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Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін

Жорсткі карантинні обмеження (локдаун) можуть запровадити в Україні вже в листопаді.

Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Локдаун залежатиме від кожного українця. Це відповідальна власна поведінка - вдома, на робочому місці, це свідомий вибір вакцинації як профілактики. Якщо українці будуть робити ці прості речі, ми зможемо відтягнути локдаун до грудня-січня або зовсім не допустити (його введення. - Ред.). за тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді", - зазначив Кузін.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Молодцы. Вместо того чтобы перекрыть границу с Рашкой и установить контроль и карантин для вьезжающих в страну, они устроят локдаун для всех украинцев.
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27.08.2021 11:25
+3
У Кузина очередной этап строительства хатынки на ноябрь приходится.
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27.08.2021 11:25
+3
А у Києві 24-го був парад і що? Сидіти всім по хатам і боятися?
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27.08.2021 11:57
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Молодцы. Вместо того чтобы перекрыть границу с Рашкой и установить контроль и карантин для вьезжающих в страну, они устроят локдаун для всех украинцев.
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27.08.2021 11:25 Відповісти
Нащо? Практика показала, що ця гопкомпанія любить прикривати свою дупу локдаунами, тобто, десь на листопад вони або планують десь сильно накосячити, або хтось підрахував, що саме тоді старі косяки себе проявлять.
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27.08.2021 15:39 Відповісти
У Кузина очередной этап строительства хатынки на ноябрь приходится.
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27.08.2021 11:25 Відповісти
"Локдаун будет зависеть от каждого украинца" - а ЗЄ-кунфуї з ковідом з чорним поясом ні при чому?
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27.08.2021 11:27 Відповісти
В Харькове 23 августа был день освобождения и день города. Грандиозный концерт на площади с фейерверком.Сегодня уже грандиозный результат- почти 200 заболевших 6 умерло.
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27.08.2021 11:28 Відповісти
А у Києві 24-го був парад і що? Сидіти всім по хатам і боятися?
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27.08.2021 11:57 Відповісти
в ноябре?
как раз когда потерпевшим придут первые счета за ЖКХ.. Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін - Цензор.НЕТ 5558
стратеги блд..
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27.08.2021 11:30 Відповісти
В листопаді починається загострення сезонних ГРВІ та грипу...
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27.08.2021 11:59 Відповісти
Грефф,ваш выходВас оштрафуют,вы пропускает свою тему.
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27.08.2021 11:40 Відповісти
У тебя абстиненция (ломки)? Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін - Цензор.НЕТ 2338
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27.08.2021 11:44 Відповісти
Да нет,я ж не ширялся неведомой дрянью,как тыА вот твоя настойчивость в каждой подобной теме,говорит как раз о ломке.
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27.08.2021 11:46 Відповісти
Вот ты сам определил, отчего у тебя абстиненция - ты пропустил сеанс ширнуться неведомой дрянью Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін - Цензор.НЕТ 7797
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27.08.2021 11:48 Відповісти
Молодці, вже все розпланували. Здохли б ви суки, та хочби від корони!
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27.08.2021 13:08 Відповісти
Тэээкс, шото на ноябрь какаято мутка от зелени задумана. Стало быть необходимо всех по норам распихать.
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27.08.2021 20:26 Відповісти
 
 