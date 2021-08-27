Минобороны вернуло бронированный кабриолет Козак-6 производителю

Министерство обороны Украины отказалось от закупки бронированных кабриолетов Козак-6. В министерстве заявили, что идея по их закупке принадлежала экс-главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

"Идея создать такое специализированное транспортное средство принадлежала экс-главнокомандующему ВСУ. Эта закупка не была согласована профильным комитетом парламента", - говорится в сообщении.

По ее словам, ЧАО "НПО "Практика" разработало и изготовило образец специализированного автомобиля по собственной инициативе.

Также Маляр заявила, что спецтранспорт для участия руководства ВС Украины и государства в параде не закупался, договор не заключался, процедура не проводилась. НПО "Практика" предоставляло бронированный кабриолет ВСУ во временное пользование при подготовке к Параду.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует приобрести для военного парада три элитных автомобиля за 73 млн грн. Позже в министерстве заявили что купят автомобили дешевле - по 6 млн грн за машину.

Бронированный кабриолет, предоставленный НПО "Практика", был возвращен предприятию.

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