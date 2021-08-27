МОЗ хоче розширити проєкт цивільної аеромедичної евакуації, - Ляшко
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сподівається на розширення проєкту цивільної аеромедичної евакуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в інтерв'ю "Укрінформу".
На питання про пілотний проєкт з аеромедичної евакуації, який на регулярній основі має запрацювати в Києві і Львові, Ляшко відповів: "Гелікоптерні екстрені медичні служби існують у тому чи іншому вигляді в більшості розвинених країн світу. Ми дуже давно хотіли створити цивільну альтернативу аеромедичній евакуації Збройних сил України, і от у 2021 році нам це нарешті вдалося. Не в останню чергу через консолідовані зусилля МОЗ та МВС, адже частину авіаційних витрат, пов’язаних з експлуатацією техніки, та, власне, саму техніку забезпечують структури, що координуються Міністерством внутрішніх справ (Національна поліція, ДСНС)".
Міністр висловив сподівання, що "розпочнемо з колегами із силових відомств системну роботу і за її результатами у 2022 році як мінімум пролонгуємо, а як максимум – розширимо проєкт на ще один додатковий регіон".
На думку Ляшка, "приєднання інших регіонів залежить не в останню чергу від спроможності місцевих громад та центрів екстреної медичної допомоги, бо як доводить наш досвід, важливо, аби мотивація втілювати щось складне та інноваційне не закінчувалась за порогом профільного міністерства".
Будь ласка, зачекайте...
Так на дороги из COVID-фонда денюжку можно было и не пи%дить?
"Тяжелых", оказывается, можно и по воздуху доставлять...
в Киеве приличный роддом 70000 гривен за роды берёт,
кто за даром вертушку погонит ?
мусора уже в діє замутили согласие на донорство органов,
доступ к ней имеет только хозяин телефона ....
или едут в Польшу ?
никто лохам не сообщит ...