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МОЗ хоче розширити проєкт цивільної аеромедичної евакуації, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

МОЗ хоче розширити проєкт цивільної аеромедичної евакуації, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сподівається на розширення проєкту цивільної аеромедичної евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

На питання про пілотний проєкт з аеромедичної евакуації, який на регулярній основі має запрацювати в Києві і Львові, Ляшко відповів: "Гелікоптерні екстрені медичні служби існують у тому чи іншому вигляді в більшості розвинених країн світу. Ми дуже давно хотіли створити цивільну альтернативу аеромедичній евакуації Збройних сил України, і от у 2021 році нам це нарешті вдалося. Не в останню чергу через консолідовані зусилля МОЗ та МВС, адже частину авіаційних витрат, пов’язаних з експлуатацією техніки, та, власне, саму техніку забезпечують структури, що координуються Міністерством внутрішніх справ (Національна поліція, ДСНС)".

Міністр висловив сподівання, що "розпочнемо з колегами із силових відомств системну роботу і за її результатами у 2022 році як мінімум пролонгуємо, а як максимум – розширимо проєкт на ще один додатковий регіон".

На думку Ляшка, "приєднання інших регіонів залежить не в останню чергу від спроможності місцевих громад та центрів екстреної медичної допомоги, бо як доводить наш досвід, важливо, аби мотивація втілювати щось складне та інноваційне не закінчувалась за порогом профільного міністерства".

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Автор: Наталя Джума
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...алё, медики. Еще закупите пжалуста и гусенечну технику с ковшами... страна не успевает рыть "спальники" от вас, паразитов
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27.08.2021 07:38 Відповісти
обана!!
Так на дороги из COVID-фонда денюжку можно было и не пи%дить?
"Тяжелых", оказывается, можно и по воздуху доставлять...
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27.08.2021 08:06 Відповісти
это будут доставлять "нужных" на разборку органов,
в Киеве приличный роддом 70000 гривен за роды берёт,
кто за даром вертушку погонит ?
мусора уже в діє замутили согласие на донорство органов,
доступ к ней имеет только хозяин телефона ....
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27.08.2021 08:25 Відповісти
Внутренние органы взялись за органы
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27.08.2021 08:36 Відповісти
Киев и Львов, чудно, остальные сосут лапу
или едут в Польшу ?
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27.08.2021 08:26 Відповісти
скорее всего это враньё, настоящих целей
никто лохам не сообщит ...
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27.08.2021 08:28 Відповісти
Опять очередной цирк с планами. На сегодняшний день скорая не всегда приезжает. Видно вертолет отличная тема для распила...
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27.08.2021 08:32 Відповісти
Очень правильные мысли и своевременные.Нужно ужесточать видеонаблюдение за дорогами и ПДД Украины.Слишком много гибнут украинцев в автокатастрофах.Гвинтокрыл-самое то для для своевременного оказания медпомощи.Даже в ВСУ их не хватает.
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27.08.2021 08:47 Відповісти
 
 