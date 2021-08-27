Минобороны вернуло бронированный кабриолет Козак-6 производителю
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство обороны Украины отказалось от закупки бронированных кабриолетов Козак-6. В министерстве заявили, что идея по их закупке принадлежала экс-главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.
"Идея создать такое специализированное транспортное средство принадлежала экс-главнокомандующему ВСУ. Эта закупка не была согласована профильным комитетом парламента", - говорится в сообщении.
По ее словам, ЧАО "НПО "Практика" разработало и изготовило образец специализированного автомобиля по собственной инициативе.
Также Маляр заявила, что спецтранспорт для участия руководства ВС Украины и государства в параде не закупался, договор не заключался, процедура не проводилась. НПО "Практика" предоставляло бронированный кабриолет ВСУ во временное пользование при подготовке к Параду.
Ранее сообщалось, что Минобороны планирует приобрести для военного парада три элитных автомобиля за 73 млн грн. Позже в министерстве заявили что купят автомобили дешевле - по 6 млн грн за машину.
Бронированный кабриолет, предоставленный НПО "Практика", был возвращен предприятию.
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"А давайте выплавим 100500 миллионов тонн чугуна", это же звучит красиво, сказано - сделано, записали в планы пятилетки. А потом ещё и перевыполнили. Совки с ностальгией и придыханием говорят, мол, в СССР коррупции не было, а она была гигантских, невероятных размеров, именно на этапе согласования эти планов пятилеток и распределения денег и ресурсов. Специальные ходоки с совмин были успешными людьми в совке, гораздо успешнее футболистов и актеров.
В июне 2004 года «АвтоКрАЗ» заключил контракт на поставку для иракской армии более 2400 грузовиков КрАЗ-6322 различных модификаций[42]. Вместе с транспортными грузовиками и топливозаправщиками в рамках контракта предусматривалась поставка не менее 250 ремонтных мастерских для обслуживания основного парка армейских машин, в результате были разработаны и поставлены в Ирак ремонтно-эвакуационные машины КрАЗ-6322-056 «Мастер»[43].
Компания «АвтоКрАЗ» заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники «КрАЗ» и запасных частей для нужд Командования по организации подрядных работ Армии Соединенных Штатов Америки (США) - АСС.
Автопарк составит техника с колесной формулой 4х4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.
Заказчиком выступила компания «US21 Inc.» (Фэрфакс, штат Вирджиния, США), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США[107].
Несусветняя коммуналка Ахметову в карман - экономический ГУЛАГ.
Кем бы был Ахметов без папочки Кучмы - парторга Южмаша ....
два дебила - это сила,
а без Хомчака Таран просто дурак !
вот кабриолет мерин или "козак 6" с бронированным поджопником - это круто !
В отличие от внедорожника или военного броневика.
Даже открытый УАЗ без тента никому не приходило в голову назвать кабриолетом.
https://www.youtube.com/watch?v=V00HNxI40M0
Переделают обратно в серийную версию, и пойдет бронемашина в ВСУ.
Питання лише хто заробить на різниціи в ціні
На фото бронетранспортер. Тоже можно сказать, что кабриолет.
Причем даже по прошествии 76 лет мокшане от сраха писаются при виде такого "кабриолета".
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Bundesarchiv_Bild_101I-801-0664-37%2C_Berlin%2C_Unter_den_Linden%2C_Sch%C3%BCtzenpanzer.jpg
Ильич Роллс-Ройсы любил .
Попользовались и вернули под формальным предлогом. Некрасиво!
авто не закупалось, и не изготовлялось за деньги армии
А панянка вже віщує, договору не було, кабріолет був один, взяли взайми, повернули і таке інше. Та це від лукавого. Заплатили за три, два не зробили, гроші поділили. А це чудо ще Аваков з Пашинським хотіли впаяти і теж взяли гроші вперед. Там і пуштун був в хороводі, контролював потоки від Авакова. Згодом буде говорити що і обезян не взяв гроші за діряві палатки, це його волонтерська допомога. А цей козак зроблений на основі цивільного шассі, як і нший на основі шахтного транспортера- завідомо непридатної техніки. Згадую, як вони після виборів волали -що фінська броня це шкідництво, давай нашу від Бені.
Це мабуть ідея Зе клоуна - в броньованому кабріолеті їздити на шашлики.
Потім протрезвіли і зрозуміли що це перебор
Но на параде на фоне того же "Хаммера" он выглядит нелепо.
"Хаммер" имеет десятки модификаций, в том числе и парадную,
и создавался профессионалами, в том числе и дизайна