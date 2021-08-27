Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин
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Министерство здравоохранения планирует проводить повторную вакцинацию от COVID-19 через год после прохождения полного курса вакцинации.
Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. ... Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год", - подчеркнул он.
По словам Кузина, скорее всего в конце сентября будут новые данные об эффективности бустерной дозы, а стратегии о ревакцинации будут рассматриваться позже.
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- у нас вата побежала первая вакцинироваться ломая ноги - халява!
- это умные сомневаются - надо или не надо, а если переболел уже? - а какая вакцина лучше? - читают инфекционистов разных..
дворник чипирован был и привит!
🤣🤣🤣
Труп укололи какой-то бадягой.🤣🤣
Препарати Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen - це НЕ ЩЕПЛЕННЯ, а комплексні агрегати наночастинок оксиду графену з різноманітними наноелементами, приєднаними до генетично модифікованих нуклеїнових кислот мРНК з клітин тварин або vero клітин та абортованих клітин плоду людини, як їх переглядали та описували.
[Клітини Vero - це лінія клітин, які використовують в клітинних культурах. ... Оригінальна клітинна лінія отримала назву "Vero" після абревіатури від verda reno, що означає "зелена нирка".]
Дослідження сурогатів Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen розкрило їхню високу токсичну дію на людський організм через вмість нано і мікрочасток низки металів (вісмут, титан, ванадій, залізо, неіржавіюча криця, мідь, кремній, алюміній, свинець, кадмій, оксид графену). Частинки неіржавіючої криці склеєні клеєм на основі карбону з вкрай токсичного оксиду графену і це дуже магніта речовина, яка спричиняє коагуляцію крові типу "Ефект Корони" та "Колосковий Білок", це спричиняє хемічне та радіаційне отруєння при наявності радіовипромінення від вишок мобільного зв'язку (особливо ця типово для препарату Janssen). Moderna має дуже токсичні наночастинки, зокрема свинцю та кадмію, які в організмі виступають в ролі квантових точок і є в вищій степені токсичними спричиняючи цитотоксикоз та геннний токсикоз. В препараті Pfizer на додачу до токсичних наночасток ще є паразити (чи всі вони мертві?) Trypanosoma cruzi розміром 50 мікрон, в водному розчині вони сприяють виникненню імунодефіциту AIDS (ВІЧ-інфекції). В препараті AstroZeneca, крім наночасток заліза, хрома, нікеля, неіржавіючої криці є молекули histidine, sucrose, поліетиленгліколь, етилен алкоголь (також присутні в препартах Pfizer i Moderna). Ін'єкція цих речовин має канцерогенну та генно-клітинно-токсичну дії.
Крім того, автор статі вказує, що самий вірус COVID-19 ще й досі не виявлений в жодній лабораторії і що цей вірус навряд існує взагалі!
Ось що виходить, коли зебіли перекладають статтю яндекс-перекладачем та творчо її перероблюють.
Была получена из эпителия почки, взятой у африканской зеленой мартышки ( aethiops) 27 марта 1962 года Ясумурой и Кавакитой в университете города Тиба.
Vero(B) - ВАКЦИННАЯ линия клеток, полученная в лаборатории культур тканей НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского
Культура клеток Vero используется для многих целей, в том числе:
в качестве клеток-хозяев для выращивания вируса;https://ru.wikipedia.org/wiki/Vero
Культура клеток Vero используется для многих целей, в том числе:
в качестве клеток-хозяев для эукариотических паразитов, в частности ТРИПАНОСОМАТИД
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vero
" Ревакцинация!")
Вместе с Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию.
Член Французской академии наук (1996; корреспондент с 1990)
Награды Монтанье
1973 - Серебряная медаль Национального центра научных исследований
1986 - Премия Ласкера-Дебейки по клиническим медицинским исследованиям
1986 - Премия Кёрбера
1986 - Премия Шееле1986 - Louis-Jeantet Prize for Medicine[en]
1987 - Международная премия Гайрднера
1988 - Премия Японии1990 - Karl Landsteiner Memorial Award[en]
1993 - Международная премия короля Фейсала
1993, 2008 - Большая золотая медаль SEP1994 - Премия Хейнекена по медицине
1997 - Премия Фонда Уоррена Алперта[en]
2000 - Премия принца Астурийского
2008 - Нобелевская премия по физиологии или медицине
Новые варианты вируса - это продукт и результат вакцинации. Л. Монтанье
https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/lyuk-montane-o-vakcinacii-protiv-covid-19-chto-ne-tak-v-zayavleniyax-nobelevskogo-laureata/.
После того, как он крайне нелестно отозвался о вакцине фирмы «Пфайзер», против него была развернута кампания в прессе. Шаблон для опровержений был выбран не самый оригинальный - сначала слова ученого выдирались из контекста и всячески перевирались, после чего противники профессора их с умным видом опровергали.
Кроме того, «Ютуб» стал удалять записи выступлений нобелевского лауреата, а гугл, со своей стороны, - выпиливать любые ссылки на интервью, в которых профессор Монтанье пытался объяснить свою точку зрения.
https://vnnews.ru/obrashhenie-professora-montane-laure/
В этой гонке вирус всегда будет иметь преимущество. Поэтому нужно отказаться от нее, а также отказаться от идеи обязательной вакцинации, в первую очередь - медицинского персонала, который и так наслышан о побочных эффектах существующих вакцин.Монтанье
https://vnnews.ru/obrashhenie-professora-montane-laure/
Использование вакцины, вызывающей рост Т-клеточного иммунитета - как, например, БЦЖ (в странах, где широко используется прививка БЦЖ, наблюдается меньшая заболеваемость ковидом).
Лечение ковида на максимально ранней стадии ивермектином и антибиотиком, так как существует бактерия, которая выступает в паре с вирусом и усугубляет его действие».
https://vnnews.ru/obrashhenie-professora-montane-laure/
Что ж, время покажет, кто на самом деле был прав - одинокий ученый-гуманист или корпорации фарминдустрии, осатаневшие от возможности извлекать гигантские прибыли из человеческого невежества и страха.