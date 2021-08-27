Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Жорсткі карантинні обмеження (локдаун) можуть запровадити в Україні вже в листопаді.
Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Локдаун залежатиме від кожного українця. Це відповідальна власна поведінка - вдома, на робочому місці, це свідомий вибір вакцинації як профілактики. Якщо українці будуть робити ці прості речі, ми зможемо відтягнути локдаун до грудня-січня або зовсім не допустити (його введення. - Ред.). за тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді", - зазначив Кузін.
Топ коментарі
+8 Green sheet
показати весь коментар27.08.2021 11:25
+3 Viktor Turchanikov
показати весь коментар27.08.2021 11:25
+3 Зайда
показати весь коментар27.08.2021 11:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
как раз когда потерпевшим придут первые счета за ЖКХ..
стратеги блд..