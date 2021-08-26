ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму
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Центральна виборча комісія зареєструвала п'ять ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань продажу землі, великої приватизації, про продаж газу українського видобутку, легалізації грального бізнесу та марихуани.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті комісії.
"Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт Комишуваха та смт Кушугум Запорізького району, у смт Михайлівка Василівського району, а також у селі Преображенка та у місті Токмак Пологівського району (Запорізької області - ред.)", - зазначили в ЦВК.
Зазначається, що зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:
- "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"
- "Чи підтримуєте Ви приватизацію шляхом продажу об’єктів великої приватизації в Україні?"
- "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"
- "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?"
- "Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?"
У ЦВК пояснили, що рішення прийнято на основі опрацювання документів зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 13 серпня 2021 року у 5 населених пунктах Запорізької області.
Також ЦВК взяла до уваги інформацію представників комісії, які направлялися на ці збори.
Комісія встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 27 серпня до 24 листопада 2021 року включно.
Будь ласка, зачекайте...
Вопросы хорошие, но... с психологической точки зрения, они уже поставлены в утвердительной форме, что очень влияет на ответ. "Поддерживаете ли Вы.."
Правильнее было писать " как Вы относитесь к.."
Вывод : манипуляция
вариантьі ответов:
1. ДА, не против...
2.НЕТ, не против...
3. и по четьіре тьіщи баксов каждому