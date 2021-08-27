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Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику

Міністерство оборони України відмовилося від закупівлі броньованих кабріолетів Козак-6. У міністерстві заявили, що ідея щодо їхньої закупівлі належала ексголовнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

"Ідея створити такий спеціалізований транспортний засіб належала екс Головнокомандувачу ЗСУ. Цю закупівлю не було погоджено профільним комітетом парламенту", - йдеться в повідомленні.

За її словами, ПАТ "НВО "Практика" з власної ініціативи розробило і виготовило зразок спеціалізованого автомобіля.

Також Маляр заявила, що спецтранспорт для участі керівництва ЗС України та держави в параді не закуповувався, договір не укладався, процедура не проводилася. НВО "Практика" надавало броньований кабріолет ЗСУ у тимчасове користування під час підготовки до Параду.

Раніше повідомлялося, що Міноборони планує придбати для військового параду три елітні автомобілі за 73 млн грн. Пізніше в міністерстві заявили що куплять автомобілі дешевше - по 6 млн грн за машину.

Броньований кабріолет, наданий НВО "Практика", було повернуто підприємству.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+67
преЗедент Зеленский и для парада некрасив, а уж для войны, - глупость невероятная!
Зебилы навыбирали)
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27.08.2021 11:21
+44
бронированный кабриолет Минобороны вернуло бронированный кабриолет Козак-6 производителю - Цензор.НЕТ 9303 Всеодно що броніровалий лісапєд.
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27.08.2021 11:09
+41
Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре
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27.08.2021 12:49
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В СССР никто не собирался удовлетворять спрос, задачи такой не было. В СССР всё было как у того самурая, ну тот, который "у самурая нет цели, у самурая есть только путь".
"А давайте выплавим 100500 миллионов тонн чугуна", это же звучит красиво, сказано - сделано, записали в планы пятилетки. А потом ещё и перевыполнили. Совки с ностальгией и придыханием говорят, мол, в СССР коррупции не было, а она была гигантских, невероятных размеров, именно на этапе согласования эти планов пятилеток и распределения денег и ресурсов. Специальные ходоки с совмин были успешными людьми в совке, гораздо успешнее футболистов и актеров.
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27.08.2021 17:08 Відповісти
В СССР автомобиль был средством изъятия у населения излишков денег.
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27.08.2021 22:19 Відповісти
Относительно "Запорожец бронированный... Украина никогда не была автомобилестроительной... Вариации авто КрАз, Запорожец, "вездехода" Луаз, автобуса ЛАЗ и даже танка ХТЗ никчемны" . и Россия и все прочие, как и вся СССРэрия не сооружала и не может современное авто, кроме как плохо копировать морально устаревшие модели типа ВАЗ... - смотрите историю СССРовского автопрома, начатое с копирования Форда... Относительно танка Оплот, то танк не упоминался - ХТЗ им. Малышева упомянутого в контексте что если даже танковых завод будет вовлечен... До армейской техники, вооружения особые требования - это не Запорожец, Москвич, ВАЗ, Волга... поддерживать "боевую готовность" в дворовых гаражах...
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27.08.2021 14:58 Відповісти
ЛуАЗ-969М получил высокую оценку на ВДНХ СССР, а в 1978 году на международном салоне в городе Турин (Италия) он (как указывается в ряде источников) вошёл в десятку лучших автомобилей Европы. В 1979 году на международной выставке в городе Ческе-Будеёвице (ЧССР) он получил золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села.

В июне 2004 года «АвтоКрАЗ» заключил контракт на поставку для иракской армии более 2400 грузовиков КрАЗ-6322 различных модификаций[42]. Вместе с транспортными грузовиками и топливозаправщиками в рамках контракта предусматривалась поставка не менее 250 ремонтных мастерских для обслуживания основного парка армейских машин, в результате были разработаны и поставлены в Ирак ремонтно-эвакуационные машины КрАЗ-6322-056 «Мастер»[43].

Компания «АвтоКрАЗ» заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники «КрАЗ» и запасных частей для нужд Командования по организации подрядных работ Армии Соединенных Штатов Америки (США) - АСС.
Автопарк составит техника с колесной формулой 4х4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.
Заказчиком выступила компания «US21 Inc.» (Фэрфакс, штат Вирджиния, США), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США[107].
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27.08.2021 15:14 Відповісти
производство ЛУАЗа тупо свернули по неизвестным причинам. Авто успешно закупалось как на внутреннем рынке, так и в добром десятке стран за рубежом.
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27.08.2021 15:46 Відповісти
Класне авто для бездоріжжя , особливо коли почали ставити двигуна з водяним охолдженням. При адекватній ціні я б і зараз придбав !
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27.08.2021 15:58 Відповісти
Это доказательство таланта нашего народа, но система... Озарение, Гениальность, Творчество, прорыв, пассионарность, героизм, трудолюбие, свясость,... но система гробила, сводила не НЕТ... Чем еще объяснить...?
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27.08.2021 20:54 Відповісти
Система тоже, результат нашей талантливости Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 6070
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27.08.2021 20:58 Відповісти
Система осталась в руках тех же людей, что сотворили ГУЛАГ.
Несусветняя коммуналка Ахметову в карман - экономический ГУЛАГ.
Кем бы был Ахметов без папочки Кучмы - парторга Южмаша ....
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28.08.2021 07:53 Відповісти
А "Москвич" был ни грамма не никчемен: из "пирожка" получался идеальный парадний пикап.
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27.08.2021 11:43 Відповісти
А если в будке этого "пирожка" вырезать дырку и на крыше ее установить пулемет "Максим", то это будет огого !!! Бубочка на нем даже сможет, как говнокомандующий, на парадепроводить объезд войск и кричать с него УРА . Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 3158
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27.08.2021 11:54 Відповісти
Нагорняк,как на счет "Оплота"?Да и "Байрактар"ы уже на наших двигателях летают...
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27.08.2021 13:12 Відповісти
Хомчаку хотелось на кабриолете по Крешатику пролететь но не судьба...
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27.08.2021 11:28 Відповісти
хоть не по Крещатику, но все же "пролетел"

два дебила - это сила,

а без Хомчака Таран просто дурак !
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27.08.2021 17:09 Відповісти
Всё. Цирк закончился, реквизит пора сдавать. Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 9446
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27.08.2021 11:37 Відповісти
Ха-ха на мороком был итальянский и румынский реквизиты))))) Бугагага Зелик маркиз Карабас»
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27.08.2021 15:49 Відповісти
Принимать военный парад надо на реальной боевой машине - "Хаммер" как раз.
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27.08.2021 11:41 Відповісти
на Хаммере "это дешево, Хоботов !"
вот кабриолет мерин или "козак 6" с бронированным поджопником - это круто ! Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 9483
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27.08.2021 17:11 Відповісти
Парадные игрушки,шашлычки,палатки,инсталляции,на всякую хрень тратят сотни миллионов и им все пох,налогоплательщик пусть тратит и не выпендривается.
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27.08.2021 11:42 Відповісти
Ниче, скоро возьмем МВФ в долг новый транш
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28.08.2021 09:23 Відповісти
А от броньовані памперси згодились. Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 4812
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27.08.2021 11:42 Відповісти
Почався пінг понг.. Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 7115
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27.08.2021 11:43 Відповісти
А чё не танк - кабривалет. Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 432 Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 432 Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 432
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27.08.2021 11:45 Відповісти
Кабриолет - это изначально легковой автомобиль.
В отличие от внедорожника или военного броневика.
Даже открытый УАЗ без тента никому не приходило в голову назвать кабриолетом.
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27.08.2021 18:41 Відповісти
А Бубочка так хотел. Но пришлось рисковать. Два бронежелета и бронированные кальсоны одевать.
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27.08.2021 11:49 Відповісти
Цуко школото научилось без ошибок писать "Бубочка", а "бронежилет" никак не освоило. Ну первого сентября пойди к своей училке, сынок, и спроси - как правильно писать слово бронежилет.
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27.08.2021 13:30 Відповісти
Шо так, лопушок, перевозбудился?
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27.08.2021 19:28 Відповісти
Очень приятно, Лопушок! А меня Эдуардом зови.
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27.08.2021 21:05 Відповісти
щекельбе мана, рузьке училка ма.
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27.08.2021 16:38 Відповісти
вопрос в цене закупки, обслуживании, на войне любая брычка на вес золота...
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27.08.2021 11:51 Відповісти
73 млн (3 шт) и 6 млн за штуку, что-то сильно тут не сходится. Разница в 4 раза. Вопросов к Хомчаку у зели и депутатиков нет?
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27.08.2021 12:00 Відповісти
ты с головой дружишь? авто не закупалось, и не изготовлялось за деньги армии. читай буквы внимательней
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27.08.2021 18:10 Відповісти
Кабриолет - Любовь Успенская

https://www.youtube.com/watch?v=V00HNxI40M0
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27.08.2021 12:14 Відповісти
Подарили бы лучше певице его! Хорошо поет! Или пела?
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27.08.2021 19:29 Відповісти
5 млрд вполне спокойно прошли мимо процедуры. И шо?
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27.08.2021 12:17 Відповісти
Заставьте хомчака купить это чудо автотехники (раз он заказывал) у него бабла много, супруга много зарабатывает…. Будет в РНБО на нем ездить….
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27.08.2021 12:27 Відповісти
Начальник Генерального штаба не может заказывать технику - это прерогатива министерства обороны и парламентских комитетов в соответствии в военной доктриной страны.
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27.08.2021 12:31 Відповісти
Ничего страшного не произошло.
Переделают обратно в серийную версию, и пойдет бронемашина в ВСУ.
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27.08.2021 12:41 Відповісти
Значит скоро будет Козак-7, который лучше Козак-6.
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27.08.2021 12:42 Відповісти
турель з пулеметом есть где поставить на этой телеге? и она вполне сгодится на фронте.
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27.08.2021 13:01 Відповісти
Длля параду кабріолет можливо бронювати хоч пінополістеролом.
Питання лише хто заробить на різниціи в ціні
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27.08.2021 13:03 Відповісти
Краще би було взяти оті перефарбовані з новими фільтрами Бардаки з Миколаївского БТЗ - голову висунув і все вже добре)))
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27.08.2021 13:03 Відповісти
Пане, Бутусов, що чуде; "На мой взгляд, Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей, который пользуется огромным авторитетом." Броньований кабриолет - дно-днище. Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 7280 Источник: https://censor.net/ru/r3128079
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27.08.2021 13:05 Відповісти
Так то он до внештатника 🤫
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27.08.2021 15:51 Відповісти
У них с Хомчаком с Илловайска то ли любовь, то ли уважение, то ли соучастие.
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27.08.2021 17:32 Відповісти
Иловайска
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27.08.2021 22:38 Відповісти
Может мне кто скинуть телефон производителя - хочу заказать бронированный джакузи
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27.08.2021 13:06 Відповісти
голову мыть не будете ? Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 1109
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27.08.2021 17:51 Відповісти
В квартальщика всі винуваті,особливо "попередніки" . Тепер можна валии все на Хомчака,а хто його призначав,так як і його дружину.
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27.08.2021 13:09 Відповісти
Глупость это не Козак-6, а журналисты, которые придумывают глупые сочетания слов.
На фото бронетранспортер. Тоже можно сказать, что кабриолет.
Причем даже по прошествии 76 лет мокшане от сраха писаются при виде такого "кабриолета".
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Bundesarchiv_Bild_101I-801-0664-37%2C_Berlin%2C_Unter_den_Linden%2C_Sch%C3%BCtzenpanzer.jpg
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27.08.2021 13:15 Відповісти
Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 6094
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27.08.2021 13:15 Відповісти
Это они скопировали с ленинского зимнего Роллс-Ройса.
Ильич Роллс-Ройсы любил .
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27.08.2021 13:41 Відповісти
Как он поворачивал интересно? по идее гусянка будет просто тянуть машину далее вперед...
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27.08.2021 19:03 Відповісти
Как любой гусеничный транспортер, притормаживание и одной гусеницы, колеса там пристежные
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27.08.2021 22:40 Відповісти
продать за рубеж с аукциона - и всего то делов
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27.08.2021 13:16 Відповісти
"Козак-7"... також на основі Ford , а інші Козаки - відомі ! А 6-й - кабріолет для крутих Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 3879

Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 5531
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27.08.2021 14:10 Відповісти
Хахаха « на проволоку бронелисты крепят»
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27.08.2021 15:52 Відповісти
Нужно украинцев выбирать и не будет еврейских решений.
Попользовались и вернули под формальным предлогом. Некрасиво!
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27.08.2021 15:55 Відповісти
Поматросили и бросили банальную безделушку..Артель напрасной траты денег.Но для наработки опыта разработчиками -очень важно.
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27.08.2021 16:33 Відповісти
Все-таки нечистий дух Пшонки досі живе серед українських чиновників. Броньований кабріолет, і золотий хєнєрал в ньому. А чому не бронеколісниця, запряжена елітними скакунами?
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27.08.2021 18:03 Відповісти
часть комментаторов(основная масса зелебобы) читать не умеют.

авто не закупалось, и не изготовлялось за деньги армии
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27.08.2021 18:10 Відповісти
Только у меня вызывает смех само названием бронированный кабриолет? Еще и заказанный за госсредства! Производитель кстати не причем что заказали то и сделал проблема в маразме тех кто заказывал!И на месте производителя деньги яб не возвращал а передал бы договор с заявлением о расхищении и финансовом саботаже прямиком в НАБУ.
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27.08.2021 19:01 Відповісти
Прикольно....сделайте нам кабриолет...Вот держите... Ой а мы передумали,держите его обратно,он нам не нравится... А деньги за то что мы сделали вам кабриолет? Ой та что вы мелочитесь...
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27.08.2021 19:29 Відповісти
а на чому Хомчак втікав з Іловайська з Литвином ?
А панянка вже віщує, договору не було, кабріолет був один, взяли взайми, повернули і таке інше. Та це від лукавого. Заплатили за три, два не зробили, гроші поділили. А це чудо ще Аваков з Пашинським хотіли впаяти і теж взяли гроші вперед. Там і пуштун був в хороводі, контролював потоки від Авакова. Згодом буде говорити що і обезян не взяв гроші за діряві палатки, це його волонтерська допомога. А цей козак зроблений на основі цивільного шассі, як і нший на основі шахтного транспортера- завідомо непридатної техніки. Згадую, як вони після виборів волали -що фінська броня це шкідництво, давай нашу від Бені.
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27.08.2021 20:36 Відповісти
Бронепамперсы Шмаркли теперь тоже под вопросом?)))
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27.08.2021 21:47 Відповісти
Министерство обороны Украины отказалось от закупки бронированных кабриолетов Козак-6. В министерстве заявили, что идея по их закупке принадлежала экс-главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. Источник: https://censor.net/ru/n3284836

Це мабуть ідея Зе клоуна - в броньованому кабріолеті їздити на шашлики.

Потім протрезвіли і зрозуміли що це перебор Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику - Цензор.НЕТ 1067
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27.08.2021 23:11 Відповісти
От пуль и осколков броневик без крыши защищает на "ура".
Но на параде на фоне того же "Хаммера" он выглядит нелепо.
"Хаммер" имеет десятки модификаций, в том числе и парадную,
и создавался профессионалами, в том числе и дизайна
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28.08.2021 08:04 Відповісти
Да угомонитесь вы уже очкотрясы-порохоботы,ещё 2.5 года будут новые выборы и у вашего кучерявого будет возможность избраться, а пока пусть тренируется продвигает законы,нужные людям, приносит пользу стране, а не устраивает промоакции, хотя уверен.ему на следующих выборах ничего не светит, Зеленский переизберется, если пойдет на выборы, если нет то скорее Кличко станет президентом, чем ваш хапуга-"патриот" в вышиванка.
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28.08.2021 14:10 Відповісти
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