, в пгт Михайловка Васильевского района, а также в селе Преображенка и в городе Токмак Пологовского района (Запорожской области - ред.)", - отметили в ЦИК.

Отмечается, что зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

- "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";

- "Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов большой приватизации в Украине?";

- "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?";

- "Поддерживаете ли Вы легализации игорного бизнеса в Украине?";

- "Поддерживаете ли Вы легализации наркотика марихуана в Украине?".

В ЦИК объяснили, что решение принято на основе обработки документов собрания граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, состоявшихся 13 августа в 5 населенных пунктах Запорожской области.

Также ЦИК принял к сведению информацию представителей комиссии, которые направлялись на эти собрания

Комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней - с 27 августа по 24 ноября 2021 года включительно.

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