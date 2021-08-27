Минздрав хочет расширить проект гражданской аэромедицинской эвакуации, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко надеется на расширение проекта гражданской аэромедицинской эвакуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в интервью "Укринформу".

На вопрос о пилотном проекте по аэромедицинской эвакуации, который на регулярной основе должен заработать в Киеве и Львове, Ляшко ответил: "Вертолетные экстренные медицинские службы существуют в том или ином виде в большинстве развитых стран мира. Мы очень давно хотели создать гражданскую альтернативу аэромедицинской эвакуации Вооруженных сил Украины, и вот в 2021 году нам это наконец удалось. Не в последнюю очередь из-за консолидированных усилий Минздрава и МВД, ведь часть авиационных расходов, связанных с эксплуатацией техники, и, собственно, саму технику обеспечивают структуры, координируемые Министерством внутренних дел (Национальная полиция, ГСЧС)".

Министр выразил надежду, что "начнем с коллегами с силовых ведомств системную работу и по ее результатам в 2022 году, как минимум, пролонгируем, а как максимум, - расширим проект на еще один дополнительный регион".

По мнению Ляшко, "присоединение других регионов зависит не в последнюю очередь от дееспособности местных громад и центров экстренной медицинской помощи, потому что, как показывает наш опыт, важно, чтобы мотивация воплощать что-то сложное и инновационное не заканчивалась за порогом профильного министерства".

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