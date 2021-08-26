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ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія зареєструвала п'ять ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань продажу землі, великої приватизації, про продаж газу українського видобутку, легалізації грального бізнесу та марихуани.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті комісії.

"Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт Комишуваха та смт Кушугум Запорізького району, у смт Михайлівка Василівського району, а також у селі Преображенка та у місті Токмак Пологівського району (Запорізької області - ред.)", - зазначили в ЦВК.

Зазначається, що зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

- "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"

- "Чи підтримуєте Ви приватизацію шляхом продажу об’єктів великої приватизації в Україні?"

- "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"

- "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?"

- "Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?"

Читайте також: Жодна з 5 ініціатив про проведення референдуму не змогла набрати в термін 3 млн підписів, - ЦВК

У ЦВК пояснили, що рішення прийнято на основі опрацювання документів зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 13 серпня 2021 року у 5 населених пунктах Запорізької області.

Також ЦВК взяла до уваги інформацію представників комісії, які направлялися на ці збори.

Комісія встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 27 серпня до 24 листопада 2021 року включно.
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Грубо кажучи, жителі чотирьох сіл і одного міста (думаю максимум чоловік 200 загалом) створили народну ініціативу))) та вимагають Всеукраїнського референдуму))

Вопросы хорошие, но... с психологической точки зрения, они уже поставлены в утвердительной форме, что очень влияет на ответ. "Поддерживаете ли Вы.."
Правильнее было писать " как Вы относитесь к.."
Вывод : манипуляция
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26.08.2021 20:01 Відповісти
Манипуляция - это сама идея референдума. Тем более в той форме, которая у нас. Вот теперь посмотрим, как эта инициативная группа соберёт 3 млн. подписей, причем во всех регионах страны.
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26.08.2021 20:13 Відповісти
Разбредутся с посохами дедки во все уголки Украины с вестью о референдуме))
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26.08.2021 20:44 Відповісти
странно, в ОПе в ходу кокс, а вопрос о легализации марихуаны?
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26.08.2021 20:13 Відповісти
вопросьі: " Вьі не против..........."
вариантьі ответов:
1. ДА, не против...
2.НЕТ, не против...
3. и по четьіре тьіщи баксов каждому ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму - Цензор.НЕТ 7016
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26.08.2021 20:25 Відповісти
так чего медлить? заодно провести референдум о народном импичменте зеленой крысе за госизмену ...
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26.08.2021 20:28 Відповісти
Треба прийняти закон, щоб ідіоти референдуми не проводили.
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26.08.2021 21:33 Відповісти
А шо молчит Мелитополь? ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму - Цензор.НЕТ 5070
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27.08.2021 09:05 Відповісти
 
 