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Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин

Министерство здравоохранения планирует проводить повторную вакцинацию от COVID-19 через год после прохождения полного курса вакцинации.

Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. ... Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год", - подчеркнул он.

По словам Кузина, скорее всего в конце сентября будут новые данные об эффективности бустерной дозы, а стратегии о ревакцинации будут рассматриваться позже.

Также читайте: Локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, - Кузин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
а вот нихрена
- у нас вата побежала первая вакцинироваться ломая ноги - халява!
- это умные сомневаются - надо или не надо, а если переболел уже? - а какая вакцина лучше? - читают инфекционистов разных..
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27.08.2021 11:43
+5
Огляд нещодавньої наукової статті https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines?fbclid=IwAR2248Tx8JBwD_lXfz80zghPR9Ykh4D115q2IY4AY6yVIrkR0qRbvCcHHFo
Препарати Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen - це НЕ ЩЕПЛЕННЯ, а комплексні агрегати наночастинок оксиду графену з різноманітними наноелементами, приєднаними до генетично модифікованих нуклеїнових кислот мРНК з клітин тварин або vero клітин та абортованих клітин плоду людини, як їх переглядали та описували.

[Клітини Vero - це лінія клітин, які використовують в клітинних культурах. ... Оригінальна клітинна лінія отримала назву "Vero" після абревіатури від verda reno, що означає "зелена нирка".]
Дослідження сурогатів Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen розкрило їхню високу токсичну дію на людський організм через вмість нано і мікрочасток низки металів (вісмут, титан, ванадій, залізо, неіржавіюча криця, мідь, кремній, алюміній, свинець, кадмій, оксид графену). Частинки неіржавіючої криці склеєні клеєм на основі карбону з вкрай токсичного оксиду графену і це дуже магніта речовина, яка спричиняє коагуляцію крові типу "Ефект Корони" та "Колосковий Білок", це спричиняє хемічне та радіаційне отруєння при наявності радіовипромінення від вишок мобільного зв'язку (особливо ця типово для препарату Janssen). Moderna має дуже токсичні наночастинки, зокрема свинцю та кадмію, які в організмі виступають в ролі квантових точок і є в вищій степені токсичними спричиняючи цитотоксикоз та геннний токсикоз. В препараті Pfizer на додачу до токсичних наночасток ще є паразити (чи всі вони мертві?) Trypanosoma cruzi розміром 50 мікрон, в водному розчині вони сприяють виникненню імунодефіциту AIDS (ВІЧ-інфекції). В препараті AstroZeneca, крім наночасток заліза, хрома, нікеля, неіржавіючої криці є молекули histidine, sucrose, поліетиленгліколь, етилен алкоголь (також присутні в препартах Pfizer i Moderna). Ін'єкція цих речовин має канцерогенну та генно-клітинно-токсичну дії.
Крім того, автор статі вказує, що самий вірус COVID-19 ще й досі не виявлений в жодній лабораторії і що цей вірус навряд існує взагалі!
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27.08.2021 11:56
+4
Долго смеялся Билл Гейтс над беднягой
Труп укололи какой-то бадягой.🤣🤣
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27.08.2021 11:50
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин - Цензор.НЕТ 6534
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27.08.2021 11:37 Ответить
а они кстати эти 73% и так против вакцинации по моим наблюдениям.. так что естественный отбор работает в этом случае отлично)
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27.08.2021 11:40 Ответить
Надо, чтоб не передумали! Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін - Цензор.НЕТ 9584
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27.08.2021 11:42 Ответить
а вот нихрена
- у нас вата побежала первая вакцинироваться ломая ноги - халява!
- это умные сомневаются - надо или не надо, а если переболел уже? - а какая вакцина лучше? - читают инфекционистов разных..
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27.08.2021 11:43 Ответить
Так вате - спутник-V. Это и скрепно и в рамках предложенного мною тренда. Пусть ширяются Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін - Цензор.НЕТ 9818
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27.08.2021 11:50 Ответить
🤣штраф,вы свою тему ниже пропустили.
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27.08.2021 11:42 Ответить
Что ж ты такой нервный лапоть? Я тебе разрешил НЕ вакцинироваться, а ты снова воешь на болотах! Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін - Цензор.НЕТ 2663
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27.08.2021 11:53 Ответить
Из тебя, лапоть, стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін - Цензор.НЕТ 1291
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27.08.2021 11:54 Ответить
Продолжаешь сливаться, лапоть Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін - Цензор.НЕТ 1848
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27.08.2021 11:57 Ответить
так чем колоться то? в модера в инфобюлетени - Защитные функции вакцины Moderna COVID-19 могут действовать не на всех, Вакцина от COVID-19 производства компании Moderna - это неутвержденная вакцина, которая может предотвратить заболевание COVID-19. Вакцины, одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для профилактики COVID-19 не существует.
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27.08.2021 12:17 Ответить
Модерна не работает, от астрозенеки тромбы , с коронаваком не пропускают в Европу . Пфайзер плохо защищает,а что остаётся ?)
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27.08.2021 12:42 Ответить
Переносчиками самого вірусу можуть бути обидві "категорії": і вакциновані, і невакциновані. Тоді при чому тут введення "обмежень"?яке ранiше анонсував Кузiн,що невакцинованi будуть урiзанi в правах та багато заборон до того ж показово,щоб була мотивацiя,вакцiнований пiде в кафе а не вакцiнований повинен щотижня здавати тест,або не пустять,а тест вiн не безкоштовний
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27.08.2021 11:43 Ответить
дети в подвале играли в КОВИД,
дворник чипирован был и привит!
🤣🤣🤣
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27.08.2021 11:43 Ответить
Долго смеялся Билл Гейтс над беднягой
Труп укололи какой-то бадягой.🤣🤣
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27.08.2021 11:50 Ответить
Огляд нещодавньої наукової статті https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines?fbclid=IwAR2248Tx8JBwD_lXfz80zghPR9Ykh4D115q2IY4AY6yVIrkR0qRbvCcHHFo
Препарати Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen - це НЕ ЩЕПЛЕННЯ, а комплексні агрегати наночастинок оксиду графену з різноманітними наноелементами, приєднаними до генетично модифікованих нуклеїнових кислот мРНК з клітин тварин або vero клітин та абортованих клітин плоду людини, як їх переглядали та описували.

[Клітини Vero - це лінія клітин, які використовують в клітинних культурах. ... Оригінальна клітинна лінія отримала назву "Vero" після абревіатури від verda reno, що означає "зелена нирка".]
Дослідження сурогатів Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen розкрило їхню високу токсичну дію на людський організм через вмість нано і мікрочасток низки металів (вісмут, титан, ванадій, залізо, неіржавіюча криця, мідь, кремній, алюміній, свинець, кадмій, оксид графену). Частинки неіржавіючої криці склеєні клеєм на основі карбону з вкрай токсичного оксиду графену і це дуже магніта речовина, яка спричиняє коагуляцію крові типу "Ефект Корони" та "Колосковий Білок", це спричиняє хемічне та радіаційне отруєння при наявності радіовипромінення від вишок мобільного зв'язку (особливо ця типово для препарату Janssen). Moderna має дуже токсичні наночастинки, зокрема свинцю та кадмію, які в організмі виступають в ролі квантових точок і є в вищій степені токсичними спричиняючи цитотоксикоз та геннний токсикоз. В препараті Pfizer на додачу до токсичних наночасток ще є паразити (чи всі вони мертві?) Trypanosoma cruzi розміром 50 мікрон, в водному розчині вони сприяють виникненню імунодефіциту AIDS (ВІЧ-інфекції). В препараті AstroZeneca, крім наночасток заліза, хрома, нікеля, неіржавіючої криці є молекули histidine, sucrose, поліетиленгліколь, етилен алкоголь (також присутні в препартах Pfizer i Moderna). Ін'єкція цих речовин має канцерогенну та генно-клітинно-токсичну дії.
Крім того, автор статі вказує, що самий вірус COVID-19 ще й досі не виявлений в жодній лабораторії і що цей вірус навряд існує взагалі!
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27.08.2021 11:56 Ответить
Браво!!!
Ось що виходить, коли зебіли перекладають статтю яндекс-перекладачем та творчо її перероблюють.
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27.08.2021 12:15 Ответить
Vero (от эспер. истина) - линия клеток, используемая для культивирования.

Была получена из эпителия почки, взятой у африканской зеленой мартышки ( aethiops) 27 марта 1962 года Ясумурой и Кавакитой в университете города Тиба.

Vero(B) - ВАКЦИННАЯ линия клеток, полученная в лаборатории культур тканей НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского
Культура клеток Vero используется для многих целей, в том числе:
в качестве клеток-хозяев для выращивания вируса;https://ru.wikipedia.org/wiki/Vero
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27.08.2021 12:34 Ответить
В препараті Pfizer на додачу до токсичних наночасток ще є паразити (чи всі вони мертві?) Trypanosoma cruzi розміром 50 мікрон, в водному розчині вони сприяють виникненню імунодефіциту AIDS (ВІЧ-інфекції).

Культура клеток Vero используется для многих целей, в том числе:
в качестве клеток-хозяев для эукариотических паразитов, в частности ТРИПАНОСОМАТИД
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vero
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27.08.2021 12:38 Ответить
Самый лучший в плане безопасности это коронавак,который сделан по классической ,проверенной десятилетиями схеме .но Европе его никогда гн признают ,им нужно свои прививки толкать .конкуренция
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27.08.2021 12:45 Ответить
Самый луччий - это Спутник-V. "Достаточно одной таблэтки" (С)
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27.08.2021 12:49 Ответить
Спутник -это векторная прививка, типо астразенеки. Это другое.
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27.08.2021 19:05 Ответить
Шото ентот дохтур, опубликовал статью не в научном издании, а на собственном сайте. Т.е. ее научная ценность примерно как у заметок из одноглазники.ру
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27.08.2021 12:47 Ответить
Той доктор наук виклав власні дослідження, а всі журнали наукові залежні від фармацевтичної мафії, чи ви цього не знали?
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27.08.2021 13:56 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_O._Young
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27.08.2021 15:18 Ответить
Вже такий звичний засіб--чим потворніша брехня, тим скоріше в неї повірять!!! АЛЕ! Це лише для дебілів (у кого ні розуму ,ні найменшої освіти).
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27.08.2021 21:14 Ответить
Как он дерибан красиво назвал:
" Ревакцинация!")
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27.08.2021 12:01 Ответить
Золотое дно!
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27.08.2021 12:31 Ответить
Вакцинация значит закончилась, будем ждать ревакцинацию.
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27.08.2021 12:39 Ответить
Люк Антуа́н Монтанье́ - французский вирусолог, кавалер ордена Почётного легиона, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года.
Вместе с Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию.
Член Французской академии наук (1996; корреспондент с 1990)
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27.08.2021 12:43 Ответить
Монтанье высказал идею о том, что ДНК излучает низкочастотные электромагнитные волны, которые модифицирует воду и эта вода передаёт генетическую информацию другим организмам. Давай следующего пенсионера с маразмом, этот протух.
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27.08.2021 15:06 Ответить
Откуда вы лезете? Почитай лучше о самом Монтанье, особенно о его "деятельности на пенсии". Там дядька из ума явно выжил: "Монтанье высказал идею о том, что ДНК излучает низкочастотные электромагнитные волны, которые модифицирует воду и эта вода передаёт генетическую информацию другим организмам" Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін - Цензор.НЕТ 619
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27.08.2021 15:02 Ответить
И что ? Вы ученый и занимались этой темой, чтобы судить о Монтанье?
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27.08.2021 21:33 Ответить
Ревакцинация чем ? Вирус Ковид19 не выделен (его не идентифицировали) ни в одной лаборатории Мира !!! НИ В ОДНОЙ !!!А это на секундочку - ОСНОВА вирусологии и вакцинации !!!
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27.08.2021 12:53 Ответить
сколько Кузиных в кабмине ,вчера Кузина назначили главой автодора
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27.08.2021 13:09 Ответить
Когда вакцина создаёт антитела против «китайского вируса», что делает вирус? Он умирает или находит новое решение?

Новые варианты вируса - это продукт и результат вакцинации. Л. Монтанье

https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/lyuk-montane-o-vakcinacii-protiv-covid-19-chto-ne-tak-v-zayavleniyax-nobelevskogo-laureata/.
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27.08.2021 13:14 Ответить
То есть сертификат о вакцинации действует пол года, а ревакцинация будет через год?
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27.08.2021 13:20 Ответить
Профессор Монтанье выступает как убежденный противник существующих вакцин от коронавируса, которые, как он считает, не прошли должной проверки и несут в будущем серьезные риски для людей.
После того, как он крайне нелестно отозвался о вакцине фирмы «Пфайзер», против него была развернута кампания в прессе. Шаблон для опровержений был выбран не самый оригинальный - сначала слова ученого выдирались из контекста и всячески перевирались, после чего противники профессора их с умным видом опровергали.
Кроме того, «Ютуб» стал удалять записи выступлений нобелевского лауреата, а гугл, со своей стороны, - выпиливать любые ссылки на интервью, в которых профессор Монтанье пытался объяснить свою точку зрения.
https://vnnews.ru/obrashhenie-professora-montane-laure/
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27.08.2021 13:23 Ответить
Вирус обладает значительной способностью к мутации, что в сочетании с его чрезвычайной заразностью приводит к созданию штаммов, устойчивых к действию вакцин.

В этой гонке вирус всегда будет иметь преимущество. Поэтому нужно отказаться от нее, а также отказаться от идеи обязательной вакцинации, в первую очередь - медицинского персонала, который и так наслышан о побочных эффектах существующих вакцин.Монтанье

https://vnnews.ru/obrashhenie-professora-montane-laure/
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27.08.2021 13:26 Ответить
Я предлагаю властям следующие пути решения проблемы:
Использование вакцины, вызывающей рост Т-клеточного иммунитета - как, например, БЦЖ (в странах, где широко используется прививка БЦЖ, наблюдается меньшая заболеваемость ковидом).

Лечение ковида на максимально ранней стадии ивермектином и антибиотиком, так как существует бактерия, которая выступает в паре с вирусом и усугубляет его действие».

https://vnnews.ru/obrashhenie-professora-montane-laure/
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27.08.2021 13:28 Ответить
Саму идею всеобщей вакцинации недостаточно проверенными вакцинами нобелевский лауреат назвал «стратегической ошибкой, которая повлияет на будущее человечества».


Что ж, время покажет, кто на самом деле был прав - одинокий ученый-гуманист или корпорации фарминдустрии, осатаневшие от возможности извлекать гигантские прибыли из человеческого невежества и страха.
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27.08.2021 13:34 Ответить
Харе спамить, этот маразматик уже протух, хоть и был до пенсии уважаемым ученым.
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27.08.2021 15:08 Ответить
Если профессор, лауреат Нобелевской премии маразматик, то кто тогда ты? Амеба?
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27.08.2021 21:26 Ответить
Значит обновление чипа устанавливается раз в год.
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27.08.2021 13:49 Ответить
Вже такий звичний засіб--чим потворніша брехня, тим скоріше в неї повірять!!! АЛЕ! Це лише для дебілів (у кого ні розуму ,ні найменшої освіти).Цей комент для Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
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27.08.2021 21:20 Ответить
 
 