Локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, - Кузин

Жесткие карантинные ограничения (локдаун) могут ввести в Украине уже в ноябре.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Локдаун будет зависеть от каждого украинца. Это ответственное собственное поведение - дома, на рабочем месте, это сознательный выбор вакцинации как профилактики. Если украинцы будут делать эти простые вещи, мы сможем оттянуть локдаун до декабря-января или вовсе не допустить (его введения. - Ред.). По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - отметил Кузин.

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