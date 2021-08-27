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Минздрав хочет расширить проект гражданской аэромедицинской эвакуации, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Минздрав хочет расширить проект гражданской аэромедицинской эвакуации, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко надеется на расширение проекта гражданской аэромедицинской эвакуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в интервью "Укринформу".

На вопрос о пилотном проекте по аэромедицинской эвакуации, который на регулярной основе должен заработать в Киеве и Львове, Ляшко ответил: "Вертолетные экстренные медицинские службы существуют в том или ином виде в большинстве развитых стран мира. Мы очень давно хотели создать гражданскую альтернативу аэромедицинской эвакуации Вооруженных сил Украины, и вот в 2021 году нам это наконец удалось. Не в последнюю очередь из-за консолидированных усилий Минздрава и МВД, ведь часть авиационных расходов, связанных с эксплуатацией техники, и, собственно, саму технику обеспечивают структуры, координируемые Министерством внутренних дел (Национальная полиция, ГСЧС)".

Министр выразил надежду, что "начнем с коллегами с силовых ведомств системную работу и по ее результатам в 2022 году, как минимум, пролонгируем, а как максимум, - расширим проект на еще один дополнительный регион".

По мнению Ляшко, "присоединение других регионов зависит не в последнюю очередь от дееспособности местных громад и центров экстренной медицинской помощи, потому что, как показывает наш опыт, важно, чтобы мотивация воплощать что-то сложное и инновационное не заканчивалась за порогом профильного министерства".

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...алё, медики. Еще закупите пжалуста и гусенечну технику с ковшами... страна не успевает рыть "спальники" от вас, паразитов
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27.08.2021 07:38 Ответить
обана!!
Так на дороги из COVID-фонда денюжку можно было и не пи%дить?
"Тяжелых", оказывается, можно и по воздуху доставлять...
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27.08.2021 08:06 Ответить
это будут доставлять "нужных" на разборку органов,
в Киеве приличный роддом 70000 гривен за роды берёт,
кто за даром вертушку погонит ?
мусора уже в діє замутили согласие на донорство органов,
доступ к ней имеет только хозяин телефона ....
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27.08.2021 08:25 Ответить
Внутренние органы взялись за органы
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27.08.2021 08:36 Ответить
Киев и Львов, чудно, остальные сосут лапу
или едут в Польшу ?
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27.08.2021 08:26 Ответить
скорее всего это враньё, настоящих целей
никто лохам не сообщит ...
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27.08.2021 08:28 Ответить
Опять очередной цирк с планами. На сегодняшний день скорая не всегда приезжает. Видно вертолет отличная тема для распила...
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27.08.2021 08:32 Ответить
Очень правильные мысли и своевременные.Нужно ужесточать видеонаблюдение за дорогами и ПДД Украины.Слишком много гибнут украинцев в автокатастрофах.Гвинтокрыл-самое то для для своевременного оказания медпомощи.Даже в ВСУ их не хватает.
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27.08.2021 08:47 Ответить
 
 