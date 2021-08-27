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Локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, - Кузин

Жесткие карантинные ограничения (локдаун) могут ввести в Украине уже в ноябре.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Локдаун будет зависеть от каждого украинца. Это ответственное собственное поведение - дома, на рабочем месте, это сознательный выбор вакцинации как профилактики. Если украинцы будут делать эти простые вещи, мы сможем оттянуть локдаун до декабря-января или вовсе не допустить (его введения. - Ред.). По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - отметил Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, - глава Минфина Марченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Молодцы. Вместо того чтобы перекрыть границу с Рашкой и установить контроль и карантин для вьезжающих в страну, они устроят локдаун для всех украинцев.
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27.08.2021 11:25
+3
У Кузина очередной этап строительства хатынки на ноябрь приходится.
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27.08.2021 11:25
+3
А у Києві 24-го був парад і що? Сидіти всім по хатам і боятися?
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27.08.2021 11:57
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Молодцы. Вместо того чтобы перекрыть границу с Рашкой и установить контроль и карантин для вьезжающих в страну, они устроят локдаун для всех украинцев.
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27.08.2021 11:25 Ответить
Нащо? Практика показала, що ця гопкомпанія любить прикривати свою дупу локдаунами, тобто, десь на листопад вони або планують десь сильно накосячити, або хтось підрахував, що саме тоді старі косяки себе проявлять.
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27.08.2021 15:39 Ответить
У Кузина очередной этап строительства хатынки на ноябрь приходится.
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27.08.2021 11:25 Ответить
"Локдаун будет зависеть от каждого украинца" - а ЗЄ-кунфуї з ковідом з чорним поясом ні при чому?
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27.08.2021 11:27 Ответить
В Харькове 23 августа был день освобождения и день города. Грандиозный концерт на площади с фейерверком.Сегодня уже грандиозный результат- почти 200 заболевших 6 умерло.
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27.08.2021 11:28 Ответить
А у Києві 24-го був парад і що? Сидіти всім по хатам і боятися?
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27.08.2021 11:57 Ответить
в ноябре?
как раз когда потерпевшим придут первые счета за ЖКХ.. Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін - Цензор.НЕТ 5558
стратеги блд..
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27.08.2021 11:30 Ответить
В листопаді починається загострення сезонних ГРВІ та грипу...
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27.08.2021 11:59 Ответить
Грефф,ваш выходВас оштрафуют,вы пропускает свою тему.
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27.08.2021 11:40 Ответить
У тебя абстиненция (ломки)? Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін - Цензор.НЕТ 2338
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27.08.2021 11:44 Ответить
Да нет,я ж не ширялся неведомой дрянью,как тыА вот твоя настойчивость в каждой подобной теме,говорит как раз о ломке.
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27.08.2021 11:46 Ответить
Вот ты сам определил, отчего у тебя абстиненция - ты пропустил сеанс ширнуться неведомой дрянью Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін - Цензор.НЕТ 7797
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27.08.2021 11:48 Ответить
Молодці, вже все розпланували. Здохли б ви суки, та хочби від корони!
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27.08.2021 13:08 Ответить
Тэээкс, шото на ноябрь какаято мутка от зелени задумана. Стало быть необходимо всех по норам распихать.
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27.08.2021 20:26 Ответить
 
 